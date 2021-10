Des musiciens afghans en fuite coincés dans les limbes au Pakistan

Peshawar, Pakistan – Noman Khan se souvient du moment exact où il s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus vivre dans son Afghanistan natal sans craindre d’être tué.

Le matin du 15 août, quelques heures avant de prendre le contrôle de la capitale afghane Kaboul, les combattants talibans ont envahi Jalalabad, la ville natale de Khan, à environ 120 km à l’est de Kaboul, prenant le contrôle de la ville avec à peine un coup de feu.

Alors que les combattants consolidaient le contrôle des infrastructures et faisaient défiler des drapeaux blancs dans les rues, des membres talibans locaux qui connaissaient le travail de Khan en tant que musicien ont fait irruption dans un bureau que Khan et d’autres ont utilisé comme studio de fortune.

Ils ont sorti les harmoniums et les tambours à main du groupe, les ont empilés dans un conteneur en métal et les ont aspergés d’essence. Puis ils leur ont mis le feu.

«Je ne pouvais rien faire d’autre que pleurer», dit Khan, un jeune homme de 22 ans légèrement bâti qui chante et joue de l’harmonium depuis qu’il est enfant.

« La musique est ma passion, mais aussi mon gagne-pain. À ce moment-là, j’ai réalisé que je ne pouvais pas rester en Afghanistan avec les talibans au pouvoir », a-t-il déclaré à Al Jazeera dans un sous-sol humide de la ville de Peshawar, au nord-ouest du Pakistan, où lui et des dizaines d’autres musiciens afghans ont trouvé refuge après avoir fui le Talibans.

Réfugiés afghans au Pakistan

Le groupe de musiciens de Peshawar fait partie des milliers d’Afghans qui ont fui leur pays pour le Pakistan depuis la prise de pouvoir des talibans, craignant pour leur vie. Mais maintenant, ils se retrouvent dans un vide juridique et financier dans un pays qui dit qu’il ne peut tout simplement pas accueillir de nouveaux réfugiés.

La musique est ma passion, mais aussi mon gagne-pain, a déclaré à Al Jazeera Noman Khan, chanteur et joueur d’harmonium. [Asad Hashim/Al Jazeera]

Le Pakistan abrite plus de 1,4 million de réfugiés afghans enregistrés, selon le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), avec environ deux millions d’Afghans sans papiers résidant dans le pays.

La plupart de ces réfugiés ont fui l’Afghanistan pendant la guerre contre les Soviétiques, la guerre civile qui a suivi ou après l’invasion militaire dirigée par les États-Unis en 2001. Pendant des décennies, le Pakistan a accueilli l’une des plus grandes populations de réfugiés au monde, selon les données du HCR.

Depuis le retour au pouvoir des talibans, ce nombre a augmenté, alors que des milliers d’Afghans ont tenté de passer au Pakistan par le passage sud de Spin Boldak/Chaman.

On estime que 10 800 nouveaux réfugiés afghans sont arrivés au Pakistan cette année, la plupart en provenance du poste frontière de Chaman, selon les données du HCR.

Beaucoup de ceux qui entrent au Pakistan viennent de communautés qui pensent qu’ils seraient confrontés à la violence s’ils restaient en Afghanistan sous la domination des talibans, soit en raison de leur origine ethnique, de leur sexe ou, dans ce cas, du fait qu’ils jouent de la musique pour gagner leur vie.

Vivre dans la peur

Shams Raheel, 38 ans, a voyagé pendant 15 heures depuis sa ville natale de Jalalabad jusqu’au poste frontière sud avec le Pakistan à Spin Boldak, après avoir passé les cinq premiers jours du régime taliban dans la clandestinité.

Raheel joue du rubab, un instrument à cordes traditionnel afghan semblable à un luth européen, et est apparue trois fois par semaine dans l’émission populaire Khanda Shpa de la chaîne de télévision afghane Lemar TV.

“J’ai laissé pousser ma barbe, changé d’apparence, porté un tchador (châle épais) sur la tête et je me suis sorti de là”, dit-il en claquant des doigts.

“Je n’avais rien, juste les vêtements [I was wearing]. Mon rubab a été laissé pour compte… et mon recueil de chansons a également été laissé pour compte.

Raheel dit qu’il a passé ses premiers jours au Pakistan dans une profonde dépression.

« Pendant quatre ou cinq jours, j’ai juste pleuré », dit-il. « Quand j’ai traversé la frontière et que je suis venu ici, même alors pendant les 10 ou 15 premiers jours, mon esprit n’arrêtait pas de penser : « Comment est-ce arrivé ? Ces gens sont venus si soudainement et ont totalement renversé le système ». La musique est finie.

