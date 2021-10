Dans les pavillons de l’exposition universelle, les visions du futur combinent passé et présent

Le design fait également partie de votre stratégie verte au pavillon et dans le pays. Pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle qu’il joue ?

Singapour utilise beaucoup de verdure verticale chaque fois que nous le pouvons et en possède plus de 617 acres dans tout le pays. Ceci est rendu possible par une politique appelée LUSH – Landscaping for Urban Spaces and High-Rises – où l’incorporation de verdure verticale et en hauteur est encouragée dans notre environnement bâti. Cette verdure favorise la biodiversité avec la présence de papillons, d’abeilles et d’oiseaux. Il isole également les bâtiments et les garde au frais. Et c’est esthétiquement très attrayant, c’est ce qu’est le design.

En utilisant l’aménagement paysager comme élément de conception, nous montrons que l’environnement bâti n’a pas besoin de déplacer la nature mais peut, en fait, coexister avec elle.

Vous utilisez des robots grimpants pour prendre soin des plantes du pavillon. Que font-ils exactement ?

Le pavillon dispose de trois prototypes de robots d’escalade, qui ont été développés en collaboration entre notre cabinet d’architectes paysagistes, Salad Dressing, et une start-up basée à Singapour appelée Oceania Robotics.