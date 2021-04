Des chercheurs éclosent un vaccin à faible coût contre le coronavirus

Un nouveau vaccin pour Covid-19 qui entame des essais cliniques au Brésil, au Mexique, en Thaïlande et au Vietnam pourrait changer la façon dont le monde lutte contre la pandémie. Le vaccin, appelé NDV-HXP-S, est le premier dans les essais cliniques à utiliser une nouvelle conception moléculaire qui devrait largement créer des anticorps plus puissants que la génération actuelle de vaccins. Et le nouveau vaccin pourrait être beaucoup plus facile à fabriquer.

Existant vaccins des entreprises comme Pfizer et Johnson & Johnson doivent être produites dans des usines spécialisées utilisant des ingrédients difficiles à acquérir. En revanche, le nouveau vaccin peut être produit en masse dans des œufs de poule – les mêmes œufs qui produisent des milliards de vaccins antigrippaux chaque année dans les usines du monde entier.

Si le NDV-HXP-S s’avère sûr et efficace, les fabricants de vaccins contre la grippe pourraient en produire plus d’un milliard de doses par an. Pays à revenu faible et intermédiaire peine actuellement à se faire vacciner des pays plus riches peuvent être en mesure de fabriquer eux-mêmes le NDV-HXP-S ou de l’acquérir à bas prix auprès de voisins.

«C’est stupéfiant – cela changerait la donne», a déclaré Andrea Taylor, directrice adjointe du Duke Global Health Innovation Center.