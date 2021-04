Défis liés aux programmes de développement des compétences pendant la pandémie

Les programmes de compétences sont déjà confrontés à des problèmes liés à la prestation de la formation et à l’atteinte des résultats d’apprentissage souhaités. Les mettre en ligne peut en fait aggraver les résultats d’apprentissage | Photo courtoisie: Flickr

HYDERABAD, Telangana, Inde, 19 avril (IPS) – L’écosystème indien en évolution de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) a fait face à de nombreux défis pendant la pandémie de COVID-19. En raison du verrouillage national, les organisations ont dû rester fermées pendant 7 à 8 mois, jusqu’en septembre 2020.

Cet écosystème est composé d’un éventail d’acteurs, y compris des prestataires de formation professionnelle tels que les écoles et les établissements d’enseignement supérieur; des programmes de développement des compétences à court terme soutenus par la philanthropie d’entreprise et la National Skill Development Corporation (NSDC); les instituts de formation industrielle publics et privés (ITI), entre autres.

Tous ont dû faire face à une tâche ardue pour atteindre leurs clients, assurer une formation de qualité et mettre en relation des jeunes formés avec des emplois. Et il y a aussi eu de nombreuses leçons en cours de route, avec différentes entités expérimentant et s’adaptant aux contraintes posées par la pandémie.

Comment la pandémie a eu un impact sur l’écosystème de développement des compétences

La prestation de formation a été mise en ligne, creusant la fracture numérique

La plupart des programmes de développement des compétences dans le pays suivent un modèle de prestation de classe. Pour cette raison, beaucoup ont été confrontés à d’énormes défis en matière d’infrastructure et de ressources humaines tout en déplaçant leurs modèles d’exploitation en ligne du jour au lendemain.

D’une part, les participants issus de familles à faible revenu n’avaient pas accès à l’infrastructure numérique. D’autre part, les formateurs n’étaient pas suffisamment équipés pour dispenser une formation virtuelle, en particulier lorsqu’ils le faisaient depuis chez eux.

Bien que l’accessibilité à Internet soit passée de 27 pour cent à 50 pour cent au cours des cinq dernières années en Inde, la majorité des jeunes qui participent à des programmes de développement des compétences ont un accès très limité aux smartphones et à la connectivité des données. À Fondation du Dr Reddy (DRF), nos programmes de qualification sont principalement conçus pour les jeunes sans emploi issus de familles à faible revenu, scolarisés jusqu’à la 10e ou la 12e année.

Nous avons constaté qu’avant l’annonce du verrouillage national l’année dernière, 25 à 30% de nos étudiants ne possédaient pas de smartphone. La pandémie a creusé le fossé numérique entre ces étudiants et ceux qui ont accès aux ressources. Les atteindre par le biais de tout type de programme en ligne était difficile.

Peu d’emplois et les défis du navettage

Les placements professionnels – un indicateur clé du succès de tous les programmes de formation à court terme – ont été défavorablement touchés lorsque le verrouillage a commencé à être assoupli dans tout le pays. Cela était principalement dû à plusieurs facteurs.

Premièrement, il y avait un impact négatif sur la chaîne de l’offre et de la demande, ce qui signifiait qu’il y avait peu de possibilités d’emploi.

Des secteurs tels que la vente au détail, l’hôtellerie et le tourisme, par exemple, ont été gravement touchés et présentaient moins de possibilités d’emploi que les soins de santé, les services bancaires et financiers, les services basés sur les technologies de l’information, le commerce électronique et la logistique.

Deuxièmement, la peur d’être infecté par le COVID-19 a contraint certains élèves et leurs parents à reporter leur placement.

Troisièmement, le manque de moyens de transport, en particulier les transports en commun, qui est le mode préféré de la majorité des Indiens, a rendu difficile le déplacement vers les lieux de travail, même pour les étudiants qui avaient reçu une offre d’emploi.

Lorsque les villes ont commencé à s’ouvrir, le coût du transport local (comme le tarif automobile partagé) a triplé, créant de nouvelles difficultés pour les étudiants, en particulier dans les emplois d’entrée de gamme qui paient entre 10 000 et 15 000 INR. Dans nos programmes, de nombreux jeunes qui avaient un besoin urgent d’emploi, préféraient se joindre à des emplois hyperlocaux, plutôt que de parcourir de longues distances en l’absence de transport abordable.

Le financement s’est tari

Les sources de financement pour tous les programmes parrainés par le gouvernement étaient en grande partie indisponibles en septembre-octobre 2020, lorsque le verrouillage a été prolongé. Cela a créé beaucoup de stress sur les petites organisations de développement des compétences et, par conséquent, elles ont été obligées de réduire les effectifs de leur personnel de projet.

De nombreuses fondations de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) que je connais ont fourni beaucoup de flexibilité à leurs partenaires à but non lucratif pour essayer de nouvelles approches, y compris la livraison virtuelle et l’extension du support de l’infrastructure numérique pendant cette période.

