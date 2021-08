Faire avancer les droits des femmes charognards manuels en Inde

Une femme dalit se tient devant des toilettes sèches situées dans la maison d’un villageois de caste supérieure à Mainpuri, dans l’État de l’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde. Profession de caste, la fouille manuelle condamne majoritairement les femmes, mais aussi les hommes, à nettoyer avec leurs mains les excréments humains des latrines sèches, et à les porter sur la tête jusqu’aux décharges. Beaucoup nettoient également les égouts, les fosses septiques et les drains à ciel ouvert sans équipement de protection. Crédit : Shai Venkatraman/IPS

27 août (IPS) – Le nettoyage manuel est une profession basée sur les castes qui conduit à la discrimination et aux atrocités contre ceux qui s’y livrent. Des générations de familles de communautés marginalisées en Inde ont été contraints de continuer dans cette profession en raison de l’ostracisme social et du manque d’alternatives.

Malgré interventions législatives et judiciaires depuis 1993 et ​​la promulgation d’un nouvelle loi en 2013, balayage manuel continue en pratique. Les personnes, en particulier les femmes, exerçant cette profession sont confrontées à l’exclusion systémique et ont des difficultés à accéder aux régimes de soins de santé, d’éducation, de protection sociale et de sécurité sociale. Ils travaillent pour des salaires négligeables et l’accès à des moyens de subsistance alternatifs reste difficile pour eux, malgré les programmes gouvernementaux à cette fin.

L’Association des Ruraux Urbains et Démunis (ARUN), Centre d’études sur l’équité (CES), et WaterAid Inde ont mené conjointement une enquête dans quatre États (Bihar, Madhya Pradesh, Jharkhand et Uttar Pradesh) pour mettre en évidence ces problèmes. Les enquête de référence avait 1 686 répondants et le enquête de fin d’action a couvert 123 femmes éboueurs manuels (WMS) dans six endroits dans deux États—Jharkhand et Uttar Pradesh.

Les conclusions de l’enquête de fin d’action réaffirment la nature caste et sexospécifique du nettoyage manuel. Il attire également l’attention sur le niveau de connaissance des dispositions légales pour les personnes exerçant cette profession.

Le lien entre la caste, le genre et le nettoyage manuel

Tous les répondants à l’enquête appartenaient aux communautés dalits, telles que Valmiki, Dom, Hari et d’autres.

Selon l’enquête, 27,6 pour cent des WMS étaient encore engagés dans le nettoyage des latrines sèches, entrant en contact direct avec les excréments humains. Ces femmes sont des travailleuses informelles, n’ont pas de salaire fixe et ne sont pas payées à temps. Cela était évident puisque 20,3 pour cent des WMS interrogés étaient au chômage et n’avaient aucun revenu. Le salaire mensuel moyen de 64 % des WMS allait de 240 INR à 4 500 INR.

Ceci malgré le fait que le ministre du Travail et de l’Emploi a mandaté le salaire de base pour les personnes employées dans les activités de balayage et de nettoyage est de 350 INR par jour.

Difficulté à trouver d’autres moyens de subsistance

Plusieurs personnes interrogées ont déclaré avoir tenté de rechercher d’autres moyens de subsistance pour s’éloigner de la récupération manuelle, mais en vain. Certains ont réussi à être employés comme gardiens ou employés de nettoyage dans des environnements domestiques, publics ou institutionnels. Leur travail, cependant, comprenait toujours le nettoyage des toilettes.

Ils ont été soumis à diverses formes de discrimination, ce qui a eu un impact sur leur bien-être. Les localités où ils vivaient n’avaient souvent pas de raccordement à l’eau courante domestique et ils avaient un accès limité aux bornes-fontaines qui fournissent de l’eau.

Il leur est généralement interdit de manger avec d’autres personnes et doivent utiliser des verres et des ustensiles séparés dans les restaurants, dans les cas où ils sont autorisés à entrer. Les femmes impliquées dans le nettoyage manuel ont subi une triple oppression – en tant que membres d’une caste impliquée dans le nettoyage manuel, en tant que femmes et en tant que pauvres avec peu ou pas d’éducation formelle.

Accès aux services et aux régimes

Tous les répondants avaient des cartes Aadhaar, 99,18 pour cent avaient des cartes d’électeur et 90,24 pour cent avaient des cartes de rationnement. Malgré cela, plusieurs d’entre elles ont déclaré ne pas être enrôlées en tant que femmes exerçant des activités de nettoyage manuel sous L’interdiction de l’emploi en tant que charognards manuels et leur loi sur la réadaptation (Loi PEMSR).

Même avec les documents requis, beaucoup d’entre eux n’ont pas encore été inscrits en tant que personnes employées comme éboueurs manuels. En conséquence, ils ont été exclus de plusieurs engagements pris en vertu de la Loi PEMSR et Programme d’auto-emploi pour la réadaptation des charognards manuels (SRMS).

