Élection présidentielle américaine, 3e partie: le président l’emporte sur l’héritage de la mauvaise gestion de la pandémie

OXFORD, 1er décembre (IPS) – Covid-19 est en passe d’être l’épidémie la plus meurtrière et l’une des plus catastrophiques depuis la pandémie de grippe de 1918-1919, qui a infecté environ 500 millions de personnes, soit un tiers de la population mondiale. à l’époque. Le nombre de décès a été estimé entre 17 et 50 millions, et peut-être jusqu’à 100 millions dans le monde.

Les premières observations de maladie et de mortalité ont été documentées en décembre 1917 à Camp Greene, en Caroline du Nord. Pour maintenir le moral, la Première Guerre mondiale censure minimiser les rapports de victimes, mais comme les journaux en Espagne neutre étaient libres de rapporter les décès épidémiques, il a été mal nommé ?? la grippe espagnole ??.

La pandémie de Covid-19 aura également des conséquences politiques, économiques et sociales étendues et durables, remettant en cause de nombreuses équations sur la scène internationale et modifiant peut-être même l’équilibre des pouvoirs entre les États-Unis et la Chine. L’un des principaux effets de la pandémie dans le contexte international a été la manière dont différents pays y ont fait face.

Covid-19 a été signalé pour la première fois à Wuhan, capitale de la province chinoise du Hubei, en décembre 2019. Le 31 décembre 2019, le bureau chinois de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a entendu les premiers rapports d’un virus jusque-là inconnu. derrière un certain nombre de cas de pneumonie à Wuhan. Le gouvernement chinois a immédiatement répondu à l’épidémie initiale en plaçant Wuhan et les villes voisines sous une quarantaine de facto englobant environ 50 millions de personnes dans la province du Hubei.

L’OMS a rapidement mis en garde les autres pays contre le virus hautement contagieux et, dès le 30 janvier, elle a désigné Covid-19 comme “urgence de santé publique de portée internationale”. Puis, le 11 mars, il a officiellement déclaré l’épidémie de Covid-19 une pandémie. La déclaration de son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus disait: “L’OMS a évalué cette flambée 24 heures sur 24 et nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction.??

Ainsi, l’OMS a averti le monde de l’existence du virus mortel Covid-19 le 30 janvier, et le 11 mars l’a classé comme une pandémie et a déploré les niveaux alarmants d’inaction. En raison du verrouillage total de la province du Hubei, les Chinois ont limité la propagation du virus et l’ont maîtrisé. Par conséquent, au 29 novembre 2020, Covid-19 a infecté 92300 et tué 4742 personnes en Chine.

Cependant, la situation est radicalement différente dans de nombreux autres pays. Les chiffres aux États-Unis au 29 novembre 2020 sont de 13216193 cas et 265897 décès, de loin le plus grand nombre au monde. En d’autres termes, la Chine a connu 0,34 décès pour 100 000 habitants, tandis que le chiffre pour les États-Unis est de 77,19 pour 100 000 habitants, soit 227 fois plus. Les États-Unis comptent environ 4% de la population mondiale, mais plus de 20% des cas de Covid-19. Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux a atteint un nouveau record.

Même l’Inde, avec quatre fois la population des États-Unis et avec des établissements de santé publique beaucoup plus limités, a subi 9 309 787 cas et 135 715 décès, soit un peu plus de la moitié du nombre de décès aux États-Unis. De même, les chiffres pour la Russie sont de 2 196 691 cas et 38 175 décès.

On fait souvent valoir que le faible nombre de cas en Chine est dû à la nature autoritaire de l’État, mais d’autres démocraties telles que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et certains pays européens ont également fait beaucoup mieux que les États-Unis.

L’Australie a enregistré 27 885 cas et 907 décès, la Nouvelle-Zélande 2 050 cas et 25 décès, la Corée du Sud 33 375 cas et 522 décès. L’Allemagne, comme le reste de l’Europe, a beaucoup souffert du Covid-19, mais il n’y a eu que 1,04 million de cas et 16 011 décès. Cela signifie qu’avec une population quatre fois supérieure à celle de l’Allemagne, le nombre de décès aux États-Unis est près de 16 fois plus élevé.

Par conséquent, alors que la Chine, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et certains autres pays d’Asie de l’Est ont été en mesure de permettre à leurs citoyens d’aller au travail et à l’école, et de profiter des restaurants, des théâtres et des événements sportifs, les États-Unis et une grande partie de l’Europe ont croupi sous clé. une période beaucoup plus longue. Alors que la Chine a connu une croissance de 4,9% entre juillet et septembre par rapport au même trimestre l’an dernier, les États-Unis et une grande partie de l’Europe sont en proie à une profonde récession.

Aux États-Unis, les retombées économiques pour la classe ouvrière ont été graves. Le chômage est monté en flèche avec 45,4 millions de nouvelles demandes de chômage depuis mars, et au moins 1 / 6e de ceux qui avaient un emploi avant la pandémie sont désormais sans travail. Pas moins de 40 millions de locataires risquent d’être expulsés d’ici la fin de l’année.

Ainsi, la raison de cette disparité entre les pays avec des taux de mortalité plus élevés et ceux avec beaucoup moins de cas n’a rien à voir avec le fait d’être autoritaire contre démocratique. Cela a été principalement dû au manque de gestion, au déni de la science, en faisant passer les intérêts personnels avant le bien public et en fermant les yeux sur la réalité.

