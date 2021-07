Duterte gaspille-t-il la victoire de La Haye pour apaiser Pékin ?

Dans les jours qui ont précédé lundi le cinquième anniversaire de la décision de La Haye de 2016 qui a rejeté la revendication historique de la Chine sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale contestée, le secrétaire philippin aux Affaires étrangères, souvent abrasif, Teodoro Locsin Jr sonné comme une célébration, saluant l’occasion comme « un jalon dans le corpus du droit international ».

« Les Philippines sont fières d’avoir contribué à l’ordre international fondé sur des règles », a-t-il déclaré à propos du rôle de Manille dans la contestation de Pékin devant la Cour permanente d’arbitrage.

Dans une fouille en Chine, Locsin a déclaré que la décision « a brisé entre autres un ligne à neuf tirets; et toute attente que la possession est les neuf dixièmes de la loi.

Locsin a ensuite cité le message filmé du président philippin Rodrigo Duterte à l’Assemblée générale des Nations Unies, dans lequel le dirigeant philippin a déclaré que l’affaire était désormais “au-delà du compromis et hors de portée des gouvernements en place pour diluer, diminuer ou abandonner”.

Mais depuis son entrée en fonction en 2016, Duterte s’est généralement montré moins affirmé – n’ayant pas contesté les mesures prises par la Chine pour étendre sa domination maritime dans la région malgré la victoire historique – et les experts en politique étrangère ont déclaré que sa « rhétorique défaitiste » avait compromis l’intégrité du pays et diminué son statut juridique.

“Manille a certainement raté une occasion de faire écho à un récit unifié cohérent sur ses revendications … que Pékin a vu comme une opportunité de montrer ses muscles et de construire la plus grande garde côtière et la plus grande milice maritime pour son avantage stratégique”, a déclaré Chester Cabalza, président et fondateur de Manille. groupe de réflexion basé sur la coopération internationale en matière de développement et de sécurité.

“Au lieu de cela, les Philippins ont entendu la rhétorique défaitiste du commandant en chef alors qu’il se taisait sur les incursions chinoises continues dans la zone économique exclusive (ZEE) des Philippines”, a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Collin Koh, chercheur à l’Institut de défense et d’études stratégiques de Singapour, a déclaré que l’administration Duterte “a raté l’occasion” en soulignant l’importance de la décision “qu’elle doive le faire seule ou de concert avec des parties externes partageant les mêmes idées”, telles que comme l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et les États-Unis.

‘Jour de la victoire’

C’est en juillet 2016, moins de deux semaines après le début de la présidence Duterte, que le tribunal de La Haye a conclu, sur la base de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), que L’affirmation par la Chine de ses droits historiques dans sa « ligne en neuf tirets » et de ses droits maritimes sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale n’avait « aucune base légale ».

La décision a également affirmé la juridiction des Philippines sur sa zone économique exclusive (ZEE), qui s’étend sur 200 milles marins (370 km) de sa côte. En tant que telles, les activités de pêche de la Chine et la construction d’îles artificielles dans cette zone étaient considérées comme une violation des droits souverains des Philippines. Les Philippines appellent cette région la mer des Philippines occidentales.

De plus, le tribunal a statué que de toutes les caractéristiques contestées de la mer de Chine méridionale – même celles contrôlées par Pékin – aucune n’était considérée comme « habitable » et capable de soutenir l’activité économique dans sa forme d’origine, et n’avait donc pas droit à une ZEE – relevant ainsi clairement ZEE des Philippines.

Des manifestants descendent sur le consulat chinois à Manille en 2019 pour s’opposer à l’influence croissante de la superpuissance asiatique aux Philippines, et alors que les tensions montent sur la présence de Pékin dans la mer contestée de Chine méridionale [File: Ted Aljibe/AFP]

Pour commémorer la décision de cette année, la sénatrice philippine Risa Hontiveros a proposé que le pays déclare le 12 juillet Journée nationale de la victoire de la mer des Philippines occidentales.

Dans une déclaration envoyée à Al Jazeera, elle a déclaré que le prédécesseur de Duterte, Benigno Aquino III – qui est mort le mois dernier – devrait également être félicité pour sa décision de s’attaquer à la Chine et d’obtenir une « victoire juridique historique ».

“Même lorsque les Philippines allaient contre le Goliath qu’est la Chine, il a poursuivi l’affaire simplement sur le principe que c’était la bonne chose à faire.”

Des manifestations sont également attendues lundi devant la mission diplomatique chinoise à Manille.

