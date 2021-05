Des enfants réfugiés expliquent comment l’éducation les a aidés à mettre leur traumatisme derrière eux

Le financement d’Education Cannot Wait a aidé à fournir une éducation à 140 000 enfants des écoles maternelles, primaires et secondaires réfugiés – dont 38% sont des filles – dans les régions de Gambella et de Benishangul Gumuz. Des filles sud-soudanaises en deuxième année apprennent à l’école Tierkidi n ° 3, camp de réfugiés, Itang Woreda, région de Gambella. Crédit: UNICEF Ethiopie / 2018 / Mersha

04 mai (IPS) – Chuol Nyakoach, 18 ans, vit dans le camp de réfugiés de Nguenyyiel à Gambella, en Éthiopie. Chuol est reconnaissante que malgré le traumatisme qu’elle a déjà vécu dans sa jeune vie, elle puisse continuer ses études dans le camp de réfugiés. L’apprentissage lui a donné une raison de se réveiller tous les jours.

«Ma vie a changé et l’éducation d’ECW m’a donné quelque chose à espérer chaque jour de ma vie. À l’avenir, j’espère que je serai en mesure d’aider ma communauté et mon pays en utilisant les connaissances que j’acquiers maintenant dans mon éducation en tant que réfugié », a déclaré Chuol à IPS.

Le camp de réfugiés de Nguenyyiel est le plus grand de la région.Il comprend quelque 82000 réfugiés sud-soudanais, dont beaucoup ont fui leurs foyers au Soudan du Sud après l’escalade du conflit en 2016 qui a contraint des milliers de personnes à entrer en Éthiopie par les points frontaliers de Pagak, Akobo et Burbiey.

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 68% de ceux qui y vivent sont des enfants et des adolescents de moins de 18 ans, qui ont besoin de poursuivre leurs études.

«J’apprécie vraiment tout ce qui a été fait pour soutenir les enfants réfugiés comme nous. Grâce au travail d’ECW, nous sommes en mesure de recevoir une éducation depuis près de deux ans maintenant dans un environnement sûr », a déclaré Chuol à IPS.

L’éducation des enfants en crise

Une initiative de trois ans Education Cannot Wait (ECW) a été annoncée en février 2020, qui vise à aider à fournir une éducation à 746000 enfants, en s’attaquant aux défis spécifiques qui entravent l’accès à une éducation de qualité des enfants et des adolescents dans les communautés les plus laissées pour compte en raison de la violence. , sécheresse, déplacements et autres crises. ECW est le premier fonds mondial dédié à l’éducation dans les situations d’urgence et les crises prolongées.

Un an après le lancement de l’initiative de 165 millions de dollars, le financement de l’ECW a permis de fournir une éducation à 140000 enfants des écoles maternelles, primaires et secondaires réfugiés – dont 38% sont des filles – dans les régions de Gambella et de Benishangul Gumuz grâce à la construction et à la réhabilitation des infrastructures scolaires. , octroi de subventions, fourniture de matériel didactique, d’apprentissage et de jeu, et formation et recrutement d’enseignants.

En avril, l’ECW a également annoncé un financement supplémentaire de 1 million de dollars en subventions d’urgence pour l’éducation au profit de 20000 enfants et jeunes touchés par la détérioration de la crise humanitaire dans la région du Tigray, où environ 1,4 million de filles et de garçons sont privés de leur droit à l’éducation.

Des milliers d’écoles ont été fermées en raison de la violence au Tigré, beaucoup étant occupées par des familles déplacées. Cela survient après neuf mois au cours desquels 26 millions d’élèves ont été forcés de quitter l’école en raison des restrictions du COVID-19. La subvention ECW de 12 mois sera mise en œuvre par l’UNICEF, en collaboration avec le ministère éthiopien de l’Éducation, Save the Children et les sociétés civiles locales, ciblant 2 000 élèves du préprimaire, 12 000 élèves du primaire et 6 000 élèves du secondaire, ainsi que 250 membres du personnel enseignant. Dans l’ensemble, 52 pour cent des bénéficiaires sont des filles et 10 pour cent sont des enfants handicapés.

«Sans la sécurité et la protection d’une éducation continue pendant la crise, les filles sont confrontées à un risque accru de violence sexuelle et sexiste, de grossesses précoces, de mariage d’enfants et d’autres atrocités. Les garçons sont exposés au recrutement dans des groupes armés et certains sont contraints au travail des enfants. Sans un soutien immédiat, ils risquent de ne jamais retourner à l’école et leur avenir sera perdu », a déclaré Yasmine Sherif, directrice de l’ECW.

Enfants réfugiés du Soudan du Sud dans la région de Gambella en Éthiopie. L’UNICEF Ethiopie affirme que l’éducation permanente a été cruciale dans la vie des enfants touchés par la crise. Crédits: James Jeffrey / IPS

L’éducation atténue le traumatisme des enfants réfugiés

Chuol pense que l’apprentissage continu que reçoivent des filles et des garçons comme elle a aidé de nombreux enfants réfugiés comme elle à faire face au traumatisme qu’ils ont subi.

«Le travail d’ECW avait changé non seulement moi et les autres enfants réfugiés, mais toute la communauté réfugiée.

«Cela a permis aux enfants réfugiés d’oublier ce qui leur est arrivé dans leur pays d’origine, de mettre le traumatisme de leurs expériences derrière eux et d’acquérir des compétences», dit Chuol.

Shumye Molla, responsable par intérim du programme d’éducation à l’UNICEF Ethiopie, a expliqué à IPS pourquoi la formation continue était cruciale dans la vie des enfants touchés par la crise.

