Existe-t-il des différences cliniquement significatives entre les vaccins anti-COVID-19 ?

Un agent de santé se prépare à administrer le vaccin COVID-19 à son collègue dans un hôpital de Mogadiscio, en Somalie. Dans un message vidéo le 24 mai à l’Assemblée mondiale de la santé, l’organe décisionnel de l’agence des Nations Unies QUI, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a mis en garde contre les dangers de «une réponse globale à deux vitesses», une inquiétude qu’il a fréquemment exprimée. “Malheureusement, si nous n’agissons pas maintenant, nous sommes confrontés à une situation dans laquelle les pays riches vaccinent la majorité de leur population et ouvrent leurs économies, tandis que le virus continue de causer de profondes souffrances en encerclant et en mutant dans les pays les plus pauvres”, a-t-il déclaré. Crédit : UNICEF/Ismail Taxta

NEW JERSEY, États-Unis, 28 mai (IPS) – Malgré les affirmations de l’industrie et de certains politiciens, il n’y a pas de différences cliniquement significatives entre la variété de vaccins approuvés sous autorisation d’utilisation d’urgence (EUA).

Il n’y a pas de différences significatives d’efficacité entre les vaccins individuels de différents types : vaccins à ARNm (p. ex., Pfizer et Moderna), vaccins à vecteur d’adénovirus (par exemple, AZN, J&J et Spoutnik V) et vaccins contre le virus SARS-CoV-2 inactivés (par exemple, Sinovac et Valneva) dans la prévention des complications graves et des décès.

S’il n’y a pas de contre-indication ou de raison ou de conviction fondamentale pour ne pas vacciner, compte tenu de l’urgence, les personnes doivent prendre le vaccin qui leur est fourni.

Efficacité des vaccins COVID :

Selon les données mondiales, la complication liée au COVID-19 parmi la population adulte nécessitant une hospitalisation est d’environ 14%. Tel que défini par la prévention des hospitalisations et des décès, l’efficacité signalée des vaccins à ARNm est d’environ 94 %.

Par conséquent, l’efficacité moyenne de tous les vaccins COVID est d’environ 90 % (0,86/0,94 x 100). Néanmoins, aucun de ces vaccins n’empêche entièrement l’infection, la transmission, les dommages durables ou la mort.

Le taux de complications peut être considérablement réduit en supplémentation en vitamine D avant l’infection ou alors au moment de l’hospitalisation (Mercola 2020; Wimalawansa, 2020) concentration].

La plupart des patients COVID-19 hospitalisés ont des niveaux de 25(OH)D inférieurs à 20 ng/mL, tandis que la grande majorité des personnes décédées de COVID avaient des niveaux inférieurs à 10 ng/mL. Il est à noter que plus de 50 ng/mL sont nécessaires au bon fonctionnement de la signalisation autocrine (à l’intérieur de chaque cellule) et paracrine (cellules proches) et des fonctions des cellules immunitaires.

Ceux-ci sont nécessaires pour des réponses immunitaires rapides et bien régulées pour combattre les agents pathogènes. En l’absence, les gens développent des complications.

Types de vaccins contre le SRAS-CoV-2 :

Les vaccins à ARNm pour d’autres maladies n’ont jamais été déployés chez l’homme en dehors des essais cliniques. Le SRAS-CoV-2 produit des réponses immunitaires intenses car les insertions dans les particules micro-lipidiques permettent de générer de grandes quantités d’une partie de la protéine de pointe virale. Le système immunitaire humain attaque et élimine ces protéines étrangères.

Les protéines de pointe ont une affinité élevée pour Protéine réceptrice ACE2 situé sur les membranes des cellules épithéliales humaines dans les poumons, le tractus gastro-intestinal, les vaisseaux sanguins, etc. En raison des similitudes de séquence de ACE2 et ACE2-SRAS.CoV-2 complexes, les anticorps générés contre les protéines de pointe pourraient endommager les cellules normales en présence d’un système immunitaire incompétent.

Pourquoi certaines complications développent-elles, d’autres non ?

Suite à l’infection naturelle et à la vaccination, différents types d’anticorps produits par les cellules immunitaires. Certains d’entre eux pourraient réagir de manière croisée avec la protéine réceptrice ACE2. La vitamine D est essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire. La carence en vitamine D affaiblit les réponses innées et adaptatives et permet des hyper-inflammatoires nocifs (tempête de cytokines) réponses.

Par conséquent, les personnes dont le système immunitaire est affaibli ont un risque plus élevé de réactivité croisée antigénique, générant des réactions auto-immunes et la formation d’auto-anticorps, augmentant les risques de complications du SRAS.CoV-2 (par exemple, tempête de cytokines et décès).

Les vaccins viraux inactivés sont moins utilisés dans les pays occidentaux, malgré les avantages de générer des réponses immunitaires plus larges contre la protéine de la nucléocapside et la protéine de pointe. En revanche, les vaccins à ARNm et à vecteur adénoviral ne présentent qu’une partie de l’antigène des protéines de pointe au système immunitaire.

Par conséquent, les anticorps générés par les vaccins à ARNm ont une spécificité étroite, ce qui pourrait être un inconvénient à long terme.