Zia-ur-Rehman, 30 ans, est assis sur le sol d’un “studio” improvisé – en réalité à peine plus qu’une petite pièce mal ventilée au sous-sol d’un marché de Peshawar – et bouge les yeux avec inquiétude lorsqu’il parle.

Rehman est resté à l’intérieur de sa maison de Jalalabad pendant 12 jours après la prise de contrôle des talibans, avant de partir « dans une peur terrifiante ».

Pour lui, la décision de fuir a été celle qu’il décrit comme la plus difficile de sa vie.

“C’est l’un des moments les plus difficiles de la vie, quand un homme laisse sa mère et son père, ses sœurs et ses frères, ses enfants laissés derrière”, dit-il.

Pour Zia-ur-Rehman, chanteur et joueur d’harmonium, la décision de fuir est celle qu’il décrit comme la plus difficile de sa vie. [Asad Hashim/Al Jazeera]

“C’était une question de ma vie, c’est pourquoi j’ai tout laissé derrière moi.”

Alors que les talibans n’ont émis aucun décret à l’échelle du pays pour savoir s’ils renouvelleraient l’interdiction de la musique imposée pendant la période au pouvoir du groupe dans les années 1990, plusieurs musiciens ont déclaré à Al Jazeera qu’ils étaient personnellement menacés par des combattants talibans s’ils ne trouvaient pas une nouvelle profession.

« J’avais très peur », raconte Gulwali Shah, un chanteur de 15 ans mieux connu sous son nom de scène, Bilal Afghan. « Des menaces étaient lancées contre tous les musiciens. »

Shah dit que des combattants talibans locaux sont venus chez lui dans la province afghane de Khost et lui ont dit qu’il ne serait plus autorisé à se produire.

“[The Taliban fighter] dit que j’étais trop vieux pour chanter », a-t-il déclaré à Al Jazeera. « Si je le voulais, je pourrais chanter des naats (des hymnes religieux à la louange du prophète de l’Islam Mahomet). Sinon, j’ai dû arrêter de chanter ou de faire de la musique.

Shah a quitté la maison peu de temps après, traversant le pays jusqu’à Chaman, traversant la frontière déguisé en mendiant avant de convaincre un agent frontalier pakistanais de le laisser traverser après lui avoir montré des vidéos YouTube de ses performances musicales.

Cependant, tous ceux qui tentent de traverser la frontière n’ont pas autant de chance.

Nulle part où aller

Le gouvernement pakistanais a maintes fois déclaré qu’il n’autorisera aucun nouveau réfugié afghan dans le pays en raison de contraintes financières et a commencé à expulser certains qui ont traversé la frontière sans papiers.

S’adressant à Al Jazeera, le ministre pakistanais de l’Information, Fawad Chaudhry, a déclaré que, pour l’instant, il n’y avait pas de « crise des réfugiés », avec le nombre de personnes traversant la frontière à des niveaux de routine.

Chaudhry a déclaré que même si la politique du Pakistan restait de ne pas autoriser de nouveaux réfugiés, le gouvernement facilitait les membres des « groupes vulnérables », en particulier ceux qui avaient obtenu le passage vers un pays tiers.

« Nous avons fait cela, nous avons évacué des journalistes, et le [Afghan national] équipe de football féminin aussi », a-t-il déclaré. « Et maintenant des musiciens qui arrivent. Les groupes vulnérables, nous les aidons. Nous sommes en contact avec les autorités talibanes.

Une source gouvernementale pakistanaise a déclaré que ces négociations n’étaient pas toujours simples, les talibans ayant exprimé leur inquiétude quant au fait que le Pakistan facilite le départ des citoyens afghans.

« La situation est que la direction des talibans, ils savent qu’il y a des groupes qui [rank and file] les combattants peuvent ne pas accepter », a déclaré la source, qui a requis l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter de la question avec les médias.

L’Afghanistan a une riche tradition culturelle de musique instrumentale et vocale, influencée par les formes iraniennes, d’Asie centrale et du sous-continent indien. [File: Nadeem Khawar/Getty Images]

“Notre problème est que beaucoup de gens qui sont sortis par le Pakistan, il y avait du ressentiment [from the Taliban] que nous évacuions activement les Afghans.

Plus de 100 000 Afghans et étrangers ont été évacués par les États-Unis et d’autres pays avant que les forces de l’OTAN dirigées par les États-Unis ne se retirent du pays après 20 ans de guerre après leur invasion en 2001.

Le bureau du HCR au Pakistan a déclaré qu’il n’avait jusqu’à présent « pas observé de déplacement à grande échelle d’Afghans vers les pays voisins ».

