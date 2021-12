Distance sociale, science et fantaisie

STOCKHOLM / ROME, 03 déc. (IPS) – En ces temps d’isolement du COVID, la distance sociale énerve plusieurs d’entre nous et les effets peuvent être durables, voire endémiques. De nombreux écoliers ont interagi et rencontrent encore leurs enseignants via des réseaux informatiques, tandis que le même phénomène s’applique à leur contact avec les autres. Les dispositifs techniques sont de plus en plus étendus et font partie intégrante de toute communication, enseignement et divertissement, en bref – d’interaction sociale. En matière d’éducation, compte tenu de tous les éducateurs pauvres et même nuisibles que nous sommes obligés de rencontrer au cours de notre vie, la mécanisation de l’éducation peut être perçue comme un pas en avant. Néanmoins, une trop grande dépendance à Internet pourrait sans aucun doute avoir ses pièges ; contribuer à une abstraction de notre existence où les vraies aventures et les rencontres bouleversantes avec d’autres êtres humains deviennent d’autant plus rares. Le monde peut être démystifié, perdant son émerveillement et sa magie.

Une proximité passée entre les conteurs et les auditeurs est en train d’être oubliée et l’expérience envoûtante d’écouter un bon conteur dans un environnement fascinant est quelque chose que de nombreux enfants sont actuellement refusés. Même la narration sous forme de livres et de films se fait de plus en plus rare, remplacée par des chats vidéo, des podcasts, Twitter et Instagram. Certes, certains jeux vidéo offrent un certain degré d’excitation, d’imagination et de narration, bien que la plupart d’entre eux fournissent une communication à sens unique, qui se caractérise malheureusement par un mercantilisme illimité, des modèles de rôle douteux, une violence grossière, des théories du complot folles et une glamourisation du luxe et avidité. La dépendance à l’égard du « divertissement » électronique peut être encore plus abrutissante que cela, par exemple en incitant ses utilisateurs à s’asseoir heure après heure pour essayer de résoudre un puzzle dénué de sens, diriger une balle dans un labyrinthe ou conduire une moto virtuelle à travers des collines artificielles et vallées.

J’y ai réfléchi en me remémorant des soirées que j’ai passées dans des endroits isolés. Certaines des communautés trouvées là-bas manquaient d’électricité et dans un cercle éclairé par un feu ou une lampe à pétrole, avec l’obscurité autour et le ciel étoilé au-dessus, j’ai eu le plaisir d’écouter des femmes et des hommes âgés raconter des histoires sur leur environnement et leur mode de vie. . De tels endroits pourraient être perçus par un étranger comme confinés et désolés, loin des lumières des grandes villes, des foules d’étrangers, du stress, de l’agitation et de l’agitation. Néanmoins, les habitants peuvent se sentir entourés de créatures étranges, de domaines de forces spirituelles puissantes. Après des jours de dur labeur dans les champs et les jardins, ou d’errance à travers les jungles et les montagnes à la recherche de proies et de nourriture, les familles et les amis se rassemblent sous les porches des huttes délabrées, ou sous un arbre au milieu du village, où des histoires sont racontées sur habitants d’un autre monde des montagnes et des jungles, des déserts et des océans.

Les narrateurs transmettent l’immensité d’un autre monde, bien que toujours présent, qui peut parfois se manifester dans ce que nous avons l’habitude d’appeler la « réalité ». Des esprits discrets et doux s’élèvent des sources, des grottes et des ruisseaux pour danser au clair de lune, ou des forces sinistres se faufilent sur des vagabonds solitaires, chuchotant à leurs oreilles pour les égarer, les tuer et les dévorer, ou les emmener dans les tombes et les demeures de les morts, les royaumes des fantômes, des monstres et des démons.

Bien sûr, en tant que personne moderne et instruite, vous ne croyez pas à ces histoires, mais… parmi les croyants, dans des mondes qui, malgré les soucis mondains, semblent être vivants avec des créatures étranges et des mystères inconnus, il peut de toute façon être difficile de rester insensible. Les personnes âgées nous parlent de leur monde et avant de se remémorer des histoires merveilleuses qui leur ont été racontées, elles pourraient regarder autour d’elles et déclarer :

« Écoutez le chien hurler là-bas dans le noir. Je vous le dis, ce n’est pas un chien. Oh non, c’est un humain qui s’est transformé en chien, ou peut-être… un Loup Garou, un loup-garou. Le papillon que tu as vu dans ta chambre la nuit dernière, ce n’était pas un papillon… c’était ta bien-aimée qui rêvait de toi, loin dans un autre pays, tandis que son rêve transformait ses pensées en papillon. Les lucioles que vous voyez là-bas ne sont pas des mouches, ce sont des âmes d’ancêtres morts. Tout autour de nous; dans les airs, dans la terre au-dessous de nous, dans les sources et les arbres sont des mystères vivants, des créatures de la nuit et de nos rêves. Autour de nous se trouvent des êtres vivants communément inconnus, la plupart d’entre nous ne peuvent ni les voir, ni les toucher, ni les comprendre… du moins pas lorsque nous sommes éveillés. Dans nos rêves, lorsque notre âme laisse notre esprit derrière nous, lorsque nous visitons dans l’esprit un monde inconnu, nous pouvons voir et expérimenter, mais ne pas comprendre l’étrangeté. Ce que nous croyons être notre monde n’est qu’une fraction de quelque chose d’autre, quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand.

