En Malaisie, les jeunes trouvent leur voix au milieu d’une pandémie

Fin juin, alors que les Malaisiens étaient aux prises avec une pandémie qui s’aggravait considérablement, des images de drapeaux noirs et de personnes les brandissant depuis leur voiture ou leur maison sont apparues sur les réseaux sociaux.

Tagged #lawan, qui signifie “combat” en malais, les drapeaux sont devenus un cri de ralliement contre les échecs du gouvernement dans la gestion du coronavirus. Le mécontentement s’est répandu dans les rues lors d’une série de manifestations largement pacifiques en juillet.

À ce moment-là, le bilan de COVID-19 avait atteint un nouveau sommet, avec plus de 20 000 nouvelles infections et 200 décès par jour, et les manifestants ont exigé la démission du Premier ministre Muhyiddin Yassin. Tout au long des manifestations, au moins 47 participants ont fait l’objet d’une enquête par la police.

Le mouvement du drapeau noir a été initié par une coalition lâche d’environ 40 groupes de jeunes militants s’appelant Sekretariat Solidariti Rakyat (SSR), qui s’est réunie pour la première fois en mars pour protester contre le retard dans la mise en œuvre de l’abaissement de l’âge de vote de 21 à 18 ans, qui a été adopté au parlement en juillet 2019.

L’analyste politique Bridget Welsh a déclaré à Al Jazeera que le retard du gouvernement à mettre en œuvre la législation après son adoption a été le catalyseur de la désaffection ressentie par de nombreux jeunes.

D’autres facteurs incluent le taux de chômage élevé chez les 15 à 30 ans – presque le double de la moyenne nationale – des salaires stagnants, des logements inabordables et l’absence de véritable filet de sécurité sociale en cas de pandémie.

Vêtus de noir, de jeunes Malaisiens sont descendus dans les rues de Kuala Lumpur le 31 juillet pour réclamer la démission du Premier ministre d’alors Muhyiddin Yassin qui avait obtenu le poste le plus élevé après une prise de pouvoir au sein de la coalition au pouvoir qui a été élue en mai 2018. Il a démissionné le mois suivant [File: FL Wong/AP Photo]

Tout cela a été exacerbé par les bouleversements politiques en Malaisie depuis les élections générales de 2018, qui ont entraîné deux changements de gouvernement depuis février de l’année dernière, et les ravages causés par la pandémie.

« Il y a des jeunes qui ont perdu des membres de leur famille. Je connais quelqu’un qui, en une semaine, a perdu ses grands-parents, ses grands-oncles, ses oncles et ses tantes », a déclaré Qyira Yusri, la cofondatrice de 27 ans d’Undi18, une ONG qui a mené la campagne pour abaisser l’âge du droit de vote. « Ils regardent simplement notre gouvernement et se demandent ce qui se passe. »

Alors que la Malaisie a relativement bien géré les premiers mois de la pandémie de COVID-19 – même après la prise de pouvoir qui a amené Muhyiddin à Puissance – la situation est devenue incontrôlable après une élection instantané dans l’État de Bornéo de Sabah en septembre 2020.

En janvier de cette année, alors que les politiciens de sa fragile coalition continuaient de se battre pour le pouvoir et que les cas de coronavirus augmentaient, Muhyiddin a annoncé un état d’urgence et a suspendu le parlement. Puis est venu un confinement prolongé.

Une grande partie de la Malaisie s’est tournée vers les médias sociaux et les jeunes se sont retrouvés en première ligne de l’activisme politique à une époque où les générations plus âgées étaient plus vulnérables au COVID-19.

Welsh décrit le mouvement comme largement urbain, mais qui vise à être inclusif en traversant les divisions géographiques, de classe et raciales.

Quelques jours après la manifestation de la SSR le 31 juillet, à laquelle ont assisté jusqu’à 1 000 personnes, Muhyiddin a démissionné de son poste de Premier ministre.

« Bien que je ne puisse pas dire avec certitude que les manifestations ont fait une différence, ce qui est important, c’est qu’elles ont permis aux gens d’exprimer leurs frustrations », a déclaré Qyira à Al Jazeera.

Depuis lors, Ismail Sabri Yaakob de l’UMNO, un parti entaché de scandale qui a dominé la coalition au pouvoir Barisan Nasional qui a gouverné la Malaisie pendant des décennies et a été rejeté en 2018, a été nommé au poste le plus élevé. Comme le gouvernement de Muhyiddin, celui d’Ismail Sabri n’est pas élu par le peuple.

