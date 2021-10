Facebook ne vérifie pas les discours de haine et les fausses nouvelles en Inde : rapport

Facebook en Inde a été sélectif dans la lutte contre les discours de haine, la désinformation et les messages incendiaires – en particulier le contenu anti-musulman – selon des documents divulgués obtenus par l’Associated Press, alors même que ses propres employés jettent le doute sur les motivations et les intérêts de l’entreprise.

Des recherches aussi récentes qu’en mars de cette année aux mémos d’entreprise qui remontent à 2019, les documents internes de l’entreprise sur l’Inde mettent en évidence les luttes constantes de Facebook pour annuler le contenu abusif sur ses plateformes dans la plus grande démocratie du monde et le plus grand marché en croissance de l’entreprise.

Les tensions communautaires et religieuses en Inde ont l’habitude de déborder sur les réseaux sociaux et d’attiser la violence.

Les soi-disant Facebook Papers, divulgués par la dénonciatrice Frances Haugen, montrent que l’entreprise est consciente des problèmes depuis des années, soulevant des questions quant à savoir si elle a fait assez pour résoudre ces problèmes.

De nombreux critiques et experts du numérique affirment qu’il n’a pas réussi à le faire, en particulier dans les cas où des membres du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi sont impliqués.

Partout dans le monde, Facebook est devenu de plus en plus important en politique, et l’Inde n’est pas différente.

Modi a été crédité d’avoir tiré parti de la plate-forme à l’avantage de son parti lors des élections, et les reportages du Wall Street Journal l’année dernière ont mis en doute si Facebook était appliquer de manière sélective ses politiques sur le discours de haine pour éviter le retour de bâton du BJP.

Modi et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont tous deux respiré la bonhomie, commémorée par une image de 2015 des deux s’embrassant au siège de Facebook.

Zuckerberg, à droite, embrasse Modi au siège de Facebook à Menlo Park, en Californie [File: Jeff Chiu/AP]

Les documents divulgués comprennent une mine de rapports internes d’entreprises sur les discours de haine et la désinformation en Inde. Dans certains cas, une grande partie a été intensifiée par ses propres fonctionnalités et algorithmes «recommandés».

Mais ils incluent également les préoccupations des membres du personnel de l’entreprise concernant la mauvaise gestion de ces problèmes et leur mécontentement exprimé au sujet du «mécontentement» viral sur la plate-forme.

Selon les documents, Facebook considérait l’Inde comme l’un des “pays les plus à risque” au monde et a identifié les langues hindi et bengali comme des priorités pour “l’automatisation de la violation des discours hostiles”. Pourtant, Facebook n’avait pas suffisamment de modérateurs en langue locale ou de signalisation de contenu en place pour arrêter la désinformation qui a parfois conduit à la violence dans le monde réel.

Dans une déclaration à l’AP, Facebook a déclaré qu’il avait “investi considérablement dans la technologie pour trouver des discours de haine dans diverses langues, y compris l’hindi et le bengali”, ce qui a entraîné une “réduction de la quantité de discours de haine que les gens voient de moitié” en 2021.

« Les discours de haine contre les groupes marginalisés, y compris les musulmans, sont en augmentation dans le monde. Nous améliorons donc l’application et nous nous engageons à mettre à jour nos politiques à mesure que les discours de haine évoluent en ligne », a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

Résultats via le compte d’utilisateur de test

Cette histoire d’AP, ainsi que d’autres en cours de publication, est basée sur des divulgations faites à la Securities and Exchange Commission et fournies au Congrès sous forme rédigée par un ancien employé de Facebook devenu conseiller juridique du lanceur d’alerte Haugen. Les versions expurgées ont été obtenues par un consortium d’agences de presse, dont l’AP.

En février 2019 et avant les élections générales où les inquiétudes concernant la désinformation étaient élevées, un employé de Facebook voulait comprendre ce qu’un nouvel utilisateur du pays voyait sur son fil d’actualité s’il ne faisait que suivre des pages et des groupes uniquement recommandés par la plate-forme. lui-même.

L’employé a créé un compte d’utilisateur de test et l’a maintenu en ligne pendant trois semaines, une période au cours de laquelle un événement extraordinaire a secoué l’Inde – un attentat-suicide au Cachemire sous administration indienne avait tué plus de 40 soldats indiens, amenant le pays au bord de la guerre avec son rival Pakistan. .

Dans la note, intitulée “La descente d’un utilisateur test indien dans une mer de messages polarisants et nationalistes”, l’employé dont le nom est expurgé, a déclaré qu’il était “choqué” par le contenu inondant le fil d’actualités qui “est devenu un barrage presque constant de polarisant le contenu nationaliste, la désinformation, la violence et le gore ».

Les groupes apparemment inoffensifs et inoffensifs recommandés par Facebook se sont rapidement transformés en quelque chose d’autre, où les discours de haine, les rumeurs non vérifiées et le contenu viral étaient monnaie courante.

