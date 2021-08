Dernières nouvelles: l’Allemagne connaît une augmentation constante du taux d’infection par le virus

BERLIN — Les nouvelles infections au COVID-19 en Allemagne ont atteint leur plus haut niveau en près de trois mois dans un contexte d’augmentation constante alimentée par la variante delta.

Le centre national de contrôle des maladies, l’Institut Robert Koch, a déclaré samedi que 51,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants avaient été signalés au cours des sept derniers jours. C’est la première fois depuis le 25 mai que le taux d’infection dépasse les 50, mais il augmente depuis qu’il a atteint un creux de 4,9 début juillet.

Le centre de contrôle des maladies a déclaré que 8 092 nouveaux cas avaient été signalés au cours des dernières 24 heures, contre 5 644 une semaine plus tôt. De plus en plus de cas sont détectés à la fin des vacances d’été et les enfants retournent à l’école dans certaines régions d’Allemagne.

Les autorités allemandes ont tenté de relancer la campagne de vaccination du pays contre le COVID-19, qui a considérablement ralenti. Les chiffres officiels ont montré que 63,8% de la population allemande avait reçu au moins une dose de vaccin jeudi et 58,5% étaient complètement vaccinés.

HANOI, Vietnam – Le gouvernement vietnamien a déclaré qu’il envoyait des troupes à Ho Chi Minh-Ville pour aider à livrer de la nourriture et de l’aide aux ménages alors qu’il resserre davantage les restrictions sur les déplacements des personnes dans un contexte d’aggravation de la flambée du coronavirus.

Le personnel de l’armée sera déployé pour aider à la logistique alors que la ville de 10 millions d’habitants demande aux habitants de “rester sur place” pendant deux semaines à partir de lundi, a indiqué vendredi un rapport publié sur le site Internet du gouvernement.

Cette décision intervient alors que le Vietnam, qui a beaucoup résisté à la pandémie avec très peu de cas, a enregistré vendredi plus de 10 000 nouvelles infections et 390 décès. Ho Chi Minh-Ville était à l’origine de 3 500 de ces infections.

Ho Chi Minh-Ville a mis en place des mesures strictes contre les coronavirus depuis juin, notamment en interdisant les rassemblements de plus de deux personnes en public et en n’autorisant les gens à quitter leur domicile que pour des questions essentielles comme acheter de la nourriture ou aller travailler dans certaines entreprises autorisées. En vertu des nouvelles mesures, les personnes vivant dans des zones à haut risque ne peuvent pas du tout quitter leur domicile.

HONOLULU – Un hôpital desservant une banlieue d’Honolulu s’est rempli vendredi alors que la communauté fait face à une vague de cas de COVID-19.

Les 104 lits du Queen’s Medical Center – West Oahu sont pleins, a déclaré Jason Chang, PDG de The Queen’s Health Systems.

L’hôpital d’Ewa Beach a envoyé des patients dans son établissement frère du centre-ville d’Honolulu. Il est également demandé au personnel d’autres parties du système de la Reine de venir en aide.

La ville a installé une tente de triage à l’extérieur de l’hôpital qui dispose de 25 lits de camp. L’hôpital peut également ajouter des lits dans les couloirs et autres zones de fortune, mais tous les patients n’auront pas de chambres.

Chang a déclaré que l’hôpital avait 63 patients dans sa salle d’urgence à un moment donné, ce qui est une crise étant donné que l’hôpital ne dispose que de 24 lits d’urgence. Vingt-six des personnes aux urgences étaient là avec des infections possibles au COVID-19.

MONTGOMERY, Alabama – Une équipe fédérale de travailleurs de la santé a été déployée dans un hôpital côtier de l’Alabama qui est « écrasé » par une vague de patients atteints de COVID-19, a déclaré vendredi le responsable de la santé de l’État.

Le responsable de la santé de l’État, Scott Harris, a déclaré que le ministère américain de la Santé et des Services sociaux envoyait une équipe de travail, comprenant des infirmières, un médecin et d’autres, pour aider au South Baldwin Regional Medical Center à Foley. Une aide similaire avait été envoyée pour aider en Louisiane et au Mississippi.

Les zones côtières ont été particulièrement durement touchées par la récente vague de COVID-19, et l’équipe a été envoyée dans la zone qui en a le plus besoin, ont déclaré les responsables de la santé de l’État.

L’Alabama connaît une augmentation des cas de COVID-19 qui, selon les responsables médicaux, sont alimentés par les faibles taux de vaccination et la variante delta hautement contagieuse.