Ceci afin qu’ils puissent s’assurer que l’impact du verrouillage sur leurs programmes de qualification est minimisé.

Comme nous sommes toujours au milieu de la pandémie, il semble que la reconstruction du pipeline de financement gouvernemental pourrait prendre un peu plus de temps.

Le lancement de phase un de Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0 en janvier 2021 est un changement bienvenu, car il revitalisera dans une certaine mesure les programmes de qualification financés par le gouvernement. Mais la pandémie a également créé une opportunité pour la RSE et les fondations privées, pour l’industrie (par le biais de programmes d’apprentissage) et pour les employeurs de jouer un rôle plus important dans la création d’une main-d’œuvre qualifiée pour le pays.

Et après? Virtuel, mixte ou auto-apprentissage?

La pandémie COVID-19 a vu une augmentation des applications d’auto-apprentissage et des programmes virtuellement fournis. Mais maintenir la même qualité de formation avec un modèle de prestation numérique est un défi. Il y a des problèmes logistiques, puis il y a des problèmes avec l’approche des formateurs pour impliquer les étudiants numériquement, et bien sûr l’engagement des participants à apprendre en ligne.

Les programmes de compétences sont déjà confrontés à des problèmes liés à la prestation de la formation et à l’atteinte des résultats d’apprentissage souhaités. La mise en ligne de ces mêmes solutions peut en fait aggraver les résultats d’apprentissage. De plus, nous avons vu que pendant le verrouillage, l’impact du cours de formation variait en fonction de la nature du cours dispensé en ligne.

Il est facile de présenter des concepts théoriques en ligne, mais les séances pratiques nécessitent toujours un soutien en classe. Ainsi, les cours «fondamentaux» pourraient obtenir de meilleurs résultats que ceux qui enseignent des compétences «techniques» en ligne. Sur la base de notre programme d’apprentissage virtuel, nous pensons qu’il existe une énorme opportunité de créer des solutions de formation numérique de qualité pour ce segment de jeunes, avec un programme assisté par un formateur qui peut être dispensé dans une langue locale.

Ce que nous avons fait et ce que nous avons appris

L’agilité, en utilisant davantage la technologie numérique, en diversifiant notre portefeuille de financement et en investissant dans un cours de formation de formateurs (ToT), nous a aidés à survivre à la crise et à créer quelque chose de nouveau.

Chez DRF, nous avons été en mesure de passer rapidement et de gérer tous les processus clés de notre programme de formation en ligne sur les «compétences de base en employabilité». Cependant, dans le cas de nos programmes de compétences en soins de santé, il était difficile pour les formateurs de dispenser des cours en ligne en raison de la nature «technique» des cours et des éléments pratiques impliqués.

Nous avons changé notre stratégie de sensibilisation lors de l’intégration des étudiants à des cours virtuels en leur expliquant clairement comment une classe virtuelle sera dispensée, par le biais de vidéos. Nous avons également encouragé les étudiants et leurs parents à prendre des dispositions pour les smartphones au moins sur une base temporaire. Nous avons rendu la formation disponible à un prix réduit, ce qui leur a permis d’acheter les packs de données nécessaires pour profiter de la formation virtuelle.

Investir dans un cours de FdF a été très utile. Nous avons formé nos formateurs pour offrir une formation virtuelle de manière efficace; nous avons développé de courtes vidéos sur les modules de base dans les langues vernaculaires; nous avons dispensé une formation virtuellement via Zoom dans la première moitié de la journée et avons utilisé la seconde moitié pour garder les étudiants engagés via WhatsApp.

Nous avons également utilisé notre système de gestion de l’apprentissage pour administrer les évaluations et partager des vidéos des modules de base que les étudiants utilisaient pour l’auto-apprentissage. De plus, nous avons organisé des réunions en ligne avec les parents et organisé des sessions supplémentaires tous les vendredis, ce qui a également contribué à l’obtention de bons résultats d’apprentissage.

Du côté du financement, le fait d’avoir un portefeuille de financement diversifié nous a aidés à survivre. Nos partenaires RSE à long terme nous ont aidés à gérer en ligne notre programme de “ compétences de base pour l’employabilité ”, mais notre programme de compétences en soins de santé, soutenu par le gouvernement, a été complètement fermé jusqu’à la fin du mois de septembre.

Dans une étude récente que nous avons menée auprès des participants qui assistaient à notre formation dispensée virtuellement, nous avons constaté que 40% étaient à l’aise de participer au programme en ligne (même s’ils avaient la possibilité de suivre une formation en personne).

Ces informations nous ont aidés à concevoir un modèle de livraison numérique, qui a maintenant été testé à grande échelle avec plus de 10 000 participants. Nous avons été en mesure de le faire sans déprioriser notre modèle de classe, qui est toujours très pertinent pour une partie importante des jeunes avec lesquels nous travaillons.

Pranav Kumar Choudhary est le directeur des opérations de la Dr. Reddy’s Foundation.

Cette histoire était publié à l’origine par India Development Review (IDR)