Participer à de tels moments enchantés nous fait nous sentir vivants. Même si tout cela pourrait être une tradition et une illusion, nous nous sentons étonnamment présents, le monde se rapproche. Les royaumes évoqués par les conteurs, les mythes, les légendes et les contes de fées nous enchantent et nous effraient de manière captivante. Un enfant qui écoute des histoires et entre ainsi dans des dimensions fantastiques se rend compte à quel point le monde est vaste, à quel point il comprend à la fois la fiction et la réalité.

Un programmeur informatique pourrait appeler cette immensité le « Cyber-monde », un astronome l’« Univers », un biologiste la « Biosphère ». Ces scientifiques ne connaissent en réalité qu’une fraction de l’existence humaine et des lois de la nature qui la régissent. Réaliser cela ne signifie pas que vous êtes un négateur de la science. Que vous ne soyez pas abhorré par les terriens plats, les anti-vaxxers, les véridiques du coronavirus, les littéralistes, les chauvins, les misogynes et autres fanatiques qui ne croient pas au changement climatique, à l’empathie, à l’amour et à la solidarité, mais s’accrochent à des mythes infondés et à des théories du complot comme s’ils étaient la « pure vérité ». Des gens comme ça vivent dans une bulle, un environnement illusoire dans lequel ils veulent que d’autres les rejoignent. Ils supposent qu’ils connaissent la vérité, alors qu’en réalité, ils défient la raison.

Aux XVIe et XVIIe siècles, la science moderne s’est développée en Europe. Un processus au cours duquel une notion a été créée qui pourrait être décrite comme une prise de conscience que le monde est régi par des lois et des forces naturelles peut être perceptible, voire compréhensible et éventuellement contrôlé. Tous les phénomènes font partie de la nature et peuvent donc être expliqués par des causes naturelles. Une conviction signifiant que les phénomènes cognitifs, sociaux et moraux humains font également partie d’un monde compréhensible où les problèmes humains et sociaux peuvent trouver des solutions s’ils sont soutenus par une vision du monde cosmopolite qui vénère la science et la raison, évite la magie et le surnaturel, tout en rejetant le dogme et les autorités répressives .

Cependant, il était loin d’être un mouvement unifié. De nombreux scientifiques ont défendu la réalité des phénomènes surnaturels, tandis que des humanistes sceptiques, inspirés par des auteurs anciens, ont monté une critique non seulement de la religion orthodoxe, de la magie et d’autres formes de superstition, mais ont également démontré leur scepticisme à l’égard des “experts” purs et durs qui simplifiaient l’existence humaine. à un ensemble de « lois naturelles ». Même si l’hétérodoxie religieuse de ces hommes a terni leur réputation et a retardé l’acceptation générale des opinions anti-magiques, un changement s’est produit. Cette révolution « éclairante » des notions humaines devait en réalité moins à la mise à l’épreuve scientifique des notions magiques, qu’à la croissance de la confiance dans un monde stable où la magie n’avait plus sa place.

Depuis lors, dans presque tous les domaines de l’existence humaine, les progrès ont été époustouflants, principalement grâce à un naturalisme scientifique qui a été utilisé pour résoudre des problèmes, de l’ingénierie des ponts et de l’éradication des maladies à l’allongement de la durée de vie et à l’établissement des droits de l’homme. Cependant, cela ne signifie pas qu’une « pensée et approche scientifiques » doive unilatéralement dominer tous les raisonnements humains et être autorisée à mépriser, interdire et nier le droit d’inventer des choses, de rêver, de fantasmer, de raconter et de créer des choses merveilleuses. . Nous devons faire de la place à la musique, à l’art et à la littérature et permettre à nous-mêmes et aux autres d’être divertis et stimulés par ces expressions humaines. Nous devons apporter de la profondeur et du soulagement à nos courtes durées de vie, à notre existence humaine.

Ces réflexions ont émergé lorsque, en tant qu’enseignant, j’ai expérimenté comment l’art, la musique, la philosophie, l’histoire et la religion comparée, ainsi que la gymnastique et l’artisanat sont devenus limités ou ont complètement disparu des programmes. Cela a été fait en faveur de matières plus pratiques et orientées vers des objectifs tels que les mathématiques, la physique, la chimie, l’administration des affaires et l’informatique. Bien entendu, ces sujets sont essentiels pour obtenir une formation solide et être attractifs pour le marché du travail. Cependant, les humains ne vivent pas uniquement de pain, notre cerveau est stimulé par des intrants comme l’art, la musique et le divertissement. Les sciences humaines enrichissent l’interaction humaine et nous permettent de prendre part aux rêves, aux visions et aux fantasmes des autres. Ne refusons pas à nos enfants le plaisir de se familiariser avec la narration ; avec des contes de fées, des fantasmes, des mythes et des légendes, racontés de préférence en communion avec les autres et en harmonie avec le monde qui nous entoure. Non seulement dans des royaumes créés électroniquement, mais dans un monde réel composé d’individus tangibles, impressionnables et attentionnés.

Le stimulus et le plaisir de participer à la narration pourraient nous apprendre à regarder et à percevoir l’existence humaine sous plusieurs angles et ainsi devenir des individus à la pensée critique capables d’éviter de tomber dans les pièges tendus par les joueurs de flûte qui, à travers le World Wide Web, invoquent l’étroitesse d’esprit, le froid -le cœur, les préjugés et la cupidité.

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS News UN Bureau sur Instagram