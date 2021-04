Discrimination du handicap à la Banque mondiale: est-ce l’immunité ou l’impunité?

Crédit Banque mondiale

UNITED NATIONS, Apr 06 (IPS) – La Banque mondiale, forte de 15 900 personnes, qui a financé plus de 12 000 projets de développement dans le monde depuis 1947, est une institution internationale jouissant d’une excellente réputation pour ses efforts soutenus pour mettre fin à la pauvreté dans le monde en développement – grâce à des prêts, crédit sans intérêt et subventions directes.

Mais il a essuyé des tirs nourris pour ses violations flagrantes des droits des personnes handicapées – un domaine où aucune législation du travail américaine n’est applicable parce que l’institution basée à Washington bénéficie de l’immunité diplomatique.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, un porte-parole du Groupe de soutien aux personnes handicapées de la Banque mondiale a déclaré à IPS que la Banque se cachait derrière son immunité diplomatique depuis des décennies pour couvrir les abus du personnel allant du harcèlement sexuel à la discrimination institutionnelle contre son personnel handicapé le plus vulnérable.

«Il n’existe absolument aucun cadre de responsabilité national ou international auquel la Banque mondiale puisse être tenue responsable – ni la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ni l’American with Disabilities Act (ADA).»

«Nous avons des cas et des preuves irréfutables d’abus graves et constants du handicap et de harcèlement du personnel, de conflits d’intérêts, de manque de transparence et de responsabilité – les valeurs mêmes et la conditionnalité des projets de la Banque mondiale.»

Andre Hovaguimian, ancien directeur de la Société financière internationale, Moyen-Orient et Afrique du Nord, une organisation sœur de la Banque mondiale, a déclaré à IPS: «Le traitement par la Banque mondiale du personnel blessé dans l’exercice de ses fonctions a été et continue d’être déplorable. ”

«Le personnel blessé dans l’exercice de ses fonctions, prenant des risques pour faire les affaires de la Banque, doit être traité avec soin et respect. L’immunité diplomatique de la Banque ne devrait plus être utilisée pour abuser des handicapés », a déclaré Hovaguimian.

Actuellement, plus d’un milliard de personnes dans le monde – dont environ 800 millions dans les pays en développement – souffrent d’une forme de handicap, selon le Rapport mondial sur le handicap rédigé conjointement par la Banque mondiale (BM) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Les personnes handicapées sont confrontées à la stigmatisation, à la discrimination et à l’exclusion de l’accès aux emplois et aux services, tels que l’éducation et les soins de santé, et elles s’en tirent toujours moins bien que leurs pairs non handicapés en matière de progrès en matière de développement», indique l’étude.

Les accusations de discrimination sont survenues à un moment où la Banque mondiale tient ses réunions annuelles de printemps 2021 à Washington DC. Les réunions, qui ont débuté le 5 avril, se poursuivront jusqu’au 11 avril.

Deux anciens membres du personnel handicapés ont déclaré à IPS qu’ils ne pouvaient parler que sous couvert d’anonymat en raison de la crainte de représailles et de la perte de leur couverture médicale en tant que personnes handicapées.

«Lorsqu’on m’a refusé l’indemnisation des accidents du travail contre les conclusions de cinq médecins réputés, on m’a dit:« En tant qu’organisation internationale créée en vertu de ses statuts, le Groupe de la Banque mondiale s’est vu accorder certains privilèges et immunités en vertu des lois américaines. »

«Je me sens découragé, intimidé et maltraité. C’est un cas de David contre Goliath, les plus vulnérables et les plus handicapés devant lutter contre un programme de handicap qui n’a pas de gouvernance, de responsabilité ou de transparence. Il n’y a pas de justice pour les handicapés à la Banque mondiale », s’est-il plaint.

“La Banque mondiale élude la responsabilité et la surveillance de son programme d’invalidité en disant qu’elle n’est soumise ni aux conventions des Nations Unies ni aux lois américaines sur le handicap tout en gardant son propre conseil d’administration dans l’ignorance”

L’autre ancien membre du personnel qui a déjà été handicapé a confirmé: “J’ai été harcelé au point de tomber en panne. Le programme d’invalidité est géré de manière totalement arbitraire avec des procédures secrètes non partagées avec le personnel mais utilisées contre eux”.

«J’en ai vraiment marre de cette hypocrisie où la Banque mondiale donne des cours aux pays en développement sur l’inclusion des personnes handicapées tout en discriminant sans vergogne ses propres handicapés. Alors qu’un mécanisme de réclamation indépendant est obligatoire pour tous les projets, la Banque mondiale refuse de donner à son personnel handicapé la même opportunité, »A-t-il déclaré.

Interrogé sur une réaction officielle, un porte-parole de la Banque mondiale a déclaré à IPS: «Le Groupe de la Banque mondiale s’est engagé à assurer la santé et la sécurité de notre personnel et de leurs familles. Nos avantages, nos politiques et nos antécédents au fil des ans démontrent cet engagement ». «Nos programmes d’assurance auto-assurés comprennent des programmes d’invalidité et d’indemnisation des accidents du travail, qui offrent des prestations complètes au personnel blessé dans l’exercice de ses fonctions, ou à ceux qui sont incapables de travailler en raison d’une condition invalidante survenant en dehors du milieu de travail».

«Compte tenu de l’empreinte mondiale de l’organisation, ainsi que de sa présence dans un certain nombre d’environnements à haut risque, le Groupe de la Banque a pris la décision il y a de nombreuses années de s’auto-assurer ces avantages. Cela était nécessaire pour garantir que tout le personnel soit couvert, quel que soit le lieu d’affectation, car certains transporteurs peuvent ne pas prendre en charge ou être présents sur de nombreux marchés sur lesquels le Groupe de la Banque opère, qui sont parmi les pays les plus pauvres du monde.

