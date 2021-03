En Syrie, une décennie de mort, de destruction, de déplacement, de maladie, de terreur et de désespoir

Crédit: UNICEF / Grove Hermansen

NATIONS UNIES, 30 mars (IPS) – Le conflit en Syrie a maintenant dix ans. Une décennie de mort, de destruction, de déplacement, de maladie, de terreur et de désespoir. J’ai parlé avec des Syriens dans de nombreuses régions du pays ces dernières semaines.

Ils ne voient aucun répit. Et ils ont raison: notre dernier aperçu humanitaire, que mon bureau a publié la semaine dernière, montre que les besoins sont plus importants que jamais.

Nous estimons que 13,4 millions de personnes dans toutes les régions de la Syrie ont besoin d’une aide humanitaire. Vingt pour cent de plus que l’an dernier. Le déclin économique profond d’une décennie de guerre s’est encore aggravé au cours de l’année dernière, notamment en raison de la pandémie.

La livre syrienne est tombée ce mois-ci à son plus bas niveau par rapport au dollar. Parce que les aliments sont importés, une des conséquences de cela est que les prix des denrées alimentaires sont à des niveaux sans précédent.

Et une conséquence de cela est que plus de 12 millions de personnes n’ont plus un accès fiable à la nourriture. Et une conséquence de cela est la faim et la malnutrition croissantes, en particulier parmi les enfants.

La Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, vous en dira plus à ce sujet.

Plusieurs médecins, dans différentes parties de la Syrie, m’ont dit qu’ils voyaient de nombreux cas de malnutrition, même parmi les enfants allaités, et que la situation empirait.

Un père déplacé de 11 enfants m’a dit l’autre jour qu’ils avaient tous abandonné l’école pour chercher du travail pour aider à nourrir la famille.

Ma mise à jour d’aujourd’hui couvre trois points principaux. Premièrement, la protection des civils; deuxièmement, l’accès humanitaire; et troisièmement, l’aide que les organisations humanitaires fournissent à travers la Syrie.

Il y a un peu plus d’une semaine, au moins 30 communautés du nord de la Syrie ont été attaquées par des obus d’artillerie et des frappes aériennes.

Des obus d’artillerie ont frappé l’hôpital chirurgical Al Atareb, le forçant à être évacué et fermé.

Deux garçons, cousins ​​de 10 et 12 ans, figuraient parmi les patients tués. Cinq membres du personnel médical font partie des blessés. Deux d’entre eux restent dans un état critique.

L’hôpital chirurgical Al Atareb, comme beaucoup d’autres, a été construit sous terre pour échapper à des attaques comme celle-ci. Il semble grotesque que les hôpitaux, qui sont protégés par le droit international humanitaire, doivent fonctionner sous terre, mais c’est la réalité en Syrie.

Crédit: UNFPA Syrie

L’emplacement de l’hôpital était bien connu des belligérants. L’ONU le soutient depuis plusieurs années. Son emplacement a de nouveau été signalé aux parties le 1er mars. Il s’agissait manifestement d’une attaque délibérée, et vous aurez tous vu la déclaration du Secrétaire général.

Au moment où nous parlons, j’entends aussi, juste au cours des dernières minutes, des rapports faisant état d’une nouvelle frappe aérienne aujourd’hui dans la région autour de la ville d’Idleb.

Passant à autre chose, je vous ai déjà fait part de mon inquiétude quant à l’augmentation de l’insécurité au camp d’Al Hol. Un membre du personnel MSF a été tué alors qu’il n’était pas en service dans leur tente le 24 février.

L’insécurité à Al Hol a maintenant atteint des niveaux intolérables, menaçant notre capacité à opérer. Quarante et un habitants ont été assassinés depuis le début de l’année.

Les autorités de facto du nord-est sont chargées d’assurer la sécurité dans le camp. Une opération de sécurité majeure, impliquant un grand nombre de militaires, a commencé hier à Al Hol, avec l’intention déclarée de rétablir la sécurité dans le camp.

L’exercice a forcé la suspension de nombreux services humanitaires. Les résidents, y compris les enfants, sont examinés et leurs tentes sont fouillées.

