Food Heroes: the Cameroonian shrimp entrepreneur

Cameroon is located on the Atlantic coast where West Africa and Central Africa meet. It was named “Rio dos Camarões” or “River of shrimps” by Portuguese explorers, due to the abundance of crustaceans they discovered in the region.

“As a child, I was always fascinated to see women cooking seafood. When I was seven and still going to school, I bought shrimp for my aunt, I smoked them and then we were selling them. This is how my business in Yaoundé, the capital of Cameroon, started a few years ago.

I chopped wood at home and did the smoking and distributed it around the village. It was a small operation and I didn’t even have an oven. My husband was very supportive of me and I started to get more customers and our prawns were being sold overseas.

With what little money we have, we shrimp smokers sell and make a small profit to cover our costs. It is not enough but we manage.

Today, shrimp is Cameroon’s main seafood export product. I’ve heard that the shrimp industry employs about 1,500 people, and I think shrimp is a healthy food that is eaten by a lot.

One of the problems we face is that it is difficult for us to get fresh seafood and keep it.

The COVID-19[feminine La pandémie a encore plus déprimé le marché local. Si nous avions un peu de capital, nous aurions une chambre froide pour garder notre poisson et ne le fumer que lorsque nous avons une commande.

Moi et d’autres dans l’entreprise avons été soutenus par FISH4ACP, une initiative mondiale pour le développement durable de la pêche et de l’aquaculture en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

Il nous aide à libérer le potentiel de la filière crevette au Cameroun et nous aide à rendre cette chaîne de valeur plus compétitive et durable.

En fin de compte, cela améliorera nos moyens de subsistance et contribuera à la croissance économique, à une sécurité alimentaire accrue et à une réduction de l’empreinte écologique du secteur.

FISH4ACP est dirigé par l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS) avec un financement de l’Union européenne (UE) et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).