La Chine a répété à plusieurs reprises qu’elle ne reconnaissait pas la décision de 2016 et a a continué d’étendre ses îles artificielles à Mischief Reef, ainsi qu’à Scarborough Shoal, que Manille a perdu contre Pékin en 2012.

Le pari de Duterte

En campagne pour la présidence en 2016, Duterte a charmé les électeurs avec sa position intransigeante sur la Chine. Lors d’un coup de campagne, il a promis de faire du jet ski dans la mer de Chine méridionale et de défier l’incursion chinoise dans les eaux philippines. Il a dit qu’il avait toujours voulu mourir en héros.

Mais dès qu’il est devenu président, Duterte a commencé à revenir sur ses promesses, affirmant que les Philippines ne pouvaient pas se permettre d’affronter la Chine car une confrontation ne ferait qu’entraîner des effusions de sang.

Dans une interview de Talk to Al Jazeera en octobre 2016, Duterte a également déclaré que sa remarque sur le jet ski était une « hyperbole » et qu’il ne savait même pas nager. Il a dit plus tard que tout cela n’était qu’une « blague » pour montrer sa « bravade », et que seuls les gens « stupides » le croiraient.

Dans un aveu renversant en juin 2019, Duterte a déclaré qu’il avait conclu un accord verbal avec le président chinois Xi Jinping en 2016 permettant à la Chine de pêcher dans la ZEE des Philippines, malgré un mandat constitutionnel selon lequel l’État doit protéger ses richesses marines, y compris sa ZEE, et « réserver son usage et sa jouissance exclusivement aux citoyens philippins ».

Au cours des derniers mois, des navires chinois, qui auraient été pilotés par du personnel de la milice maritime chinoise, ont été aperçus en mer de Chine méridionale dans la ZEE des Philippines. [File: Philippine Coast Guard/Handout via Reuters]

“C’était un accord mutuel”, a expliqué Duterte. « Laissons-nous la place les uns aux autres. Vous pêchez là-bas, je pêche ici.

Dans plusieurs remarques publiques, Duterte a souligné que de meilleures relations avec la Chine ont apporté des dividendes économiques aux Philippines, grâce à des investissements directs, une aide financière et des prêts.

Salvador Panelo, qui était le porte-parole de Duterte à l’époque, a défendu l’accord en disant que même s’il était “verbal”, il était toujours “valide et contraignant”.

Mais le remplaçant de Panelo, Harry Roque, a déclaré en avril qu’il n’y avait “pas de vérité” dans l’accord et que c’était “tout simplement une conjecture”.

“Aucun traité ou accord de ce type n’existe entre les Philippines et la Chine”, a déclaré Roque, expliquant que même un accord de pêche “ne peut être conclu que par le biais d’un traité” et sous “forme écrite”.

‘Fourmillement’

Au milieu des tergiversations diplomatiques de l’administration Duterte, la situation en mer de Chine méridionale a atteint son paroxysme plus tôt cette année, lorsque plusieurs rapports ont révélé que des centaines de navires chinois s’étaient rassemblés dans la ZEE philippine.

L’« incident d’essaimage » s’est depuis répété à plusieurs reprises, provoquant plusieurs protestations diplomatiques de Manille, qui a dénoncé le « mépris flagrant » de Pékin de son engagement « à promouvoir la paix et la stabilité dans la région ».

En mai, la présence de centaines de navires chinois a tellement exaspéré Locsin, le plus haut diplomate philippin, qu’il a lancé une déclaration chargée de jurons sur les réseaux sociaux.

« Chine, mon ami, comment puis-je le dire poliment ? Laisse-moi voir… Oh… SORTEZ LE F***“, a écrit Locsin sur Twitter.

Selon certaines informations, Manille a déposé plus de 120 protestations diplomatiques auprès de la Chine concernant des incidents dans les eaux contestées depuis 2016.

Au cours des deux derniers mois et demi, les Philippines ont augmenté leurs patrouilles dans la mer de Chine méridionale au-delà de tout ce qui a été vu ces dernières années. AMTI suit leurs activités et leurs rencontres avec les navires chinois dans une nouvelle fonctionnalité : https://t.co/MsEEx0IpLs pic.twitter.com/tN91IqP2C7 – AMTI (@AsiaMTI) 4 juillet 2021

Encore, Duterte est resté réticent à affronter la Chine.