Par exemple, 9,76 pour cent des personnes interrogées ont indiqué que le gouvernement de leur État n’avait pas délivré de cartes de rationnement aux ménages éligibles pour acheter des céréales alimentaires subventionnées auprès du système de distribution public. Comme plusieurs WMS n’avaient pas les documents requis pour répondre aux critères d’éligibilité, ils ne pouvaient pas accéder à des articles essentiels tels que le blé, le riz et le sucre.

Connaissance des dispositions légales

La majorité des répondants (93,93 pour cent) savaient que le nettoyage manuel est interdit par la loi et beaucoup (77,06 pour cent) connaissaient les règles et les dispositions de la loi PEMSR. De plus, 62,88 pour cent savaient que leur emploi était illégal.

Seulement 27,77 pour cent des personnes interrogées avaient des connaissances sur les programmes gouvernementaux spécifiques à leurs communautés, tels que les opportunités de réhabilitation et de bourses. Interrogés sur les dispositions en matière de réadaptation en vertu de la Loi sur le RPEMS, les répondants ont indiqué qu’ils avaient fait face à plusieurs défis. Conformément à la loi, les autorités sont censées identifier le nombre de personnes engagées dans le nettoyage manuel et prendre des mesures pour assurer la réhabilitation.

Cependant, parmi les WMS interrogés, cela ne s’est pas produit. Près de 42,69 % d’entre eux avaient déposé une demande ou une auto-déclaration auprès de l’autorité locale afin qu’ils puissent être identifiés comme un charognard manuel. Seulement 6,5 pour cent des personnes interrogées figuraient sur la liste officielle des éboueurs manuels publiée par le gouvernement indien. De plus, 47,1 pour cent des répondants avaient demandé un programme d’aide en espèces ponctuel dans le cadre du SRMS. Sur ce total, seuls 2,4% ont reçu la somme.

Mesures systémiques pour éliminer le balayage manuel

L’éradication complète de la fouille manuelle en tant que pratique ne peut être réalisée qu’une fois que sa nature fondée sur la caste est reconnue et que des mesures systémiques pour réhabiliter et fournir une compensation adéquate sont mises en œuvre.

1. Améliorer le cadre juridique

La définition du balayage manuel dans la loi PEMSR doit être élargie. Il doit également reconnaître la nature générationnelle et fondée sur les castes de la profession, et élargir les critères d’inscription des personnes en vertu de la loi, avec des directives claires pour les exécutants. Parallèlement, l’application des dispositions de la loi est essentielle.

2. De meilleurs mécanismes de collecte de données, de suivi et de responsabilisation

Le gouvernement doit systématiquement collecter des données fiables sur les personnes engagées dans le nettoyage manuel. Cela permettra de meilleures mesures de réhabilitation et d’application de la Loi PEMSR. Alors que la loi oblige chaque État et territoire de l’Union à avoir une commission d’État pour Safai Karamacharis, seuls huit des 28 États l’ont mise en place. Ainsi, il est impératif que des commissions au niveau de l’État et du district soient instituées pour un meilleur suivi de la loi PEMSR.

3. Fournir un financement adéquat

Le SRMS devrait avoir une allocation budgétaire et une utilisation adéquates par le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation. Des départements tels que le travail, le développement urbain et rural, la santé, l’éducation et d’autres devraient se voir confier la responsabilité d’assurer l’amélioration des communautés engagées dans ce travail.

4. Augmenter l’indemnité de réadaptation

Actuellement, les subventions pour la réhabilitation du WMS dans le cadre du SRMS sont plafonnées à 40 000 INR par individu. Cependant, ce montant est insuffisant pour créer des entreprises viables. La Commission nationale des droits de l’homme a également recommandé que ce montant soit révisé à 1 000 000 INR. Un processus plus rapide et plus efficace pour effacer les demandes et décaisser les indemnités et les prêts uniques doit également être mis en place.

5. Normaliser l’utilisation des équipements de protection et de la technologie

Les gouvernements central et des États devraient promouvoir et imposer la fourniture et l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) pour tous les travaux d’assainissement. Ils doivent également donner la priorité aux alternatives technologiques durables pour éradiquer toutes les formes de nettoyage manuel. L’augmentation des allocations budgétaires pour les infrastructures de traitement des eaux usées ou le traitement des boues fécales permettra la mécanisation de la vidange, du nettoyage et du transport des réservoirs des toilettes.

6. Coordonner l’action de la société civile

Les organisations de la société civile doivent faire un effort coordonné pour améliorer la santé, la sécurité et la dignité des WMS. Les organisations travaillant dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH) doivent se réunir et travailler en collaboration avec les syndicats et le gouvernement pour garantir que les moyens de subsistance et les droits humains des personnes engagées dans la récupération manuelle sont protégés.

Sharanya Menon est analyste éditorial chez Examen du développement de l’Inde. En plus de la rédaction, de l’édition et de la recherche de contenu, elle soutient également l’équipe dans la gestion du site Web. Avant cela, Sharanya a fait un stage à l’Institut d’études chinoises et à la Fondation YP. Elle a récemment obtenu un master intégré en études de développement de l’IIT Madras.

Cette histoire était publié à l’origine par India Development Review (IDR)