Même avant le début de la pandémie, en mai 2018, la Maison Blanche a dissous l’équipe d’intervention en cas de pandémie. En juillet 2019, l’administration a décidé de supprimer le poste d’épidémiologiste dans les Centers for Disease Control (CDC). En conséquence, le pays était mal préparé à faire face à une pandémie majeure.

Le 22 janvier, alors que de nombreux cas de Covid-19 avaient été détectés aux États-Unis, le président se vantait: «Nous l’avons totalement sous contrôle. C’est une personne venant de Chine. Ça va être très bien. ?? D’autres fois, il a qualifié le rapport de la pandémie de canular perpétré par les démocrates pour nuire à ses chances de réélection.

Dans un premier temps, le président a salué la gestion du coronavirus par la Chine, en disant: ??La Chine a travaillé très dur pour contenir le coronavirus. Les États-Unis apprécient grandement leurs efforts et leur transparence. Tout fonctionnera bien. En particulier, au nom du peuple américain, je tiens à remercier le président Xi.??

Cependant, plus tard, au lieu de suivre ce que le président Xi avait fait pour contenir le virus, Trump a blâmé la Chine pour la propagation de la pandémie aux États-Unis, l’appelant «le virus chinois».

Pas plus tard que le 27 février, il a dit: «Il va disparaître. Un jour, c’est comme un miracle, ça va disparaître. ?? Au lieu d’introduire un verrouillage, le 4 mars, il a dit: ??Si nous avons des milliers ou des centaines de milliers de personnes qui s’améliorent juste en restant assis et même au travail ?? certains d’entre eux vont travailler, mais ils vont mieux. ??

Au lieu d’écouter les experts, il a commencé à préconiser l’utilisation de médicaments non testés, comme la consommation d’hydroxychloroquine. Sa justification pour l’avoir préconisée était: «J’aime ce genre de choses. Je comprends vraiment. Les gens sont surpris que je le comprenne ?? Chacun de ces médecins a dit: «Comment en savez-vous autant à ce sujet? Peut-être que j’ai une capacité naturelle. J’aurais peut-être dû le faire au lieu de me présenter à la présidence. ??

Il a donné des chiffres exagérés sur le nombre de tests effectués ou sur les EPI qui avaient été distribués, mais les hôpitaux souffraient d’un manque d’équipement et de faibles niveaux de tests. L’Atlantique a signalé que moins de 14000 tests avaient été effectués dans les dix semaines depuis que l’administration avait été notifiée pour la première fois du virus, bien que le vice-président Mike Pence qui avait été chargé de la pandémie avait promis la semaine précédente que 1,5 million de tests seraient disponibles d’ici là.

À un moment donné, le président a préconisé l’injection de désinfectant, disant: “Je vois le désinfectant qui l’assomme en une minute, une minute. Et y a-t-il moyen de faire quelque chose comme ça par injection à l’intérieur ou presque par un nettoyage? Comme vous le voyez, cela pénètre dans les poumons, cela en fait un nombre énorme sur les poumons, il serait donc intéressant de vérifier cela.“

C’est essentiellement ce manque de vision scientifique, la mauvaise gestion, s’appuyant sur ses propres sentiments mal informés, le manque de préoccupation pour le bien public, avec une attention excessive portée à sa réélection qui ont contribué à ce que les États-Unis aient l’un des pires cas de la pandémie dans le monde. Elle a déjà coûté la vie à plus d’un quart de million d’Américains, dévasté de nombreuses vies, stoppé l’économie et pourrait coûter des milliers de milliards de dollars au pays avant qu’elle ne soit terminée.

C’est le travail du président de diriger, de guider, d’informer et de montrer l’exemple. Cependant, le président Trump a lamentablement échoué à tous égards. Il a minimisé le danger de la pandémie, ignoré les experts, refusé de porter un masque et a même encouragé ses partisans à faire de même, de sorte que le nombre d’infections et de décès montre toujours une tendance à la hausse.

La pandémie a peut-être coûté au président Trump son deuxième mandat, mais prendre de mauvaises décisions a un coût. Malheureusement, c’est la nation qui supporte le principal coût de la mauvaise gestion, de l’arrogance, de l’égoïsme et de l’inaction du président. L’approche du président Trump face à la pandémie a été épouvantable et la nation a payé le prix de cette inaction.

Son approche non scientifique peut également être vue en relation avec la question du changement climatique qui est une menace beaucoup plus grave et à long terme à laquelle l’humanité est confrontée et pour laquelle il n’y a pas de vaccins. En tant que l’un des pays les plus avancés sur le plan technologique, les États-Unis ont besoin d’un président qui au moins ne fasse pas campagne efficacement contre les faits scientifiques.

Farhang Jahanpour est un ressortissant britannique d’origine iranienne. Il est ancien professeur et doyen de la Faculté des langues de l’Université d’Ispahan et ancien chercheur principal à Harvard. Il a enseigné la littérature persane à l’Université de Cambridge pendant cinq ans et pendant plus de 30 ans, il a enseigné des cours sur le Moyen-Orient au Département de l’éducation permanente de l’Université d’Oxford. Il a également été rédacteur en chef pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez BBC Monitoring pendant 21 ans.