L’efficacité des groupes de vaccins ne peut être comparée :

Les conditions et le calendrier des essais de vaccins menés étaient très différents. Aucun ECR comparatif direct n’a été réalisé pour comparer les vaccins vecteurs à ARNm ou à adénovirus aux vaccins viraux inactivés traditionnels, dont l’innocuité est mieux comprise.

La promotion massive, en particulier par les grands investisseurs et les gouvernements, des sociétés de vaccins à ARNm et à vecteur viral est motivée par les bénéfices plus élevés, basés sur les brevets, de nouveaux mécanismes. Malgré les affirmations des entreprises, des experts et des médias, l’efficacité des vaccins à ARNm et à vecteur viral ne peut être considérée comme supérieure à celle des vaccins à virus inactivés traditionnels.

ECR sur le vaccin menés dans des conditions différentes :

L’obtention de l’approbation des vaccins à ARNm pour les ECR et les EUA a été simple. Ces ECR ont été menés aux États-Unis au cours de l’été et de l’automne 2020, avant l’émergence des variantes COVID-19. Quelques-unes de ces variantes ont développé des protéines de pointe mutantes avec une affinité beaucoup plus grande pour le récepteur ACE2 afin de faciliter leur entrée dans nos cellules.

Au fur et à mesure que le programme de vaccination s’étend, les variantes continuent d’évoluer, y compris les doubles (par exemple, la variante indienne) et les multimutants pour échapper à l’immunité. Les mutations génèrent différentes séquences de protéines de pointe (A) pour surmonter la reconnaissance par les anticorps et les cellules tueuses, et (B) pour augmenter l’infectiosité. Les risques de telles mutations sont plus élevés après les vaccins à ARNm et à vecteur viral.

Les essais de vaccins à ARNm pendant l’été et l’automne impliquaient des personnes ayant des concentrations moyennes de vitamine D plus élevées avec moins de symptômes graves. En revanche, les vaccins vecteurs viraux et les vaccins viraux inactivés ont mis plus de temps à obtenir des EUA en raison des complexités nécessitant plusieurs approbations.

Ces ECR ont principalement été menés en dehors des États-Unis pendant l’automne et l’hiver, après l’émergence de multiples variantes et lorsque la prévalence de COVID-19 a de nouveau augmenté.

Efficacité vs effets indésirables des vaccins :

Il n’y a aucun doute sur les avantages des vaccins COVID chez les adultes. Compte tenu de la nature différente des ECR et des déploiements précipités, les données comparables sont insuffisantes pour conclure qu’un vaccin est plus efficace qu’un autre.

En outre, les rapports incomplets et l’analyse des effets indésirables sont préoccupants, en particulier les effets indésirables potentiels à plus long terme. Pour ceux qui présentent un risque léger à modéré de dommages dus au COVID-19, comme les enfants, ces risques mal caractérisés doivent être examinés plus attentivement dans le contexte des avantages individuels limités de la vaccination.

Les effets néfastes des vaccins font l’objet de recherches et de controverses en cours, et par conséquent, le dialogue devrait être autorisé avec la liberté d’expression. Au lieu de cela, de telles discussions sont supprimées et calomniées : les administrateurs suppriment les publications des sites de médias sociaux sous prétexte de réduire la confiance du public dans les vaccins COVID-19.

Les gens devraient être informés des faits : ils ont le droit de connaître le pour et le contre et de prendre leur propre décision. En plus de carence en vitamine D, des données émergentes suggèrent que les effets néfastes sont spécifiques à un groupe de vaccins particulier et, peut-être, à la vulnérabilité sous-jacente et aux caractéristiques individuelles, telles que le sexe et l’âge.

Incertitudes des vaccins et durée d’efficacité :

Malgré les affirmations infondées des fabricants de vaccins et de certains administrateurs occupant des postes plus élevés, les allégations d’une durée d’immunité pouvant aller jusqu’à cinq ans après la vaccination sont de la pure spéculation.

La durée de l’immunité contre les infections naturelles et les vaccins COVID est incertaine. Cependant, en extrapolant à partir de la Expérience du SRAS, immunité post-vaccination peut ne pas durer plus de 18 mois, ce qui entravera le développement d’une immunité collective mondiale.

La suffisance en vitamine D met en synergie les avantages des vaccins :

L’aspect le plus bénéfique des vaccins et suffisance en vitamine D prévient l’hospitalisation, les complications nécessitant l’utilisation d’oxygène et de soins intensifs et les décès. Par conséquent, comme pour la suffisance en vitamine D, les vaccinations devraient également prévenir le syndrome post-COVID, également connu sous le nom de « long COVID », qui est un terme impropre.

Le syndrome post-COVID-19 survient principalement dans le système nerveux central ou dans d’autres endroits où le virus du SRAS-CoV-2 peut échapper à des réponses immunitaires incomplètes, en particulier chez ceux avec une carence sévère en vitamine D et, par conséquent, avoir un système immunitaire moins robuste.

La suffisance en vitamine D prévient le syndrome post-COVID. Il reste à voir si les vaccins préviennent le syndrome post-COVID-19, mais c’est optimiste.

*Sunil J. Wimalawansa, MD, PhD, MBA, DSc, est professeur de médecine, d’endocrinologie et de nutrition, directeur du CardioMetabolic Institute, États-Unis[email protected]