« Le Pakistan a toujours soutenu ceux qui avaient besoin de protection », a déclaré Qaiser Khan Afridi, porte-parole du HCR au Pakistan.

« Nous réitérons et appelons à ce que les personnes qui demandent une protection internationale ne doivent pas être renvoyées dans leur pays d’origine où leur vie ou leur liberté serait en danger en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier ou opinion politique, ou de violence généralisée.

Les racines du rejet

Alors que plusieurs théories ont été avancées pour l’opposition générale des talibans à la musique – en particulier à la musique instrumentale – en Afghanistan, les ethnomusicologues sont divisés sur l’origine de ce rejet.

« Les commentateurs occidentaux aiment attribuer la vision des talibans de la musique à l’islam fondamentaliste, mais c’est une vision beaucoup trop simpliste », a écrit John Baily, ethnomusicologue à la Goldsmiths University de Londres, dans son livre de 2016, War, Exile and the Music of Afghanistan.

“Il n’y a pas d’injonction claire au sein de l’Islam contre la musique, bien que la question de la légalité de la musique soit certainement un sujet de débat au sein de l’Islam depuis de nombreux siècles.”

Les interprétations talibanes de la pensée islamique semblent percevoir la musique « comme une distraction du souvenir et de l’adoration de Dieu, la logique derrière cette injonction étant qu’elle suscite les passions, la convoitise et provoque des écarts par rapport à la piété, la modestie et l’honneur », a écrit le chercheur Andrew Skuse dans un article de 2002 basé sur le précédent passage au pouvoir des talibans dans les années 1990.

Bon nombre des restrictions sociales des talibans – sur la conduite dans les espaces publics et privés, par exemple – découlent de formes conservatrices de traditions culturelles ethniques pachtounes, mais Baily a écrit que cela non plus n’est pas “un argument raisonnable parce que les Pachtounes ont un grand amour de la musique , même s’ils ont des réticences à l’exécuter eux-mêmes, et préfèrent fréquenter les musiciens héréditaires ».

En fin de compte, le rejet peut provenir d’une interprétation puritaine du but de la vie, a écrit Baily dans un document de recherche de 2002 (PDF).

« À mon avis, les talibans sont tout simplement extrêmement puritains et contre toute forme de plaisir ou de divertissement en dehors de la sphère de la religion. Cela n’a rien à voir directement avec l’islam, et on peut trouver des tendances similaires dans d’autres religions », a-t-il déclaré, comparant l’opposition du groupe à l’art et à la musique aux « Quakers » (Société religieuse des amis) du christianisme du XVIIe siècle.

Pas de réponses

L’Afghanistan a une riche tradition culturelle de musique instrumentale et vocale, influencée par les formes iraniennes, d’Asie centrale et du sous-continent indien. Au cours des 20 dernières années, depuis que les talibans ont été chassés du pouvoir, à la fois traditionnelles et nouvelles, des formes plus modernes de musique électronique et populaire ont prospéré.

Maintenant, cependant, Shams Raheel et ses collègues musiciens disent qu’ils ont du mal à gagner leur vie depuis leur arrivée au Pakistan et font face à un avenir incertain.

« En ce moment, il n’y a pas de travail ici », dit-il. « Nous n’avons pas de maison. Mon jeune frère est aussi ici avec moi, et il n’a pas de travail non plus… Nous mangeons juste et nous n’avons pas de place ici.

Noman Khan, le chanteur de Jalalabad, dort dans une véranda ouverte chez un parent, aux côtés de sa femme et de son jeune fils.

« Depuis que je suis venu, je n’ai pas gagné une roupie », dit-il. « Je ne vois pas non plus la possibilité de le faire dans un avenir proche. »

Shah, le jeune chanteur, vit dans un bureau reconverti avec cinq autres musiciens depuis son arrivée au Pakistan.

« J’ai des problèmes ici, et j’en ai marre aussi, mais il n’y a tout simplement aucun moyen de m’échapper », dit-il.

Chacun des musiciens afghans interrogés par Al Jazeera a déclaré qu’ils ne savaient pas comment procéder, sans aucune voie claire en vue.

« À qui dois-je demander où aller ? » répond Raheel, lorsqu’on lui a demandé s’il savait ce qu’il ferait ensuite.

« Nous nous sommes enfuis de là au Pakistan, pour sauver nos vies. Et maintenant, il y a des problèmes ici. Alors, où devons-nous aller maintenant? Personne n’a la réponse à cette question : où devons-nous aller et que devons-nous faire ?

Asad Hashim est le correspondant numérique d’Al Jazeera au Pakistan. Il tweete @AsadHashim.