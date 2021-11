Des membres du personnel asiatique de l’ONU lancent un réseau pour protéger les droits et lutter contre le racisme

NATIONS UNIES, 15 novembre (IPS) – Les Nations Unies, qui se composent de 193 États membres, sont depuis longtemps accusées de discrimination à l’encontre de leurs employés, qui sont au nombre de plus de 315 000 et répartis dans 56 agences et entités des Nations Unies dans le monde.

Mais la plupart d’entre eux sont profondément enracinés à l’échelle du système. Une vaste enquête menée auprès du personnel, à New York et à Genève l’année dernière, a révélé que la discrimination était fondée soit sur la race, la religion, le sexe ou la nationalité.

L’année dernière, le Secrétariat de l’ONU à New York a hésité sans gloire, en retirant brusquement sa propre enquête en ligne sur le racisme, dans laquelle il demandait aux membres du personnel de s’identifier soit comme « noir, brun, blanc., mixte/multiracial, et tout autre autre”.

Mais la plus offensante des catégories répertoriées dans l’enquête de l’ONU était « jaune » – une description raciste occidentale largement condamnée de certains Asiatiques, dont des Japonais, des Chinois et des Coréens.

Le Groupe asiatique à l’ONU, comprenant plus de 50 États membres, est l’un des plus grands groupes régionaux de l’organisme mondial, et les membres du personnel des Nations Unies d’origine asiatique ont maintenant formé un Réseau des Nations Unies pour la diversité et l’inclusion en Asie (UN-ANDI).

Shihana Mohamed du Sri Lanka, membre fondateur et l’un des coordinateurs de UN-ANDI, a déclaré à IPS : “Notre mission est de travailler pour une culture dans laquelle l’inclusivité est intégrée dans tous les aspects du travail et de la vie le fondement du talent et de la productivité.

« Nous croyons que nous avons tous le pouvoir d’arrêter la discrimination, d’éliminer l’oppression et de mettre fin à l’ignorance et à l’indifférence. Nous nous opposons aux préjugés raciaux et aux attitudes et actions intolérantes dans le monde et au sein de l’Organisation », a déclaré Mohamed, qui est actuellement responsable des politiques de ressources humaines à la Commission de la fonction publique internationale (CFPI).

« Nous soutenons fermement toutes les initiatives visant à promouvoir l’inclusion, la justice, la dignité et la lutte contre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes, à l’intérieur et à l’extérieur des Nations Unies. »

« Nous pensons que nos perspectives enrichiront les discussions sur toutes les questions liées à la culture organisationnelle et faciliteront le cheminement vers le paradigme enraciné dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme », a déclaré Mohamed, qui a plus de 20 ans d’expérience dans le système des Nations Unies, ayant précédemment travaillé à la CESAP, l’UNDESA, l’UNOHRM et le PNUDKO.

Les autres coordonnateurs de l’ONU-ANDI sont Abul Hasnat Monjurul Kabir du Bangladesh (Conseiller pour la coordination du système des Nations Unies/Chef d’équipe, Égalité des genres et inclusion des personnes handicapées à ONU Femmes), Cirila Villaflores des Philippines (Associée aux ressources humaines, PNUD) et Xuejun Wen de Chine (Réviseur, Service de traduction chinois, DGACM, Secrétariat de l’ONU).

Une réunion zoom d’Asiatiques le mois dernier. Crédit : UN-ANDI

Dans un document conceptuel publié récemment, le Réseau dit qu’il accueille le personnel asiatique et le personnel affilié au sein du système des Nations Unies, y compris des diplomates, des stagiaires, des consultants et d’anciens membres du personnel, qui sont soit asiatiques, soit d’origine asiatique.

Pendant ce temps, une résolution de l’Assemblée générale de 2014, proclamant la « Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine », a appelé les États membres et les organisations internationales à prendre des mesures « pour promouvoir l’égalité et l’inclusion des personnes d’ascendance africaine et à s’engager directement avec les personnes d’ascendance africaine. aux fins de le faire ».

L’appel à l’action a abouti à l’inauguration par des membres du personnel de l’Organisation des Nations Unies pour les personnes d’ascendance africaine (UNPAD). L’un de ses principaux objectifs était « d’établir une plate-forme pour la coordination de l’engagement entre l’Administration des Nations Unies et le personnel des Nations Unies d’ascendance africaine, en promouvant l’égalité d’inclusion et en facilitant l’accès des personnes d’ascendance africaine au système des Nations Unies tout en augmentant la visibilité de la problèmes auxquels ils sont confrontés.

Actuellement, il existe également d’autres groupes d’intérêt tels que UN Globe pour la communauté LGBTQ et UN Feminist Network pour les femmes et la parité des sexes dans le système des Nations Unies.

L’ambassadeur Anwarul Chowdhury, ancien représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies (1996-2001), a déclaré à IPS que la sensibilisation est importante, mais que faire entendre sa voix est plus important. Il a décrit une récente réunion de zoom comme un événement marquant avec des membres du personnel asiatiques se réunissant publiquement pour la première fois en groupe.

“Vous devez élever la voix, vous devez parler haut et fort en tant qu’Asiatique, en tant que membre de ce réseau, et de manière ciblée pour parler chaque fois qu’il y a une opportunité ou créer une opportunité de s’exprimer”, a-t-il déclaré, en s’adressant au Groupe le mois dernier.

« C’est ce dont nous avons besoin — une attention, une attention mondiale — c’est ce dont je pense qu’il est important que nous nous en souvenions ».

