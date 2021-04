First person: panic as COVID-19 ‘tsunami’ hits India

The number of new infections in India exceeds 300,000 per day and more than 200,000 have died from the infection, although many believe the figure could be much higher.

Anshu Sharma, works for the UN News Hindi service, and gave this personal account, from her base in New Delhi, of living in the shadow of the pandemic.

UN News Anshu Sharma of UN News Hindi pictured during a pre-pandemic visit to UN headquarters in New York.

“When COVID-19[feminine a commencé à se propager en Inde en mars 2020, personne n’a vraiment compris la gravité de la situation, mais aujourd’hui, plus d’un an plus tard, la pandémie a pris une vilaine tournure nous affectant tous, notamment ma propre famille.

En tant que journaliste pour UN News, j’ai commencé en tant qu’observateur détaché qui a cartographié l’impact du COVID-19 à travers l’Asie du Sud. Mais cela a changé lorsqu’un membre de ma famille est décédé en raison d’un retard de traitement causé par un service de santé débordé et paniqué. C’était une période désespérément triste et surréaliste pour ma famille alors que nous nous consolions en enfermement.

À cette époque, mon cousin était bloqué au Nigéria; nous avions essayé de le ramener à la maison pendant des mois et en juillet nous avons réussi et soudain, nous avons eu une lueur d’espoir dans la pénombre.

Mais les temps vraiment difficiles étaient encore à venir

Il a commencé la quarantaine dans un hôtel pendant 14 jours, conformément aux règles, mais a développé une fièvre et a été transporté d’urgence à l’hôpital. Avant que les médecins n’aient pu diagnostiquer son état, il est décédé en raison d’une défaillance de plusieurs organes. Nous avons appris plus tard qu’il était mort du paludisme. Bien qu’indirectement, encore une fois, coronavirus avait arraché un autre membre de ma famille.

Mais des temps vraiment difficiles étaient encore à venir.

Quelques mois plus tard, en septembre, je suis allé rendre visite à ma mère et mon frère âgés dans une autre ville et malgré toutes les précautions possibles, mes pires craintes se sont réalisées; nous avons tous été testés positifs pour le virus et avons passé deux semaines à lutter contre l’infection redoutable.

Craignant le pire pendant cette période, je me réveillais la nuit pour voir tout le monde. Chaque jour ressemblait à une lutte et j’éprouvais une anxiété sans fin. Le seul soulagement a été que nous nous sommes rétablis en quarantaine à domicile et qu’aucun de nous n’a dû être hospitalisé.

Jeu d’esprit vicieux

Je peux maintenant dire qu’en raison des incertitudes impliquées, le COVID-19 a fait des ravages sur ma santé mentale, plus que physique. C’est un jeu d’esprit vicieux!

Des précautions étaient encore observées à grande échelle, mais les gens commençaient à devenir imprudents. C’était l’accalmie avant la tempête!

Cette période a complètement changé ma perspective et maintenant je comprends la vraie valeur de la vie. Il est important de vivre pleinement sa vie et de passer du temps avec ses proches.

Vers la fin de 2020, les cas de COVID-19 ont commencé à diminuer et il semblait que l’Inde avait vaincu la pandémie. Et tandis que le monde félicitait l’Inde pour sa victoire sur le virus, le pays se préparait à lancer la plus grande campagne de vaccination au monde.

Il semblait que la fin de la pandémie était en vue et que la vie revenait à la normale. Les marchés et les centres commerciaux bourdonnaient d’activité.

Des précautions étaient encore observées à grande échelle, mais les gens commençaient à devenir imprudents. C’était l’accalmie avant la tempête!

WHO India In January 2021, India launched its COVID-19 vaccination program.

Second wave

And then came the second wave of COVID-19, which took everyone by surprise.

The number of infections started to increase from a few thousand a day to over 300,000; a COVID-19 tsunami swept across the country. And then three other members of my immediate family caught the virus, and my heart sank.

I went through a range of emotions. At first I was mad at myself for throwing caution to the wind the past few weeks and letting my guard down. I experienced extreme helplessness in the face of the virus and was eager to know if the antibodies from my previous infection would protect me from re-infection?

Condolence messages

Today, many states and cities in India are under curfew and health workers are working day and night to contain the spread, while mainstream and social media are dominated by tragic stories of COVID-19. My hands and my heart are tired of writing condolence messages.

The health care system is overwhelmed. Desperate calls for drugs, hospital intensive care beds, oxygen cylinders and injections are all over social media.

This pandemic has brought this country of 1.3 billion people to its knees.

Stories of Compassion

My personal struggle with COVID-19 seems meaningless compared to what my compatriots are going through, but there are a few bright spots.

Initially, COVID-19 patients were treated like untouchables and society avoided them. But now people are helping each other.

There is a sense of togetherness and I have heard a lot of compassionate stories involving friends, neighbors and strangers

Neighbors support each other, traders deliver goods to those in need, places of worship are converted into isolation centers to deal with the shortage of hospital beds, and local community wards collect money and organize oxygen concentrators.

There is a feeling of solidarity and I have heard many stories of compassion involving friends, neighbors and strangers.

The first wave separated loved ones, and although the second brought people together, there is not a single house in India where COVID-19 has not cast its oppressive and ominous shadow.

As individuals and as a country, we are always looking for that light at the end of the tunnel ”.