Former de nouveaux leaders de la jeunesse

La pandémie et les problèmes qu’elle a soulevés ont poussé l’activisme des jeunes bien au-delà du vote.

Des groupes de jeunes font maintenant campagne pour un éventail de causes – des droits des réfugiés au changement climatique et à la dépénalisation du suicide – disséquant la législation et les politiques sous des formes plus compréhensibles et partageables sur Instagram, TikTok et Twitter.

De jeunes Malaisiens ont manifesté contre la suspension du parlement pendant la pandémie de coronavirus et ont défendu le droit à la liberté d’expression et de réunion [File: Ahmad Yusni/EPA]

Mais leurs activités ont également attiré l’attention des autorités malaisiennes.

Deux jours avant la manifestation du 31 juillet, Sarah Irdina, une fondatrice de 20 ans du groupe de jeunes MISI : Solidariti, a été arrêtée pour sédition présumée et détenue pendant la nuit par la police, prétendument pour avoir tweeté sur la manifestation à venir.

Les participants aux manifestations du début de juillet avaient également fait l’objet d’enquêtes antérieures, la RSS était donc préparée.

Il a financé le financement participatif pour payer les amendes et a coopéré avec le Mouvement des jeunes avocats (YLM) pour garantir que les participants aient facilement accès à une représentation juridique gratuite en cas de besoin. YLM préconise elle-même un salaire minimum pour les stagiaires juridiques et un mécanisme plus efficace de traitement des plaintes de harcèlement sexuel au sein de la profession.

Pourtant, à un moment où les jeunes du Myanmar, de la Thaïlande et de Hong Kong sont descendus dans la rue pour exiger une réforme institutionnelle, les analystes disent que les jeunes de Malaisie ont adopté une approche moins conflictuelle.

“Leur objectif principal est de donner aux jeunes une plate-forme et de faire de la Malaisie un endroit plus inclusif politiquement pour eux”, a déclaré à Al Jazeera l’analyste de BowerGroup Asia, Darryl Tan. “Ce en quoi ils croient, c’est que si vous donnez aux jeunes une plate-forme politique pour exprimer leurs points de vue, vous aurez également d’autres types de conversations.”

Undi18 a récemment annoncé une nouvelle initiative-cadre appelée UndiNegaraku, qui vise à former 10 000 jeunes leaders à l’échelle nationale d’ici 2023, date à laquelle se tiendront les prochaines élections générales.

L’année dernière, il a organisé Parlimen Digital, une simulation de session en ligne avec des jeunes jouant le rôle des 222 députés, pour montrer que les sessions pourraient se poursuivre virtuellement en cas de pandémie après la suspension de la physique. Pour cela aussi, certains de ses participants auraient été convoqués pour un interrogatoire de police.

Undi18 coordonne également plusieurs initiatives politiques, gérées collectivement par environ 200 bénévoles, qui vont de la préservation de l’environnement à l’augmentation du nombre de femmes au parlement. “Lorsque vous voulez défendre une cause, vous devez vous concentrer sur les problèmes, sur certaines législations et réformes”, a déclaré Qyira.

La pandémie de COVID-19, qui a fait plus de 25 000 décès en Malaisie, a suscité l’intérêt des jeunes pour réformer la Malaisie et s’impliquer en politique [File: Ahmad Yusni/EPA]

Elle veut fournir une plate-forme pour les jeunes qui donne la priorité à la compréhension des problèmes qu’ils veulent défendre comme point de départ, et non à la ligne d’une idéologie politique.

Mais cela ne veut pas dire éviter la politique.

Qyira souligne que les anciens d’Undi18 ont rejoint différents partis, de l’UMNO au Keadilan d’Anwar Ibrahim et au MUDA (Malaysian United Democratic Alliance) – un nouveau parti centré sur la jeunesse cofondé par Syed Saddiq, un membre de 28 ans de Parlement et ancien ministre de la jeunesse et des sports.

“Nous voulons leur donner une exposition égale aux partis politiques sans influence indue d’aucun d’entre eux”, a déclaré Qyira.

Certains anciens de l’Undi18 ont également créé leurs propres groupes d’activistes.

Les étudiants universitaires de 19 ans Rifqi Faisal et Izanna Azuddin ont fondé le mouvement MYER en avril pour appeler à une réforme de l’éducation – particulièrement urgente dans cette pandémie, alors que de nombreux étudiants manquent de ressources pour l’apprentissage en ligne.

