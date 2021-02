Dans la région d’Argentinas Chaco, la forêt est également une source d’électricité

La centrale électrique à biomasse de la société Unitán située dans la municipalité de La Escondida, dans la province du Chaco au nord-est de l’Argentine, qui a commencé à fonctionner en décembre, a coûté 18 millions de dollars à construire et fournira jusqu’à 6,6 MW au réseau électrique du pays. CRÉDIT: avec l’aimable autorisation d’Unitán

BUENOS AIRES, 19 février (IPS) – La forêt est la principale ressource du Chaco, une vaste plaine partagée par l’Argentine, la Bolivie et le Paraguay. Et comment l’utiliser de manière durable est la question la plus difficile. Deux centrales électriques récemment inaugurées alimentées par la biomasse forestière offrent une réponse possible, même si elles ne sont pas exemptes de controverses.

Les usines, situées dans le nord-est de l’Argentine, produisent de l’électricité à partir de déchets issus de la production de tanin, un extrait de bois traditionnellement utilisé pour le tannage du cuir.

Le commerce international des tanins a culminé au début du 20e siècle avant de décliner. Mais au cours des 15 dernières années, la recherche a ouvert la porte au développement de nouvelles utilisations dans des domaines tels que la production animale et la fabrication du papier et du carton, en remplacement des additifs chimiques.

“La plus grande menace pour les forêts indigènes aujourd’hui est la déforestation pour faire place à la production agricole. Mais à d’autres moments, c’était une gestion irrationnelle de l’industrie forestière, qui continue d’être l’un des principaux générateurs d’emplois dans la province”, a déclaré Luciano Olivares, sous-secrétaire au développement forestier de la province argentine du Chaco.

«C’est pourquoi nous pensons qu’utiliser les déchets de la production de tanin pour produire de l’énergie renouvelable est une solution respectueuse de l’environnement, en particulier dans une province comme la nôtre, où la moitié des 100 000 kilomètres carrés sont recouverts de forêt indigène», a-t-il ajouté lors d’une conversation avec IPS. par téléphone depuis Resistencia, la capitale de la province, à environ 1 000 kilomètres au nord de Buenos Aires.

Les usines ont été inaugurées le 2 décembre avec la présence virtuelle du président Alberto Fernández de Buenos Aires, qui les a vantées comme un bon exemple de la voie «que nous devons construire» pour surmonter la pandémie.

Les taux de pauvreté dans le Chaco ont toujours été parmi les plus élevés de ce vaste pays du Cône Sud de 44,5 millions d’habitants. Mais en raison de la pandémie, le taux de pauvreté a grimpé à près de 50 pour cent de la population provinciale de 1,1 million.

Un tronc de quebracho rouge à feuilles de saule fraîchement abattu se trouve dans une forêt de la région du Chaco, au nord-est de l’Argentine. Originaire d’Amérique du Sud, cet arbre au tronc droit est très apprécié pour sa forte teneur en tanin et son bois dur, qui a donné son nom en espagnol: “quebra hacho (hacheur de hache)”. CRÉDIT: Gracieuseté de Riccardo Tiddi

Le président a déclaré que l’utilisation durable de la forêt peut contribuer à la fois à “une meilleure répartition des revenus” et à “la possibilité d’utiliser les énergies renouvelables dans la production”.

La production d’électricité a été entreprise dans la région par deux entreprises avec plus de 100 ans d’expérience dans l’extraction du tanin du quebracho rouge à feuilles de saule (Schinopsis balansae), un arbre qui forme des forêts dans le Chaco et est réputé pour sa haute qualité. bois franc.

Unitán a rapporté avoir investi 18 millions de dollars dans la construction de sa centrale électrique, qui a une puissance installée de 6,6 MW. L’usine construite par l’autre société, Indunor, coûtera 25 millions de dollars et contribuera 10 MW au réseau national, en plus de ce qu’il utilise pour alimenter l’usine elle-même.

Ce sont deux des plus importantes entreprises privées d’une province où les emplois du secteur public et l’aide sociale jouent un rôle particulièrement important. Tous deux sont étroitement impliqués dans la vie des deux petites villes où se trouvent leurs usines industrielles: Puerto Tirol et La Escondida, respectivement.

Le tanin est obtenu en immergeant du bois déchiqueté dans de l’eau chaude, d’une manière similaire à l’infusion du thé. Les résidus de bois sont envoyés à une chaudière, où ils génèrent de la vapeur à haute pression qui fait fonctionner une turbine pour produire de l’électricité.

La turbine de production d’électricité d’Indunor est alimentée par la chaleur produite à partir des déchets de production de tanin, dans la petite ville de La Escondida dans la province du Chaco en Argentine. CRÉDIT: Gracieuseté d’Indunor

«Dans le Chaco argentin, il y a eu un processus de déforestation massif au début du XXe siècle, qui concernait l’industrie du tanin et la fourniture de traverses ferroviaires pour l’expansion du chemin de fer», a expliqué Adrián Zarrilli, professeur au National Université de Quilmes spécialisée en histoire de l’environnement. «Cela s’est arrêté dans les années 1940, entre autres parce que des produits chimiques ont émergé plus efficaces que le tanin pour tanner le cuir.