MIAMI – Les responsables de la Floride menacent de retenir des fonds égaux aux salaires des membres des conseils scolaires si les districts scolaires de deux comtés ne suppriment pas immédiatement les mandats stricts de masque alors que l’État continue de lutter contre des taux d’hospitalisation élevés.

Les commissions scolaires des comtés de Broward et d’Alachua ont reçu vendredi un avertissement du State Board of Education leur donnant 48 heures pour revenir sur leurs décisions d’exiger des masques pour tous les élèves, n’exemptant que ceux avec une note du médecin.

“Nous ne pouvons pas laisser les représentants du gouvernement choisir les lois qu’ils veulent suivre”, a déclaré le commissaire à l’éducation Richard Corcoran dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Ce sont les premières conséquences de leur refus intentionnel de suivre la loi et la règle de l’État pour violer délibérément et volontairement les droits des parents.”

Corcoran a déclaré que les deux districts violaient la Déclaration des droits des parents et un décret exécutif de fin juillet du gouverneur Ron DeSantis qui a incité des règles limitant jusqu’où les districts peuvent aller avec les exigences en matière de masques. DeSantis maintient que les masques peuvent nuire au développement des enfants.

Mais les membres du conseil d’administration des deux pays ont décidé de ne pas permettre aux parents de se retirer facilement du mandat en raison de l’augmentation des cas alimentés par la variante delta des hôpitaux tendus.

FRANKFORT, Ky. – La campagne du gouverneur du Kentucky Andy Beshear pour les vaccinations contre le COVID-19 a gagné une nouvelle voix avec un témoignage très personnel – un sceptique du vaccin racontant sa lutte débilitante contre le virus.

Ethan Koehler, 28 ans, a parlé en termes durs de son parcours, de la minimisation de la pandémie à la mort par une douleur atroce, a du mal à respirer puis à «réapprendre» à marcher sans perdre son souffle alors que le coronavirus ravageait sa santé.

“J’étais très, très grand sur les anti-COVID, les anti-vaccins”, a déclaré Koehler. « J’ai fait des publications sur Facebook, des publications publiques, j’ai parlé aux gens, j’en ai fait toute une histoire. Fait un point pour ne pas porter de masque. J’ai tenu à dire que COVID n’était pas important. Et je mange du corbeau dessus, parce que je l’ai vécu.

Le message vidéo de Koehler a été diffusé lors de la conférence de presse de Beshear jeudi après-midi. Après des mois à implorer les Kentuckiens de prendre des photos de COVID-19, le gouverneur s’est de plus en plus tourné vers d’autres pour aider à défendre le dossier.

L’épreuve de Koehler a mis en évidence une autre tendance alarmante – les taux d’infection croissants chez les jeunes Kentuckiens, qui sont moins susceptibles d’être vaccinés.

SAN FRANCISCO — San Francisco est devenue la première grande ville des États-Unis à exiger une preuve de vaccination complète contre le coronavirus pour que les gens puissent dîner dans les restaurants, s’entraîner dans les gymnases ou assister à des concerts en salle.

Les restaurants et les bars ont affiché des panneaux et ajouté du personnel supplémentaire vendredi pour commencer à vérifier la preuve de vaccination des personnes avant de les autoriser à entrer.

La nouvelle règle va au-delà de la ville de New York, qui exige seulement que les gens soient au moins partiellement vaccinés pour une variété d’activités d’intérieur.

Des groupes d’entreprises locaux à San Francisco ont soutenu le nouveau mandat de vaccin, affirmant qu’il protégera la santé de leurs employés et de leurs clients et les empêchera d’avoir à limiter la capacité à l’intérieur.

RALEIGH, NC – Les enfants de Caroline du Nord doivent désormais obtenir l’approbation d’un parent avant de recevoir le vaccin COVID-19 actuel qui leur est disponible en vertu de la législation que le gouverneur Roy Cooper a promulguée vendredi.

L’exigence de consentement écrit est contenue dans une mesure plus large qui élargit considérablement les médicaments ou les vaccinations, y compris les vaccins, que les pharmaciens formés pour administrer les injections peuvent administrer aux consommateurs.

La mesure a reçu un soutien quasi unanime de la législature de l’État contrôlée par les républicains.

« Cette importante législation aidera notre État à administrer les vaccins COVID-19 plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Cooper, un démocrate, dans un communiqué de presse annonçant la signature du projet de loi.