«Nous examinons régulièrement nos avantages et nos processus pour nous assurer de répondre aux besoins du personnel et de leurs familles, en tenant compte des commentaires des bénéficiaires du régime et des parties prenantes», a ajouté le porte-parole.

«La Banque mondiale intègre les questions de handicap dans ses opérations à travers le monde dans un large éventail de secteurs, notamment la promotion de l’accès aux infrastructures et aux services sociaux, la réadaptation, le développement des compétences, la création d’opportunités économiques et la collaboration avec les organisations de personnes handicapées. C’est au cœur du travail de la Banque mondiale pour construire des communautés durables et inclusives, alignées sur les objectifs de l’institution de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée », a déclaré le porte-parole de la Banque.

Pour plus de détails, S. Gonzalez Flavell, ancien assistant spécial (à la retraite) du directeur général de l’évaluation et conseiller juridique principal du GBM, a déclaré à IPS:

«J’ai été membre du personnel handicapé dans le cadre du programme d’invalidité autofinancé de la Banque mondiale pendant plus de dix-huit mois. L’expérience a été considérablement dégradante et troublante, mon statut était stigmatisé et de nombreux membres de la haute direction de la Banque m’ont clairement indiqué que ma carrière et la réputation professionnelle en serait affectée.

Le programme manque de clarté dans les exigences et de transparence dans l’application, et j’ai dû à plusieurs reprises exiger que les procédures soient correctement suivies, des mesures ont été prises par l’administrateur des personnes handicapées qui auraient été illégales si l’une des lois américaines de protection des personnes handicapées avait été appliquée et une copie de les directives de fonctionnement s’appliquant au programme m’ont été refusées malgré une demande raisonnable.

L’administrateur d’invalidité n’a pas agi conformément aux exigences connues et divulguées du programme et a plutôt pris des décisions arbitraires sans respect pour ma santé ou sans souci pour moi, mon plan de traitement des médecins traitants ou mon rétablissement et mon retour au travail.

L’équipe des ressources humaines de la Banque, qui aurait dû superviser les actions de l’administrateur du handicap, a agi tout au long comme si ma santé et mon handicap pouvaient être ignorés, me demandant de manière intrusive d’assister à des réunions de travail, essayant de me faire présenter pour des entretiens (à un moment où je ne pouvais pas travailler) a mal appliqué ses propres règles en matière d’avantages sociaux (me refusant à tort 30% des prestations que j’ai dû combattre devant le système de justice avant qu’elles ne soient corrigées) et a laissé les règles et a même permis que mon travail soit affecté et a déclaré mon poste redondant tout en

J’étais en invalidité (encore une fois interdite en vertu de la loi américaine). Malgré mes problèmes de santé, j’ai dû faire appel aux ressources humaines pour éviter les avantages financiers et la carrière et laisser les abus affectant considérablement ma santé, mon bien-être et mon rétablissement.

À mon retour au travail, je savais que c’était arrivé à de nombreux autres employés handicapés de retour, j’ai été confronté à de l’hostilité et à des représailles, tout a été fait pour m’exclure et refuser tout droit à la réintégration dans le marché du travail.

Après avoir discuté et fait des recherches sur plusieurs programmes d’invalidité, y compris ceux d’autres organisations internationales, y compris avec des personnes handicapées, le programme d’invalidité de la Banque mondiale reste celui qui manque le plus d’intégrité, de compassion ou de traitement équitable et qu’il continue d’exister sous sa forme actuelle est un échec. s’occuper adéquatement du personnel dont il exige tant, une incapacité à comprendre la bonne gestion et les dures réalités auxquelles le personnel handicapé est confronté et, sans recours à un système indépendant de règlement des plaintes, est un abus des droits de l’homme », a-t-il déclaré.

Parallèlement, le Groupe de la Banque mondiale a levé 82 milliards USD pour IDA19 (International Development Association, membre du GBM) afin de soutenir les pays les plus pauvres et les plus vulnérables du monde en mettant un accent particulier sur le handicap.

Le groupe de soutien aux personnes handicapées a déclaré que l’IDA19 ferait davantage pour élargir les opportunités équitables pour les personnes handicapées. Le handicap est donc un axe majeur de cette reconstitution de l’IDA19, la Banque mondiale cherchant des financements auprès des pays donateurs car «investir dans les personnes, et en particulier dans les personnes handicapées qui sont souvent pauvres, est également essentiel pour progresser» (https://ida.worldbank.org/replenishments/ida19)

«Pourtant, ce que la Banque mondiale ne divulgue pas aux bailleurs de fonds à qui on demande de verser 82 milliards de dollars, c’est que la Banque mondiale elle-même a un très mauvais bilan avec son propre personnel handicapé», déclare le Groupe.

Au cours des trois dernières années, il y a eu un nombre record de plaintes et de problèmes avec les programmes d’indemnisation des personnes handicapées et des travailleurs de la Banque mondiale, que la Banque mondiale a commodément ignorés, dit-elle.

«Le nombre de plaintes a augmenté de façon exponentielle, à la fois auprès du médiateur de la Banque mondiale et de l’Association du personnel de la Banque mondiale, ce qui a conduit cette dernière à retenir les services d’un conseil externe supplémentaire pour répondre au flot de plaintes.»

«Les droits du personnel handicapé de la Banque mondiale sont bafoués, car ils sont intimidés et harcelés alors que la Banque mondiale cherche à réduire ses propres coûts liés au handicap de ses employés», a déclaré le Groupe.