Les groupes recommandés ont été inondés de fausses nouvelles, de rhétorique anti-pakistanaise et de contenu islamophobe. Une grande partie du contenu était extrêmement graphique.

L’un d’eux comprenait un homme tenant la tête ensanglantée d’un autre homme recouvert d’un drapeau pakistanais, avec un drapeau indien à la place de sa tête. Son article “Popular Across Facebook” montrait une multitude de contenus non vérifiés liés aux représailles indiennes au Pakistan après les attentats à la bombe, y compris une image d’une bombe au napalm tirée d’un clip de jeu vidéo démystifié par l’un des partenaires de vérification des faits de Facebook.

“Suite au fil d’actualité de cet utilisateur de test, j’ai vu plus d’images de personnes décédées au cours des trois dernières semaines que j’en ai vu au cours de toute ma vie”, a écrit le chercheur.

Cela a suscité de profondes inquiétudes quant à ce qu’un tel contenu de division pourrait conduire dans le monde réel, où les médias locaux de l’époque rapportaient que les Cachemiris étaient attaqués lors des retombées.

« Devrions-nous, en tant qu’entreprise, avoir une responsabilité supplémentaire pour prévenir les atteintes à l’intégrité résultant du contenu recommandé ? » le chercheur a demandé dans leur conclusion.

La note, diffusée avec d’autres employés, ne répondait pas à cette question. Mais cela a révélé comment les algorithmes ou les paramètres par défaut de la plate-forme ont joué un rôle dans la stimulation de ce mécontentement.

L’employé a noté qu’il y avait clairement des « angles morts », en particulier dans le « contenu en langue locale ». Ils ont dit qu’ils espéraient que ces résultats entameraient des conversations sur la façon d’éviter de tels « dommages à l’intégrité », en particulier pour ceux qui « diffèrent considérablement » de l’utilisateur américain typique.

Même si la recherche a été menée pendant trois semaines qui n’étaient pas une représentation moyenne, ils ont reconnu qu’elle montrait comment un contenu aussi « non modéré » et problématique « pourrait totalement prendre le dessus » lors d’« un événement de crise majeur ».

Le porte-parole de Facebook a déclaré que l’étude de test “a inspiré une analyse plus approfondie et plus rigoureuse” de ses systèmes de recommandation et “a contribué à des changements de produit pour les améliorer”.

“Séparément, notre travail sur la lutte contre les discours de haine se poursuit et nous avons encore renforcé nos classificateurs de haine, pour inclure quatre langues indiennes”, a déclaré le porte-parole.

Propagande anti-musulmane

D’autres dossiers de recherche sur la désinformation en Inde soulignent à quel point c’est un problème énorme pour la plate-forme.

En janvier 2019, un mois avant l’expérience utilisateur test, une autre évaluation a déclenché des alarmes similaires concernant un contenu trompeur. Dans une présentation distribuée aux employés, les résultats ont conclu que les balises de désinformation de Facebook n’étaient pas assez claires pour les utilisateurs, soulignant qu’il devait faire plus pour endiguer les discours de haine et les fausses nouvelles.

Les utilisateurs ont déclaré aux chercheurs que « l’étiquetage clair des informations leur faciliterait la vie ».

Encore une fois, il a été noté que la plate-forme ne disposait pas de suffisamment de vérificateurs de faits en langue locale, ce qui signifiait qu’un grand nombre de contenus n’avaient pas été vérifiés.

Parallèlement à la désinformation, les documents divulgués révèlent un autre problème qui afflige Facebook en Inde : la propagande anti-musulmane, en particulier par des groupes suprémacistes hindous purs et durs.

Une fille regarde la page Facebook de Rashtriya Swayamevak Sangh (RSS), le mentor idéologique d’extrême droite du BJP de Modi, à New Delhi [Manish Swarup/AP]

L’Inde est le plus grand marché de Facebook avec au moins 340 millions d’utilisateurs – près de 400 millions d’Indiens utilisent également le service de messagerie de l’entreprise, WhatsApp. Mais tous deux ont été accusés d’être des véhicules pour diffuser des discours de haine et de fausses nouvelles contre les minorités.

En février 2020, ces tensions ont pris vie sur Facebook lorsqu’un homme politique du parti de Modi a mis en ligne une vidéo sur la plateforme dans laquelle il appelait ses partisans à retirer la plupart des manifestants musulmans d’une route de New Delhi si la police ne le faisait pas. De violentes émeutes ont éclaté en quelques heures, tuant 53 personnes, pour la plupart des musulmans.

Ce n’est qu’après des milliers de vues et de partages que Facebook a supprimé la vidéo.

En avril de l’année dernière, la désinformation ciblant les musulmans est de nouveau devenue virale sur sa plate-forme alors que le hashtag “Coronajihad” a inondé les flux d’actualités, blâmer la communauté musulmane pour une augmentation des cas de COVID-19. Le hashtag était populaire sur Facebook pendant des jours, mais a ensuite été supprimé par l’entreprise.