Le pouvoir du groupe africain vient de sa solidarité en tant que groupe – où qu’ils soient, en tant que société civile, en tant que personnel, en tant qu’États membres, et ils sont très solidement ensemble, et ils se soutiennent mutuellement, a déclaré Chowdhury, un ancien sous -Secrétaire=Général et Haut Représentant de l’ONU (2002-2007).

Il a souligné que le réseau africain comprend également des ambassadeurs et d’autres diplomates. « C’est un très bel exemple à suivre pour nous, les Asiatiques, car les membres du personnel ne peuvent pas faire grand-chose. »

« Mais la compréhension et le soutien des États membres à leur objectif, leurs demandes, leurs besoins, leurs frustrations sont essentiels. Ainsi, le réseau asiatique devrait faire un effort pour contacter les ambassadeurs ou les diplomates et commencer à leur parler de ce réseau, leur dire que nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de vous pour nous soutenir lorsque le moment viendra au sein de la 5ème commission la plupart des temps ou à certaines occasions dans leurs déclarations « parapluies » à l’Assemblée générale », a-t-il conseillé.

Mais « nous devons dire que cela devrait s’appliquer également aux membres du personnel asiatiques. De cette façon, nous pourrons élever la voix et nous faire très bien entendre et c’est très important. »

« Au fur et à mesure que vous m’avez approché, vous devriez également vous adresser aux anciens membres du personnel d’Asie qui sont disponibles à New York. Il vaut mieux les consulter et apprendre de leur expérience, de leur énergie, de leurs idées », a-t-il déclaré.

Selon le rapport annuel 2021 de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI A/76/30), le plus grand nombre de pays non représentés (17) et sous-représentés (8) dans le système des Nations Unies se trouvaient dans la région Asie et Pacifique (par. 148).

Dans 10 organisations ou plus sans directives formelles pour la répartition géographique, le personnel n’était pas représenté de 64 pays et parmi eux, 25 pays étaient d’Asie. Douze pays n’avaient pas de personnel dans 15 des organisations, dont sept d’Asie et du Pacifique (par. 155).

Lors de la récente réunion Zoom, Akiko Yuge du Japon, ancienne administratrice adjointe du PNUD, a déclaré : , le succès et la résilience.

Leurs connaissances et leur sagesse locales, leur ingéniosité et leur innovation ont certainement promu les ODD de plusieurs manières.

« La grande diversité et la richesse des origines, des cultures et des capacités de notre région nous rendent plus forts et créatifs. C’est en effet la puissance et la force des nations et des peuples d’Asie et du Pacifique ».

« Alors que nous reconstruisons mieux, maximisons ce pouvoir de diversité tout en assurant l’inclusion de chaque personne dans notre société et notre économie », a déclaré Yuge qui a servi dans les bureaux du PNUD en Thaïlande, en Indonésie et au Bhoutan, et a également voyagé dans de nombreux pays en la région Asie et Pacifique.

Xuejun Wen, coordinateur de UN-ANDI/Reviser, Chinese Translation Service, DGACM, UN Secretariat, New York, a déclaré que les inégalités et le racisme sont depuis longtemps des problèmes dans l’histoire de l’humanité et que la pandémie les a vus devenir plus aigus et apparents. Cela a conduit à la fondation de l’ONU-ANDI.

«C’est un réseau très très jeune, mais nous avons commencé à y voir beaucoup d’intérêt, car beaucoup d’entre nous, en tant qu’Asiatiques, avons vécu ou vu l’impact et les dommages que les pratiques déloyales nous ont causés. Les problèmes ne seront pas résolus du jour au lendemain, mais nous pensons qu’un voyage de mille milles est composé d’un grand nombre d’étapes simples. Chaque petit effort comptera ».

Cirila Villaflores, coordinatrice de UN-ANDI/Associée aux ressources humaines, PNUD, New York, a déclaré que UN-UN-ANDI croit au partage des expériences humaines qui révèlent le dynamisme et la complexité de la nature humaine.

« Toute discrimination sociale ou culturelle dans nos droits personnels fondamentaux sur les motifs indiqués dans la charte des Nations Unies est incompatible avec notre appel à aimer ce qui est vrai et bon. UN-ANDI sert de plate-forme pour échanger librement de telles idées afin de grandir et d’apprendre à chérir ce qui est juste »

Yuan Lin, membre de l’ONU-ANDI/responsable des systèmes d’information, MONUSCO, Bureau de Goma, République démocratique du Congo, a déclaré : « L’ONU-ANDI fournit une excellente plate-forme pour faire entendre la voix du personnel de l’ONU d’origine asiatique. Cela permet à de nombreux collègues de l’ONU talentueux et travailleurs des États membres asiatiques et de leur expérience d’aborder les questions d’organisation qui les concernent. »

Purna Sen, professeur invité à l’Université métropolitaine de Londres et ancienne coordinatrice exécutive et porte-parole de la lutte contre le harcèlement sexuel et autres formes de discrimination, a déclaré qu’au-delà de la représentation culturelle et régionale, l’UN-ANDI a un rôle clé à jouer pour devenir une voie de confiance à travers laquelle les problèmes qui inquiètent l’ONU sont traités de plus en plus avec réactivité.

Reconnaissant que ni le racisme ni le harcèlement sexuel ne devraient exister au sein de l’ONU, le Secrétaire général a reconnu qu’ils existent tous les deux. L’ONU-ANDI peut aspirer à offrir un soutien, des conseils et de l’aide aux personnes ainsi blessées et conseiller le SG sur la manière de traiter ces problèmes de manière à s’appuyer sur les expériences des survivants, a déclaré le sénateur.

