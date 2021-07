COVID variants “win vaccine race,” WHO chief warns

At his bi-weekly conference in Geneva, he added that by passing the four millionth death recorded worldwide from COVID-19[feminine était une “étape tragique” qui “sous-estime probablement le bilan global” du virus mortel.

Tedros a averti que beaucoup trop de pays connaissaient “des pics importants de cas et d’hospitalisations”, tandis que les pays riches avec des taux de vaccination élevés, abandonnaient les mesures de santé publique “comme si la pandémie était déjà terminée”.

Une vague de mort

La situation entraîne une grave pénurie d’oxygène et de traitements, et entraîne une « vague de décès » dans certaines régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

« À ce stade de la pandémie, le fait que des millions de personnels de santé et de soins n’aient toujours pas été vaccinés est odieux », a-t-il ajouté.

Tedros a rappelé que le « nationalisme vaccinal », où une poignée de nations se sont taillé la part du lion, est « moralement indéfendable » et une stratégie de santé publique inefficace contre un virus respiratoire qui mute rapidement et réussit de plus en plus à infecter de nouveaux hôtes.

« Les variantes sont actuellement en train de gagner la course contre les vaccins en raison d’une production et d’une distribution de vaccins inéquitables… Cela ne devait pas nécessairement être ainsi et cela ne devait pas nécessairement être ainsi à l’avenir », a-t-il souligné.

Il a déclaré que la propagation de variantes menacerait également la reprise économique mondiale, notant que d’un point de vue “moral, épidémiologique ou économique”, il est maintenant temps pour le monde de se rassembler.

Tedros a appelé les dirigeants des économies du G20, qui doivent se réunir plus tard cette semaine, à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie, en fournissant le financement nécessaire pour intensifier la fabrication et la distribution équitables d’outils de santé.

MINUSMA / Harandane Dicko A man’s temperature is taken in Mali to check for possible COVID-19 infection.

No “flat curve” yet

The executive director of the WHO Emergency health program Dr Mike Ryan told reporters that while it has been good to see a drop in hospitalizations in countries with high levels of immunization, it should still be “a time of extreme caution. for countries at the moment “.

“[Almost] all regions have seen an increase in the number of cases last week… it’s not a flat curve; it is an increasing curve. To assume that transmission will not increase because of the vaccines is a false assumption.

“Transmission will increase when you open up because we don’t have vaccines (for all) and we still don’t know how well the vaccination protects against the ability to be infected or have further transmission,” a he explained.

Dr Ryan added that with increased transmission in the community, the most vulnerable – the elderly and those with underlying conditions – will be at risk, especially in countries where vaccination programs do not have them. not yet achieved.

Booming variants

There are more than two dozen countries that have epidemic curves that are “almost vertical right now… This is not the situation we should be in, when we have the tools right now,” Maria also warned. Van Kerkhove, WHO COVID Technical Officer.

The epidemiologist said the Delta variant has now been detected in 104 countries; the Alpha variant in 173; the Beta in 122; and the Gamma variant in 74.

“Some countries have these four worrisome variants in circulation. The Delta variant has an even higher transmissibility than the Alpha variant. If this virus sets in, it will spread, ”she warned.

She recalled that the virus continues to mutate and change, including the Delta variant, but said “we can always have the upper hand.”

“Let’s use the tools we already have to reduce transmission. Be careful, be smart… the virus has a hold on us right now and we have to take back control, ”she stressed.

Source: WHO COVID-19 Alpha, Beta, Gamma and Delta variants.

The latest figures

Last week, the number of new COVID cases increased slightly, while the number of new deaths continued to decline, with more than 2.6 million new cases and just under 54,000 new deaths reported globally . This is the lowest weekly death rate since early October 2020, according to the WHO weekly epidemiological update.

The cumulative number of reported cases worldwide now exceeds 183 million.

Last week, all regions reported an increase in new cases except the Americas. The European Region reported a large increase in incidence (30%) while the African Region reported a large increase in mortality (23%) compared to the previous week. All regions except the Americas and Southeast Asia reported an increase in the number of deaths.