‘Crisis within a crisis’: Violence against women on the rise in Fiji

Suva, Fiji – Much of archipelagic Fiji was forced indoors by nationwide lockdowns and curfews in March last year when the South Pacific nation recorded its first case of COVID- 19.

The swift and decisive action of lawmakers succeeded in containing the spread of a highly contagious virus and received praise from the international community.

But in another way, politics marked the country.

Civil society groups say social isolation and confinement is proving far more dangerous for many women across the country than the deadly virus that plagues the outdoors.

Activists and non-governmental organizations report a “worrying increase” in violence against women and girls since the start of the pandemic in a country where rates of domestic violence were already among the highest in the world.

“It (the pandemic) has definitely increased [violence against women] compared to 2019 and last year – the frequency and intensity have increased, ”said Shamima Ali, coordinator of the Fiji Women’s Crisis Center (FWCC).

“The beatings get really bad too – there are punches and kicks, which were always there, but also the use of weapons such as knives and cases of forced prostitution of women and men. ‘children.’

The Pacific region, home to just 0.1% of the world’s population, has one of the highest rates of violence against women and girls in the world.

On average, 30% of women globally experienced some form of physical or sexual violence, mostly by an intimate partner before the pandemic, according to the United Nations.

The figure was twice as high in Fiji, where some 64% of women said they had been the target of some form of abuse. The numbers were just as high in other Pacific islands, including Kiribati (68 percent), the Solomon Islands (64 percent) and Vanuatu (60 percent).

Bien qu’aucune étude n’ait encore été menée pour déterminer l’ampleur de la violence domestique aux Fidji après le COVID-19, les commentaires des groupes de femmes, associés aux tendances observées à l’étranger, indiquent une situation sombre, alimentée par la montée du chômage et de la pauvreté qui ont accompagné la pandémie.

Les experts décrivent la tendance comme une «crise dans une crise» et avertissent que si des mesures urgentes ne sont pas prises, le tissu social de la région est menacé.

Le service d’assistance téléphonique national gratuit de la FWCC a enregistré une augmentation de 300% des appels liés à la violence domestique un mois après l’annonce des couvre-feux et des verrouillages, dont 527 en avril 2020, contre 87 en février et 187 en mars.

Alors que le verrouillage a été assoupli, le couvre-feu – de 23 h 00 à 4 h 00 chaque nuit – reste en vigueur.

“ Pandémie de l’ombre ”

L’ONU rapporte que tous les types de violence contre les femmes et les filles se sont intensifiés dans le monde pendant la pandémie, la qualifiant de «pandémie de l’ombre».

Ali dit que la cause profonde de la violence est une culture omniprésente du patriarcat et des attitudes ancrées dans la société fidjienne dans laquelle les femmes sont considérées comme des «citoyennes de seconde zone».

«Et puis vous ajoutez les questions de religion, qui est également très patriarcale. Nous avons une profonde croyance et respect pour la religion et elle est souvent utilisée pour maintenir les femmes opprimées », a déclaré Ali.

Ces déclencheurs préexistants de violence domestique ont été exacerbés par les pressions infligées par les impacts socio-économiques de la pandémie.

Avec une population de 900 000 habitants, Fidji est la deuxième économie du Pacifique et une destination touristique populaire.

La baisse des voyages internationaux et l’effondrement consécutif du tourisme mondial ont entraîné plus de 115000 pertes d’emplois dans le pays, ainsi qu’une contraction économique globale de 21% en 2020.

L’effet a été le plus marqué dans la partie ouest du pays, qui dépend le plus du tourisme, qui compte des chaînes hôtelières internationales telles que The Marriott Fiji Resort, Sheraton Fiji et Radisson Blu Resort.

Sashi Kiran, fondateur et directeur de la Fondation pour les entreprises rurales intégrées et le développement (FRIEND) aux Fidji, a déclaré que les hommes avaient du mal à gérer le stress des pertes d’emplois, qui conduisaient à la violence familiale et à d’autres problèmes sociaux.

La combinaison du stress lié au chômage et de l’enfermement social, aggravée par le manque d’accès des femmes au système judiciaire formel, a créé les conditions idéales pour que la violence se développe, a-t-elle déclaré.

Nalini Singh, directrice exécutive du Fiji Women’s Rights Movement (FWRM), affirme que la montée de la violence n’était pas inattendue. Les crises précédentes ont eu tendance à affecter de manière disproportionnée les femmes et les filles, a-t-elle noté.

«C’est une grande préoccupation pour nous parce que la violence contre les femmes et les filles est déjà une pandémie de l’ombre aux Fidji; COVID-19 ne fait qu’empirer la situation », a déclaré Singh.

Rajni Chand, présidente du conseil d’administration de FemLINK Pacific, une organisation médiatique régionale féministe travaillant avec des femmes rurales, a déclaré que l’isolement social «augmentait et intensifiait» la violence à l’intérieur des maisons.

«La femme est isolée socialement, et dans un« verrouillage »à la maison et l’agresseur est également dans le même« verrouillage »», a-t-elle dit.

La violence que subissent les femmes et les filles à la maison est également préjudiciable à leur participation économique et politique, dans une région où les femmes sont historiquement sous-représentées dans ces deux secteurs.

Un article de 2015 sur la violence domestique et sa prévalence dans les petits États insulaires en développement a révélé que le coût de la violence domestique pour l’économie fidjienne était de 6,6% du produit intérieur brut (PIB).

Plus récemment, un rapport du National Democratic Institute a révélé que les «niveaux choquants de violence» aux Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Salomon ont entravé la participation des femmes à la vie politique.

Les gouvernements nationaux et régionaux, ainsi que les organisations de la société civile, ont lancé diverses initiatives pour s’attaquer au problème.

En 2018, l’Union européenne, le gouvernement australien, les Nations Unies, la Communauté du Pacifique et le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique ont lancé un partenariat du Pacifique de 22,7 millions d’euros (27,5 millions de dollars) pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes.

Le principal résultat du projet quinquennal est de promouvoir des normes équitables entre les sexes par l’éducation pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles, ainsi que pour autonomiser la société civile aux niveaux national et régional.

Attitudes patriarcales

Le Ministère de la femme des Fidji tient également des consultations nationales pour élaborer un plan d’action national «pangouvernemental et communautaire» pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles.

Mais la vague post-COVID-19 a ajouté aux défis préexistants, avec des appels pour que ces initiatives intègrent une approche plus holistique à la suite de la pandémie et de ses impacts sexospécifiques.

«Pour le moment, on met beaucoup l’accent sur la relance de l’économie plutôt que sur la poursuite du travail qui a été mis en place avant la pandémie», a déclaré Shamima Ali de la FWCC.

«Les Fidji sont très chanceuses d’avoir un mouvement féministe robuste et nous élevons nos voix pour garantir que les femmes sont incluses dans la planification économique mais dans d’autres pays [in the region] I do not have that.

Ali adds that Fiji has a number of progressive domestic violence laws, including the Domestic Violence Ban Ordinance and the No Deposit Policy, which means authorities will investigate even if a woman withdraws. the matter or if there is reconciliation.

“These laws work in many cases; but they don’t work either because of the attitudes of the performers, ”she said.

“There is a lot of talk that says the right things, but the way it plays out in the system – the courts, police stations and medical services – is very different and does not often protect women.

Nalini Singh of the FWRM says a long-term solution is needed to address the root cause of gender-based violence – patriarchal attitudes – and encourage men to change their attitudes and behaviors.

“There is a need to allocate specific resources during the pandemic to deal with domestic violence,” Singh said.

“The battle is still going on.”