Zarrilli critique l’utilisation actuelle des arbres quebracho pour produire de l’électricité. “Je crois que des modèles de développement durable peuvent être développés dans le Chaco, comme la gestion intégrée des forêts et de l’élevage. Mais réduire le peu qui reste de la forêt indigène pour produire du tanin, un produit remplaçable, puis produire de l’électricité avec les déchets. , me semble irrationnel », a-t-il déclaré à Buenos Aires.

Les entreprises affirment cependant que leurs activités, loin de nuire à l’environnement, contribuent à la régénération des forêts indigènes du Chaco. Cette écorégion représente l’essentiel de la déforestation en Argentine, qui au cours de la période 2014-2018 s’élevait à 179 000 hectares par an, selon les données officielles.

Michele Battaglia, président d’Indunor, a déclaré à IPS que “notre usine a deux sources de quebracho. L’une, malheureusement, est la déforestation générée par les producteurs agricoles. L’autre est la gestion durable des forêts.”

Battaglia, descendant d’une famille italienne qui s’est d’abord impliquée dans le secteur des extraits de plantes en 1854 et est venu en Argentine en 1925, a expliqué que «dans le Chaco, nous extrayons seulement 5 tonnes de quebracho par hectare, sur les 70 à 100 disponibles.

Un homme marche le long d’une ancienne voie ferrée abandonnée dans une zone rurale de la région du Chaco en Argentine, où la majeure partie de la forêt indigène a été défrichée. Cette région représente l’essentiel des près de 180 000 hectares de forêt qui, selon les données officielles, sont perdus chaque année en Argentine. CRÉDIT: Daniel Gutman / IPS

«Nous supprimons les plus gros arbres pour que les plus petits aient de la place pour pousser et ne gaspillent pas d’énergie en compétition les uns avec les autres», a-t-il déclaré au téléphone depuis La Escondida.

Battaglia déclare que “contrairement à ce que disent les militants écologistes, une forêt qui reste intacte dans le Chaco devient trop encombrée et retient moins de carbone et moins d’eau qu’une forêt bien gérée. C’est pourquoi il est préférable de gérer les forêts. Dans le Chaco nous avons la possibilité de réaliser une révolution sociale, économique et environnementale, si nous générons une activité économique avec les forêts qui sont aujourd’hui sous-utilisées. “

Le vice-président d’Unitán, Ariel López Mato, a également mentionné à IPS la production d’électricité “comme un autre moyen de produire des revenus tout en respectant l’environnement”.

En outre, il a souligné la nouvelle valeur du tanin, qui est désormais utilisé comme antibiotique naturel pour les vaches, les porcs et les poulets, dont les infections étaient généralement traitées à l’oxyde de zinc.

«Il existe de nombreux usages qui peuvent être donnés à la forêt, notamment si les déchets issus des procédés industriels sont utilisés, dans le cadre de ce que l’on appelle désormais l’énergie circulaire. Nous expérimentons actuellement l’utilisation de la cendre de bois comme substitut de la chaux. dans la fabrication de briques et la réparation des routes », a ajouté López Mato de Puerto Tirol, par téléphone.

Un camion transporte des troncs d’arbres indigènes fraîchement coupés dans la ville de Miraflores, dans le nord-est de la province argentine du Chaco. Les forêts sont une ressource importante dans l’une des régions les plus pauvres du pays, et une partie du bois extrait provient du défrichement des terres par les producteurs agricoles. CRÉDIT: Daniel Gutman / IPS

Cependant, les organisations environnementales ne sont pas convaincues de la rationalité de continuer à couper les arbres quebracho pour le commerce du tanin, qui, il y a des décennies, attirait des dizaines d’entreprises, dont il ne reste aujourd’hui que Unitán et Indunor.

«Si ces entreprises avaient des centaines de milliers d’hectares de leurs propres terres sur lesquelles elles coupaient des arbres quebracho qu’elles ont elles-mêmes plantées il y a 50 ou 100 ans, ce serait une chose. Mais presque tout ce qui entre dans les tanneries provient de fermes privées ou les réserves indigènes, et cela encourage la déforestation », a déclaré à IPS Riccardo Tiddi, un physicien d’origine italienne de Resistencia.

“Ils consomment plusieurs tonnes de quebracho par an et la plupart sont achetés à des tiers, les entreprises ne sont donc pas responsables de l’origine du matériel”, a ajouté Tiddi, qui vit dans la province depuis des années et fait partie de Somos Monte. Chaco, un collectif environnemental composé de paysans et d’indigènes.

Selon les données officielles, 12648 hectares de forêt indigène ont été perdus dans la province en 2019, 52 pour cent sous permis et le reste illégalement.

Les chiffres fournis à IPS par le sous-secrétaire Olivares montrent que quelque 350 000 tonnes de bois ont été extraites chaque année dans la province depuis 2010. Sur ce total, 195 000 tonnes ont été utilisées pour fabriquer du charbon de bois, 10 000 tonnes pour les meubles, 4 000 tonnes pour les portes et fenêtres et 44 000 tonnes de tanin.