Pour Mohammad Abbas, un prédicateur musulman de 54 ans à New Delhi, ces messages étaient alarmants.

Certains clips vidéo et messages montraient des musulmans crachant sur les autorités et le personnel hospitalier. Il s’est rapidement avéré qu’ils étaient faux, mais à ce moment-là, les lignes de fracture communales de l’Inde, encore stressées par des émeutes meurtrières un mois plus tôt, étaient à nouveau ouvertes.

La désinformation a déclenché une vague de violence, de boycotts commerciaux et de discours de haine envers les musulmans. Des milliers de membres de la communauté, dont Abbas, ont été confinés en quarantaine institutionnelle pendant des semaines à travers le pays. Certains ont même été envoyés en prison, pour ensuite être innocentés par les tribunaux.

« Les gens ont partagé de fausses vidéos sur Facebook affirmant que les musulmans propagent le virus. Ce qui a commencé comme des mensonges sur Facebook est devenu la vérité pour des millions de personnes », a déclaré Abbas.

Tremblant pour limiter le contenu qui divise

Les critiques à l’encontre de la gestion par Facebook d’un tel contenu ont été amplifiées en août de l’année dernière lorsque le Wall Street Journal a publié une série d’articles détaillant comment la société avait débattu en interne de l’opportunité de classer un législateur hindou appartenant au BJP de Modi comme « individu dangereux » – une classification qui l’interdirait de la plate-forme – après une série de messages anti-musulmans de son compte.

Les documents révèlent que les dirigeants ont hésité sur la décision, suscitant des inquiétudes chez certains employés, dont l’un a écrit que Facebook ne faisait que désigner les organisations extrémistes non hindoues comme « dangereuses ».

Les documents montrent également comment la responsable de la politique de l’entreprise pour l’Asie du Sud, elle-même avait partagé ce que beaucoup considéraient comme des messages islamophobes sur son profil Facebook personnel. À l’époque, elle avait également fait valoir que classer le politicien comme dangereux nuirait aux perspectives de Facebook en Inde.

L’auteur d’un document interne de décembre 2020 sur l’influence d’acteurs politiques puissants sur les décisions politiques de Facebook note que “Facebook fait régulièrement des exceptions pour les acteurs puissants lors de l’application de la politique de contenu”.

Le document cite également un ancien responsable de la sécurité de Facebook déclarant qu’en dehors des États-Unis, « les responsables politiques locaux sont généralement issus du parti politique au pouvoir et sont rarement issus de groupes ethniques défavorisés, de croyances religieuses ou de castes », ce qui « infléchit naturellement la décision ». faire vers les puissants ».

Des mois plus tard, le responsable indien quitter Facebook. La compagnie a également a enlevé le politicien de la plate-forme, mais des documents montrent que de nombreux employés de l’entreprise ont estimé que la plate-forme avait mal géré la situation, l’accusant de partialité sélective pour éviter d’être dans la ligne de mire du gouvernement indien.

“Plusieurs collègues musulmans ont été profondément perturbés/blessés par certains des termes utilisés dans les messages de la direction politique indienne sur leur profil personnel FB”, a écrit un employé.

Un autre a écrit que la « barbarie » était autorisée à « fleurir sur notre réseau ».

C’est un problème qui a continué pour Facebook, selon les fichiers divulgués.

Pas plus tard qu’en mars de cette année, la société débattait en interne pour savoir si elle pouvait contrôler les «récits de peur et anti-musulmans» poussés par le Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), un groupe suprémaciste hindou d’extrême droite dont Modi fait également partie. , sur sa plateforme.

Dans un document intitulé “Lotus Mahal”, la société a noté que des membres ayant des liens avec le BJP avaient créé plusieurs comptes Facebook pour amplifier le contenu anti-musulman, allant des “appels pour chasser les populations musulmanes d’Inde” et “Love Jihad”, un théorie du complot par des groupes hindous qui accusent les hommes musulmans d’utiliser des mariages interreligieux pour contraindre les femmes hindoues à changer de religion.

La recherche a révélé qu’une grande partie de ce contenu n’avait «jamais été signalée ou traitée» car Facebook manquait de «classificateurs» et de «modérateurs» dans les langues hindi et bengali. Facebook a déclaré avoir ajouté des classificateurs de discours de haine en hindi à partir de 2018 et introduit le bengali en 2020.

Les employés ont également écrit que Facebook n’avait pas encore “proposé une candidature pour la désignation de ce groupe compte tenu des sensibilités politiques”.

La société a déclaré que son processus de désignation comprend un examen de chaque cas par les équipes compétentes de l’entreprise et est indépendant de la région, de l’idéologie ou de la religion et se concentre plutôt sur les indicateurs de violence et de haine. Il n’a cependant pas révélé si le groupe nationaliste hindou avait depuis été désigné comme « dangereux ».