L’autorisation d’un parent ou d’un tuteur s’applique immédiatement aux vaccins autorisés par les régulateurs fédéraux pour une utilisation d’urgence. Le vaccin contre le coronavirus produit par Pfizer est le seul vaccin COVID-19 désormais disponible aux États-Unis pour les enfants de 12 ans et plus.

La Caroline du Nord a donné aux mineurs la possibilité d’être traités seuls pour certains problèmes de santé, y compris les maladies transmissibles. Cela avait inclus un vaccin COVID-19 s’ils montraient « la capacité décisionnelle de le faire », selon le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État.

OVERLAND PARK, Kansas – Le gouverneur du Kansas, Laura Kelly, appelle les districts scolaires à exiger des masques et dit qu’elle envisage de déclarer une urgence alors que les hôpitaux s’efforcent de traiter de plus en plus de jeunes patients COVID-19.

Kelly a déclaré que “nous voulons vraiment que les gens comprennent qu’il ne s’agit pas de plaisanter”.

Les dernières données du département de la santé montrent 154 grappes de coronavirus dans les écoles, avec un total de 1 889 cas.

Kelly a noté que les écoles d’autres États ont complètement fermé à cause des épidémies. Elle dit que jusqu’à ce qu’un vaccin contre le coronavirus soit approuvé pour les enfants de moins de 12 ans, l’utilisation de masques peut aider à freiner la propagation des infections.

Le gouverneur a déclaré que plus de patients COVID-19 ont été admis dans les hôpitaux du Kansas mercredi que tout autre jour pendant la pandémie et que les unités de soins intensifs sont à 100% de leur capacité dans six des plus grands hôpitaux de l’État, les deux tiers des lits étant destinés aux patients COVID-19. .

ST. LOUIS – Les nouvelles admissions à l’hôpital COVID-19 à Saint-Louis atteignent des niveaux de pointe hivernale et les hôpitaux du sud-est du Missouri sont sous pression en raison d’une augmentation des cas de coronavirus et d’une augmentation des décès.

Jeudi, les hôpitaux de Saint-Louis ont déclaré avoir admis 100 patients atteints de COVID-19 – le plus grand nombre depuis le 16 janvier. Au total, 585 personnes ont été hospitalisées, dont 25 enfants. Douze des enfants ont moins de 12 ans et ne sont pas éligibles pour un vaccin contre le coronavirus.

Le nombre de patients COVID-19 hospitalisés à l’hôpital du Sud-Est et au centre médical Saint Francis de Cape Girardeau a augmenté de plus de 50% au cours de la dernière semaine et demie.

BATON ROUGE, Louisiane – Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, appelle les parents à prendre au sérieux les risques de coronavirus pour les enfants et à s’assurer que les élèves portent des masques faciaux.

Les écoles qui ont repris les cours ce mois-ci ont déjà signalé plus de 5 300 élèves et 750 employés qui ont été testés positifs pour le virus. Ces chiffres devraient augmenter.

Edwards a promulgué un mandat de masque à l’échelle de l’État qui inclut les écoles. Cela a suscité des cris de colère de la part de certains parents qui soutiennent qu’ils devraient décider de mettre un masque sur leurs enfants.

Le gouverneur a déclaré vendredi : « La transmission est très élevée. En termes simples, nous ne pouvons pas garder nos écoles ouvertes ou nos enfants en sécurité aujourd’hui sans masques. »

ORLANDO, Floride – Le maire d’Orlando, en Floride, demande aux résidents d’arrêter d’arroser leurs pelouses et de laver leurs voitures pendant au moins une semaine, affirmant que la consommation d’eau doit être réduite en raison de la récente augmentation des hospitalisations liées au COVID-19.

Le maire Buddy Dyer a déclaré lundi que l’oxygène liquide et d’autres fournitures habituellement utilisées pour traiter l’eau de la ville avaient été détournés vers des hôpitaux pour les patients souffrant du virus.

Le service public de la ville dit qu’il passe généralement par 10 camions d’oxygène liquide par semaine, mais son fournisseur a récemment déclaré qu’il serait ramené à cinq à sept camions par semaine pour accueillir les hôpitaux.

Le service public affirme qu’environ 40% de l’eau potable de la ville est utilisée pour l’irrigation, de sorte que toute pression sur l’approvisionnement en eau sera considérablement réduite si les résidents cessent d’arroser leurs pelouses, de laver leur voiture ou d’utiliser des nettoyeurs haute pression.