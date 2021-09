Des baleines si proches que vous pouvez les toucher : une aventure familiale au Canada

Maintenant, en repensant à cette époque, après un an et demi passé à traverser une pandémie et à voyager très peu, je ne vois plus ce voyage comme un début. Je le vois plutôt comme notre dernière aventure sans encombre, une où nos soucis se limitaient à attraper des ferries, à éviter les moustiques et à repérer les créatures marines.

Le mois dernier, le Canada a rouvert ses frontières aux voyageurs américains entièrement vaccinés, rendant un tel voyage à nouveau possible. Avec une preuve de vaccination et un test Covid-19 négatif, une famille pourrait répéter cet itinéraire relativement sûr contre Covid, bien que certaines attractions puissent être fermées ou seulement partiellement ouvertes, et enfants de moins de 12 ans non vaccinés doit respecter les exigences canadiennes en matière d’essais et de sécurité. Pourtant, pour moi, cette option semble encore ténue. Ma fille, maintenant âgée de 10 ans, n’est pas éligible pour le vaccin, et comme les cas augmentent à nouveau, j’hésite à parcourir une si grande distance avec elle. Les Centers for Disease Control and Prevention considèrent Canada niveau 3, risque élevé destination, et conseille aux citoyens non vaccinés d’éviter les voyages non essentiels là-bas. Je me demande quand nous pourrons à nouveau voyager aussi librement. Et donc, l’aventure que nous avons vécue ressemble à celle d’un monde que je ne peux plus atteindre, un peu comme regarder l’eau, en attendant qu’une baleine se dresse.