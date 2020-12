Élection présidentielle américaine, partie 4: l’héritage de l’esclavage et du racisme

“L’intensification de la fracture raciale a été un autre héritage négatif de la présidence Trump, qui prendra beaucoup de temps à corriger”. Crédit: Photo ONU / Evan Schneider.

OXFORD, 09 décembre (IPS) – Dans un discours puissant au Hungry Club Forum le 10 mai 1967, Martin Luther King Jr. a parlé des soi-disant «trois péchés originels» des États-Unis, des maux de l’esclavage, de la pauvreté et de la guerre ou, plus en général, le racisme, le matérialisme et le militarisme.

Il a dit: «Il ne peut y avoir de contestation sur le fait que le racisme est toujours vivant partout en Amérique. L’injustice raciale est toujours le fardeau du nègre et la honte de l’Amérique. Et nous devons faire face au fait que de nombreux Américains aimeraient avoir une nation qui soit une démocratie pour les Américains blancs, mais simultanément une dictature sur les Américains noirs. Nous devons admettre que nous avons encore beaucoup à faire dans le domaine des relations raciales. »

De grands progrès ont été accomplis aux États-Unis dans la lutte contre le racisme depuis que ces mots ont été prononcés, mais les événements de l’année écoulée ont montré qu’il reste encore un long chemin à parcourir et que les progrès sont encore fragiles.

La vieille maxime de Lénine: «Il y a des décennies où rien ne se passe; et il y a des semaines où des décennies se produisent », semble s’appliquer aux événements depuis la mort de George Floyd. Le meurtre horrible de George Floyd à Minneapolis, Minnesota, le 25 mai 2020, a donné lieu à une campagne sans précédent contre la brutalité policière aux États-Unis, et à son tour a agi comme un fusible pour un soulèvement mondial contre le racisme et les inégalités.

George Floyd a été arrêté, menotté et poussé face contre terre tandis qu’un policier blanc a pressé son genou sur son cou pendant près de neuf minutes, malgré les appels de Floyd disant qu’il ne pouvait pas respirer, jusqu’à ce que son corps devienne immobile.

Le meurtre de Floyd a déclenché des manifestations massives dans plus de 350 villes aux États-Unis et dans le monde, et a lancé un mouvement qui va bien au-delà du mouvement des droits civiques des années 1960 et pourrait s’avérer être un tournant dans la campagne pour l’égalité raciale.

Ce qui est remarquable, c’est que ceux qui ont pris part à ces manifestations massives n’étaient pas tous des Noirs et des ethnies, mais ils ont été rejoints par des millions de Blancs qui rejettent l’héritage de l’esclavage et sont déterminés à aider leurs semblables à atteindre la dignité et la l’égalité qu’ils méritent. Ils savent qu’une société bâtie sur l’exploitation, la discrimination et l’inégalité diminue tous ses citoyens.

De nombreux Américains ne sont peut-être pas conscients des horreurs de l’esclavage, mais c’est l’un des principaux problèmes non résolus de l’histoire des États-Unis. Bien qu’une certaine forme d’esclavage ait existé depuis le début de l’histoire humaine, avec la montée des puissances européennes et le besoin de main-d’œuvre bon marché dans le Nouveau Monde, l’esclavage a pris des proportions industrielles, impliquant des millions de personnes sont saisies et déracinées de leurs maisons et expédiées à travers le monde pour travailler dans des conditions inhumaines dans des plantations.

Avant que ce ne soit fini, des millions d’Africains seraient tués au profit des colonialistes blancs. Armés d’armes de qualité supérieure, les marchands d’esclaves envahissaient certains pays africains, tiraient les jeunes hommes, femmes et même enfants de l’étreinte de leurs proches, les enchaînaient et les transportaient à l’autre bout du monde pour être vendus comme esclaves. Les “voyages de découverte” n’étaient pas aussi bénins qu’ils l’ont été, mais étaient des entreprises lucratives, les indigènes et les esclaves noirs payant le plus gros coût.

Le tristement célèbre massacre de Zong n’a fourni qu’un exemple de la cruauté impliquée dans le transport des esclaves africains. Le meurtre de plus de 130 Africains réduits en esclavage par l’équipage du navire négrier britannique le 29 novembre 1781 est devenu notoire car il impliquait des demandes de paiement d’assurance pour les esclaves qui ont péri. Selon l’équipage, lorsque le navire a manqué d’eau potable à la suite d’erreurs de navigation, l’équipage a jeté des esclaves à la mer, à commencer par les femmes et les enfants. parce qu’ils ont rapporté moins d’argent sur les marchés aux esclaves.

Selon les estimations officielles de l’ONU, le nombre de Noirs tués lors de la traite des esclaves dépassait 17 millions mais, selon d’autres estimations, le nombre était aussi élevé que 60 et 150 millions.

Même le chiffre le plus bas est trop horrible pour être envisagé. L’une des principales raisons du nombre élevé de morts parmi les esclaves était le raz-de-marée de la guerre et de la désolation que la traite des esclaves a déclenché au cœur de l’Afrique. Alors que les populations d’Europe et d’Asie ont presque doublé entre 1600 et 1800, La population africaine est passée de 114 millions en 1600 à 107 millions en 1800.

Parmi ces Africains capturés, entre 12 000 000 et 15 000 000 ont survécu à l’épreuve de la migration forcée pour devenir des ouvriers des plantations en Amérique du Nord et du Sud et dans les Caraïbes. Mais après avoir survécu à l’épreuve, la vie dans les plantations était loin d’être idéale.