La sécurité doit être assurée d’une manière qui ne met pas en danger les résidents ou ne viole pas leurs droits, et qui ne restreint pas l’accès humanitaire.

Il y a près de 40 000 enfants étrangers et syriens à Al Hol. Plus de 30 000 d’entre eux ont moins de 12 ans. Il est tout à fait inacceptable qu’ils restent dans cet environnement dangereux. Les pays d’origine devraient ramener leurs ressortissants chez eux.

Mon prochain point est accès humanitaire.

Le 21 mars, le même jour que l’attaque contre l’hôpital d’Al Atareb, plusieurs missiles air-sol ont frappé la route menant au poste-frontière de Bab al-Hawa, dans le nord d’Idleb.

Environ 1 000 camions de l’assistance de l’ONU traversent Bab al-Hawa chaque mois, comme autorisé par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 2533.

L’un des missiles a beaucoup frappé là où des camions utilisés pour le transport de fournitures humanitaires étaient garés. Vingt-quatre camions ont été détruits ou endommagés.

Les frappes aériennes ont également déclenché un incendie dans un entrepôt d’ONG voisin stockant de la nourriture et d’autres fournitures humanitaires. Un quart des stocks là-bas, soit une aide à plus de 4 000 personnes, a été détruit.

Pour mettre en perspective l’impact d’une attaque comme celle-ci, permettez-moi de souligner dans quelle mesure les habitants du nord-ouest de la Syrie dépendent de l’aide transfrontalière.

Il y a apparemment des idées fausses sur l’ampleur du rôle de l’ONU. Lors d’une de vos réunions plus tôt cette année, il a été suggéré que l’opération transfrontalière des Nations Unies représentait 10 pour cent de l’aide. On m’a récemment posé une question informelle à ce sujet, et j’ai dit que je pensais que le chiffre était en fait d’environ 40 p. Quand j’ai rapporté cette conversation à mon personnel, ils ont dit que je m’étais trompé de numéro. «Donc ce n’est pas 40%?» J’ai dit. «Non», ont-ils répondu. «Eh bien, qu’est-ce que c’est alors? J’ai dit. «Nous pensons que c’est plus proche de 50 pour cent», ont-ils dit.

Il y a plus de 4 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie. Nous estimons que plus de 75% d’entre eux dépendent de l’aide pour répondre à leurs besoins fondamentaux. L’opération transfrontalière touche près de 85% de ces personnes chaque mois.

Les proportions varient selon le type d’assistance. Par exemple, l’ONU fournit la grande majorité de l’aide alimentaire d’urgence. Entre 70 et 80% de cette somme est fournie par le Programme alimentaire mondial.

L’ONU joue également un rôle majeur en soutenant les autres qui fournissent une assistance. De nombreuses opérations d’ONG dépendent, par exemple, des Nations Unies pour leur soutien en matière de logistique, de financement et d’approvisionnement.

L’opération transfrontalière des Nations Unies est l’une des opérations d’aide les plus contrôlées et les plus surveillées au monde. C’est parce que ceux qui paient pour cela – qui sont pour la plupart des donateurs occidentaux et du Golfe – ont clairement indiqué qu’ils ne le feraient que s’ils sont sûrs que les ressources ne sont pas détournées vers des groupes terroristes.

Parce que ce programme est si bien suivi et scruté, nous savons que l’aide parvient aux personnes qu’elle est censée recevoir.

Certaines personnes ont suggéré que l’aide doit être détournée, faute de quoi nous ne verrions pas le type de malnutrition que nous observons actuellement. Cela aussi est faux. La raison pour laquelle il y a tant de malnutrition est que l’opération transfrontalière est trop petite pour la prévenir. Plus d’argent et plus de passages frontaliers permettraient de résoudre ce problème.

Les habitants du nord-ouest de la Syrie savent que le Conseil de sécurité décidera sous peu de l’avenir du programme transfrontalier.