Les deux militants disent avoir vu des familles entières partager un seul appareil pour assister à tour de rôle aux cours, tandis que la promesse du gouvernement de fournir plusieurs milliers d’ordinateurs portables aux élèves défavorisés n’est toujours pas tenue. Ils soulignent également le manque de conseils en santé mentale pour les étudiants qui étudient isolément à la maison et la négligence des étudiants des zones rurales et des personnes ayant des troubles d’apprentissage.

“J’ai l’impression que notre gouvernement considère notre éducation comme un système unique”, a déclaré Izanna.

D’autres jeunes Malaisiens font également entendre leur voix par d’autres moyens. Les médecins contractuels juniors, qui constituent la majeure partie du personnel médical manipulant COVID-19, a fait la grève en juillet dans le cadre de leur combat pour une plus grande sécurité de l’emploi.

L’adolescente malaisienne Ain Husniza (à droite) avec ses parents. La jeune fille de 17 ans a lancé une campagne contre le harcèlement sexuel dans les écoles après qu’un enseignant a plaisanté sur le viol. Elle a été interrogée par la police en août [File: Lim Huey Teng/Reuters]

Ain Husniza, une étudiante de 17 ans, fait campagne pour libérer les écoles du harcèlement sexuel après qu’un de ses professeurs a fait une blague sur le viol en classe. Heidi Quah, une militante réfugiée d’une vingtaine d’années, conteste la validité constitutionnelle d’une loi qui a été largement utilisée pour criminaliser les commentaires « offensants » après avoir été inculpée pour une publication sur Facebook décrivant les mauvais traitements infligés aux réfugiés dans les centres de détention.

«Évidemment, il y a des gens qui sont très opposés à l’idée que les jeunes s’expriment. C’est toute cette culture descendante, en particulier en Malaisie, où vous devez respecter vos aînés, et les personnes âgées ne respectent pas vraiment les jeunes », a déclaré Izanna.

Ainsi, les jeunes ont dû exiger que leur voix soit entendue. « La montée en puissance des organisations de jeunesse au cours de l’année écoulée a créé un espace énorme pour que les jeunes commencent à travailler sur les problèmes qui leur tiennent à cœur », a déclaré Rifqi.

Un nouvel activisme et une nouvelle politique

Welsh décrit le nouvel activisme comme un mouvement populaire.

« Les jeunes soutiennent de jeunes dirigeants comme Syed Saddiq et MUDA, mais il n’y a pas d’implication directe ou de leadership des dirigeants politiques », a déclaré Welsh.

Un ancien champion du débat, Syed, le président pro-tem de MUDA, a joué un rôle dans l’obtention du projet de loi Undi18 au l’attention des législateurs quand il a été proposé pour la première fois. Mais il ne fait pas lui-même partie du mouvement SSR.

MUDA promet également un nouvel avenir : en évitant la politique raciale qui a longtemps dominé le discours malaisien et en se concentrant sur le potentiel du leadership des jeunes.

Amira Aisya, qui a 25 ans et l’une des 13 co-fondatrices du parti, dit à Al Jazeera que la preuve est dans la diversité du comité exécutif central de MUDA – pas seulement en termes d’ethnicité mais aussi d’éducation et de profession. Il comprend le Dr Thanussha Francis Xavier, un médecin ; Lim Wei Jiet, avocat ; et Shahrizal Denci, un agriculteur. Amira elle-même a travaillé dans un groupe de réflexion pédagogique.

Amira souligne également l’objectif de MUDA de mettre les jeunes sur un pied d’égalité avec les adultes. Les adolescents peuvent adhérer à partir de 15 ans. « Contrairement à d’autres partis, nous n’avons pas d’ailes séparées pour les jeunes ou les femmes. Si vous êtes capable de faire partie de la direction de MUDA, vous le serez », a-t-elle déclaré.

Alors que le mouvement de jeunesse se développe, Qyira a le sentiment que les partis politiques de tous bords surveillent de près ce que les jeunes disent et ressentent.

Les médecins juniors ont également quitté leur travail en juillet pour exiger un traitement plus équitable. La pancarte indique “Je suis un médecin contractuel” [AP Photo]

Un tribunal a ordonné au gouvernement de mettre en œuvre le nouvel âge minimum de vote d’ici le 31 décembre, ce qui pourrait signifier 7,8 millions de nouveaux électeurs pour les prochaines élections générales.

Le gouvernement a déclaré lundi qu’il donnerait suite à la directive.

« Je pense que les jeunes sont de plus en plus cyniques à l’égard des partis politiques et des politiciens, mais nous sommes toujours capables d’articuler nos visions des politiques », a déclaré Qyira. « Et nous tiendrons les politiciens responsables devant eux. »