Pour avoir une idée de la manière dont les esclaves étaient traités dans les plantations, il faut lire le livre de Charles Dickens.Notes américaines»Qui fournit les détails de ce qu’il a vu de ses propres yeux lors de son voyage aux États-Unis. Charles Dickens a visité l’Amérique du Nord de janvier à juin 1842. Dans son livre, il cite des publicités publiées dans certains journaux américains pour reprendre les esclaves qui avaient fui. En voici quelques exemples:

«Ran away, un homme noir nommé Henry; son œil gauche dehors, quelques cicatrices d’une saleté sur et sous son bras gauche, et très marqué par le fouet.

«Cent dollars de récompense, pour un camarade nègre, Pompée, 40 ans. Il est marqué sur la mâchoire gauche.

«Ran away, une femme noire nommée Rachel. A perdu tous ses orteils sauf le gros.

«Je me suis enfui, mon homme noir Dennis. Ce nègre a reçu une balle dans le bras gauche entre l’épaule et le coude, ce qui a paralysé la main gauche.

«Ran away, mon homme nègre nommé Simon. Il a été gravement touché, dans le dos et le bras droit.

«Détenue à la prison de la police, la jeune fille noire, Myra. Elle a plusieurs marques d’arrimage et a des fers aux pieds.

«Ran away, une fille noire appelée Mary. Elle a une petite cicatrice sur l’œil, il manque un bon nombre de dents, la lettre A est marquée sur sa joue et son front.

Alors que de nombreuses autres nations ont admis leur culpabilité et présenté des excuses pour les atrocités passées, le terrible mal de l’esclavage n’a pas encore été correctement admis ou compensé. Au contraire, la discrimination contre les enfants des esclaves se poursuit.

Aux États-Unis, les lois favorisent généralement les policiers par rapport aux Noirs. Tout ce qu’un policier a à dire, c’est que la victime l’avait menacé, alors il ou elle a dû être abattu, et la loi protège le policier. Ils peuvent même dire que la victime a résisté à l’arrestation, et encore une fois, ils sont couverts par la loi.

Pour ne donner qu’un exemple simple de la disparité grotesque entre le comportement des forces de police aux États-Unis et dans d’autres démocraties, il suffit de souligner qu’en moyenne chaque année les forces de police américaines tuent entre 1000 et 1400 personnes, dont près de la moitié. les noirs, bien que les noirs ne représentent qu’environ 13% de la population. Il existe une disparité similaire dans le nombre de personnes incarcérées aux États-Unis.

En comparaison, au Royaume-Uni, le nombre moyen de personnes tuées à la suite des fusillades de la police est de trois. Les chiffres pour le reste de l’Europe sont également similaires à ceux de la Grande-Bretagne. Dans tous les États européens et au Japon, les chiffres sont à un chiffre ou les adolescents faibles.

En d’autres termes, la police américaine abat plus de personnes en une seule journée que la police de différents pays européens ne tue en un an.

Bien sûr, une partie de cette énorme disparité est due au fait que la plupart des Américains ont accès aux armes à feu alors qu’en Europe et dans d’autres démocraties, la possession d’armes à feu est strictement contrôlée.

Changer cette histoire grotesque de discrimination à l’égard des Noirs et d’autres groupes ethniques exige de l’humilité, de l’empathie et de la réconciliation. Malheureusement, l’approche du président Trump sur cette question a été marquée par l’arrogance, l’apathie et l’antagonisation. Le président Trump a lié à plusieurs reprises les Afro-Américains et les Hispaniques à des crimes violents. Il a lancé sa campagne présidentielle de 2016 dans laquelle il a parlé des immigrants mexicains: “Ils apportent de la drogue. Ils apportent des crimes. Ce sont des violeurs.”

À la suite d’un rassemblement de la suprématie blanche de 2017 à Charlottesville, en Virginie, qui comprenait des membres de l’extrême droite, des néo-fascistes et des néo-nazis, lorsqu’un contre-manifestant est mort à la suite d’une attaque à la voiture et 19 autres ont été blessés, le président Trump a déclaré que certains d’entre eux étaient «de très bonnes personnes». En juillet 2019, Trump a tweeté à propos de quatre femmes de couleur au Congrès, dont trois sont nées aux États-Unis: «Pourquoi ne reviennent-elles pas et aident-elles à réparer les endroits totalement brisés et infestés de crimes d’où elles venaient.»

Le 1er juin 2020, des agents des forces de l’ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et d’autres tactiques de lutte antiémeute pour expulser de force des manifestants pacifiques de Lafayette Square afin que Trump puisse marcher jusqu’à l’église épiscopale Saint-Jean et poser pour une séance photo avec une Bible à la main. Il a constamment condamné les manifestations et s’est présenté comme un président de la loi et de l’ordre. Lors d’une conférence téléphonique matinale avec les gouverneurs des États américains le 1er juin, il leur a dit: «Vous devez dominer, si vous ne dominez pas, vous perdez votre temps.»

Au lieu d’essayer de panser les blessures et de calmer les esprits, le président Trump a aggravé les blessures et créé plus d’hostilité. En conséquence, la nation est devenue plus divisée qu’elle ne l’a été depuis la guerre civile. L’intensification de la fracture raciale a été un autre héritage négatif de la présidence Trump, qui prendra beaucoup de temps à corriger.

Farhang Jahanpour est un ressortissant britannique d’origine iranienne. Il est ancien professeur et doyen de la Faculté des langues de l’Université d’Ispahan et ancien chercheur principal à Harvard. Il a enseigné la littérature persane à l’Université de Cambridge pendant cinq ans et pendant plus de 30 ans, il a enseigné des cours sur le Moyen-Orient au Département de la formation continue de l’Université d’Oxford. Il a également été rédacteur en chef pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez BBC Monitoring pendant 21 ans.