Mon bureau a reçu la semaine dernière une lettre de groupes de femmes d’Idleb. Il disait: «Nous sommes 130 femmes syriennes: des enseignantes, des ingénieurs, des médecins et des femmes au foyer. Nous sommes tous des civils qui ont vécu une décennie complète dans la guerre dans tous ses détails. En tant que femmes, mères et responsables de nos familles, nous nous opposons à l’arrêt d’une résolution transfrontalière. Nous ne voulons pas que nos enfants meurent de faim. »

Nous continuons également d’essayer de rechercher un accord – comme nous le faisons depuis plus d’un an – sur les livraisons transversales vers le nord-ouest. J’ai de nouveau informé le Conseil à ce sujet le mois dernier. Les différentes parties ont chacune récemment décrit des arrangements qu’elles pourraient accepter. Mais nous n’avons pas encore trouvé une approche que tout le monde puisse convenir. Les discussions se poursuivent. Alors que nous livrons 1 000 camions par mois d’aide à travers la frontière dans le nord-ouest, nous n’avons pas encore vu un seul camion, un seul, traverser la ligne.

Permettez-moi maintenant de parler du nord-est. L’aide humanitaire transversale au nord-est s’est intensifiée, mais les besoins dépassent encore notre capacité à y répondre.

Nous estimons que 1,8 million de personnes ont besoin d’une assistance dans des zones du nord-est de la Syrie qui échappent au contrôle du Gouvernement. Plus de 70% d’entre eux sont considérés comme ayant un besoin extrême – bien au-dessus de la moyenne nationale.

Des organisations humanitaires réputées nous disent que la disponibilité et l’accessibilité des soins de santé dans le nord-est sont insuffisantes. Peu de problèmes de santé sont traités de manière adéquate en raison de la fonctionnalité et de la capacité limitées des établissements de soins de santé, du manque de personnel médical correctement formé et de la pénurie de médicaments essentiels.

Les ONG opérant dans le nord-est signalent des ruptures de stock imminentes de médicaments essentiels comme l’insuline et les médicaments cardiovasculaires et antibactériens dans plusieurs établissements.

L’ONU a pu soutenir la chaîne d’approvisionnement en fournitures médicales via Al Yaroubiya jusqu’à ce que l’autorisation du Conseil de sécurité de le faire expire. Des organisations réputées opérant dans le nord-est nous disent que ni le soutien transfrontalier aux établissements de santé ni l’augmentation des expéditions transfrontalières des ONG ne se sont depuis révélées suffisantes pour remplacer.

Des évaluations récentes à Deir-ez-Zor et Al Hassakeh montrent que seulement la moitié des femmes enceintes et des nouvelles mères de ces camps ont accès aux soins obstétricaux ou prénatals.

Les organisations humanitaires mettent tout en œuvre pour combler les lacunes.

L’Organisation mondiale de la santé avertit, cependant, que le financement est une contrainte majeure, car les ressources disponibles ne couvriront que 40% des besoins estimés en fournitures de santé pour le nord-est de la Syrie pour 2021.

Au moins neuf établissements de santé soutenus par des ONG fermeront dans les mois à venir si un financement supplémentaire n’est pas assuré.

Permettez-moi enfin de dire quelques mots sur l’aide que nous fournissons à travers la Syrie, dans toutes les régions du pays, nonobstant les complexités et les contraintes que je viens de décrire.

L’opération humanitaire touche actuellement environ 7,7 millions de personnes à travers le pays chaque mois. Une augmentation significative de ce que nous faisions l’an dernier. Cela reflète la détérioration de la situation.

Le 30 mars, l’ONU co-organisera la conférence Bruxelles V en soutien à la Syrie et aux pays voisins touchés par la crise.

Les organisations humanitaires coordonnées par l’ONU recherchent un montant estimé à 4,2 milliards de dollars pour la réponse à l’intérieur de la Syrie, afin d’atteindre 12,3 millions de personnes dans le besoin. Un autre 5,8 milliards de dollars est nécessaire pour soutenir les pays accueillant des réfugiés syriens dans la région.

Notre capacité à fournir une aide et à éviter une situation encore pire pour des millions de civils dépendra de la volonté politique et de la générosité financière de la communauté internationale, y compris des pays représentés au Conseil.

Ce n’est pas le moment de réduire l’aide humanitaire à la Syrie. Nous avons besoin de plus d’argent, pas de moins, si nous voulons éviter une nouvelle détérioration – dont les conséquences pourraient être dramatiques et généralisées.

* Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, dans son discours au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation humanitaire en Syrie, 29 mars 2021.