«De nombreux enfants sont heureux d’être à l’école et d’apprendre. De plus, l’école leur offre un environnement pour jouer, socialiser et développer des compétences de vie pour améliorer leurs moyens de subsistance. Pour les enfants déracinés, l’éducation leur fournit les connaissances et les compétences nécessaires pour libérer leur potentiel pour un avenir meilleur », a déclaré Molla à IPS.

Elle a ajouté que là où les enfants déracinés partagent des services éducatifs tels que les écoles, les sports et les activités ludiques, «l’éducation leur offre une occasion unique de forger des relations sociales avec les enfants des communautés d’accueil, ce qui améliore la coexistence et l’intégration».

«Les écoles et autres établissements d’enseignement servent de points d’entrée pour d’autres services, notamment la nutrition et la santé, qui soutiennent la croissance et le développement holistiques des enfants déracinés. En un mot, l’éducation offre un havre de paix aux enfants touchés par la crise », a déclaré Molla.

Fournir un soutien ciblé aux filles

Le financement de l’ECW fournit un soutien ciblé aux enfants les plus vulnérables, y compris les filles et les enfants handicapés.

Sur la base de leurs normes sociales, certaines communautés de réfugiés ne valorisent pas l’éducation des filles. Malgré les interventions d’autres praticiens de la protection, les filles réfugiées et déplacées sont toujours victimes de mutilations génitales féminines, de mariages d’enfants et de grossesses précoces. En outre, les ménages donnent toujours la priorité à l’éducation des garçons par rapport aux filles et retiennent les filles à la maison pour s’occuper des tâches ménagères.

Le soutien d’ECW fait une différence en aidant à protéger les filles et à augmenter leur fréquentation scolaire.

«Les adolescentes ont particulièrement apprécié les latrines supplémentaires et les salles de gestion de l’hygiène menstruelle construites dans leurs écoles grâce au financement de l’ECW. L’intimité que ces installations leur procurent a renforcé leur dignité et leur confiance et les a encouragés à fréquenter l’école plus régulièrement », a déclaré Molla.

Le soutien d’ECW aux filles réfugiées va bien au-delà de la salle de classe, avec des partenaires mettant en œuvre des campagnes de mobilisation sociale, éduquant les communautés et les praticiens de l’éducation sur l’importance d’envoyer et de soutenir les filles pour qu’elles restent à l’école et obtiennent de meilleurs résultats.

Le fonds indique qu’en raison de ces interventions, l’inscription des filles a augmenté d’un incroyable 21 422 filles – de 82040 en 2016-17 à 103462 en 2019-20 – dans les régions de Gambella et de Benishangul Gumuz.

Une intégration pionnière de l’éducation des réfugiés dans les systèmes nationaux

ECW travaille avec des partenaires locaux, y compris le ministère de l’Éducation et l’agence gouvernementale pour la protection et l’intervention des réfugiés, l’Administration des affaires des réfugiés et des rapatriés (ARRA), pour développer davantage la fourniture de l’éducation aux enfants réfugiés en Éthiopie dans le cadre d’un programme inclusif. système éducatif national.

Cela comprend l’extension des systèmes nationaux à l’éducation des réfugiés, y compris l’inspection et la supervision, la formation des enseignants réfugiés et l’octroi de subventions, ainsi que l’aide au ministère de l’Éducation pour collecter, analyser et publier des données sur l’éducation des réfugiés aux côtés des écoles de la communauté d’accueil pour aider à planifier la scolarisation des enfants réfugiés.

Les partenaires d’ECW affirment que les investissements du groupe dans le pays ont été vitaux pour aider à améliorer les opportunités d’éducation des enfants réfugiés.

«Ce que fait ECW est absolument unique. Habituellement, lorsque des familles sont déplacées dans une situation d’urgence, c’est la santé et la nourriture qui sont fournies en tant que priorités de l’aide, et l’éducation est toujours la dernière. Mais ECW, dans toutes les situations, quoi qu’il arrive, essaie de fournir une éducation pour donner de l’espoir aux enfants », a déclaré à IPS Alemsalam Fekadu, directeur principal du programme d’éducation à Save the Children en Ethiopie.

Il a ajouté que les projets sur lesquels son organisation travaillait avec ECW, tels que la distribution de produits sanitaires aux filles déplacées dans les écoles, étaient «simples, mais avaient un impact incroyable».

«Ce genre de choses fait une énorme différence. Non seulement ils aident à maintenir la fréquentation scolaire des filles, car beaucoup d’entre elles auraient manqué l’école autrement, mais ils augmentent également considérablement l’estime de soi des filles », a déclaré Fekadu.

C’est un succès car les enfants ont envie d’apprendre

Mais l’exemple le plus clair du succès du programme ECW est peut-être dans les expériences positives des enfants et des jeunes réfugiés qui ont été aidés.

Wie Chut, 20 ans, a également fui son domicile au Soudan du Sud et, comme Chuol, vit dans le camp de réfugiés de Nguenyyiel.

Chut pense qu’il a reçu une meilleure éducation ici dans le camp que chez lui au Soudan du Sud.

«Là-bas, nous n’avons pas eu de vrai matériel, nous sommes simplement allés à l’école. Ici, nous obtenons du matériel éducatif et apprenons plus et développons des compétences et une attitude positive.

«Nous voulons continuer à apprendre parce que l’éducation est puissante pour l’esprit humain et fait avancer les enfants», a-t-il déclaré à IPS.

Chuol est d’accord: «Je constate que la plupart des étudiants sont désireux d’apprendre ainsi que d’améliorer leurs performances scolaires et s’engagent à se créer un avenir meilleur.»