Ces derniers mois, il a déclaré qu’il souhaitait maintenir des relations amicales avec la Chine, citant la “dette de gratitude” de Manille pour l’aide de Pékin dans la fourniture de vaccins contre le coronavirus. Il a également interdit à son cabinet de parler de la mer de Chine méridionale, après que des responsables clés de la sécurité et de la diplomatie eurent critiqué la Chine pour l’essaimage.

Mais malgré les efforts de Duterte pour se rapprocher de Pékin, les observateurs disent que la Chine n’a fait que s’enhardir davantage et que la tension croissante n’a désormais laissé à Manille d’autre choix que d’intensifier son action pour affirmer sa place légitime en mer de Chine méridionale.

Cabalza, l’analyste de la sécurité basé à Manille, a déclaré que le moment n’était pas venu pour l’administration Duterte de « faire volte-face en matière de politique étrangère », appelant à une approche « plus stratégique » qui équilibre les intérêts économiques et sécuritaires du pays.

“L’art de la guerre et de la tromperie de la Chine ne doit pas être tenu pour acquis.”

Il a exhorté les Philippines à « accélérer » son programme de modernisation militaire « pour accroître sa présence dans les domaines aérien et maritime » et stopper les incursions chinoises.

« Si Manille envisage sérieusement un engagement équilibré et courageux avec Pékin, elle doit se donner les moyens de renforcer une infrastructure de sécurité nationale robuste qui traite de la stratégie de la zone grise de la Chine et de la désinformation massive », a-t-il déclaré, ajoutant que Manille devrait également continuer à déposer des protestations diplomatiques chaque fois qu’un l’incursion se produit.

South China Sea ‘fait accompli’

Koh, l’analyste des affaires étrangères de la S Rajaratnam School of International Studies de Singapour, a également noté à quel point les Philippines ont pris du retard au fil des ans pour « renforcer le bâton » en termes de capacité militaire pour effectuer des patrouilles maritimes « plus vigoureusement » dans sa ZEE.

Cela aurait pu être en partie résolu par Manille si Duterte n’avait pas fait tout son possible pour saper progressivement son alliance de plusieurs décennies avec les États-Unis, a déclaré Koh. Depuis le début de sa présidence, Duterte a montré son dédain envers les États-Unis, affirmant même sans fondement qu’il pourrait être une cible de la CIA.

“L’expression ouverte du désir de donner la priorité aux liens avec Pékin – même au détriment du prix 2016, le manque de volonté politique de maintenir une présence maritime persistante et la relation d’alliance avec les États-Unis auraient eu pour effet combiné d’enhardir Pékin”, a-t-il déclaré. expliqué à Al Jazeera.

Avec les progrès réalisés par la Chine dans la fortification de ses îles artificielles dans la mer de Chine méridionale, il sera “impossible d’envisager” qu’elle “renonce volontairement à ces possessions” dans la ZEE des Philippines, a déclaré Koh.

“Il n’y a aucun moyen de renverser le fait accompli sans expulser les Chinois de ces avant-postes artificiels par l’usage de la force, ce qui signifierait la guerre.”

Sans recourir au conflit armé, il est toujours possible pour les Philippines d’affirmer leur souveraineté et leurs droits maritimes en adoptant “une position de principe et cohérente” sur la question, a ajouté Koh.

Il dit que les Philippines devraient poursuivre des actions quotidiennes d’application de la loi maritime et des patrouilles de sa ZEE.

“Le récent défi des garde-côtes philippins et la dispersion de navires de pêche chinois et étrangers dans la ZEE philippine, autour de Sabina Shoal et de Marie Louise Bank, en est un bon exemple”, a déclaré Koh.

“Ces actions n’obligeront peut-être pas la Chine à revenir sur ses actes dans la mer de Chine méridionale, mais pourraient à tout le moins aider à dissuader Pékin de penser à des actions plus drastiques pour saper davantage le statu quo.”

En mai, des navires chinois ont également quitté Sabina Shoal, après que les Philippines ont lancé un défi radio.

Hontiveros, un sénateur de l’opposition et critique de la politique de Duterte sur la mer de Chine méridionale a déclaré que les défis de la radio montraient que « les Philippines peuvent affirmer leur propriété de la mer des Philippines occidentale sans recourir à la guerre ».

En tant que puissance moyenne prise dans la rivalité de plus en plus vive entre la Chine et les États-Unis, la leçon pour Manille est de poursuivre une politique étrangère indépendante, selon Cabalza, l’expert en affaires étrangères qui a également étudié à l’Université de la défense nationale de Pékin.

« Manille devrait choisir son propre intérêt national. Il faut du courage pour dépendre de ses propres capacités et la construire avec une vision pour protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays. »