COVID cases rise in Americas, after Europe, PAHO warns

The Americas saw a 23% increase in cases last week, although most cases were in the United States and Canada.

New coronavirus infections jumped 23% in the Americas last week, the Pan American Health Organization (PAHO) said, warning that the region could potentially be on track to follow trends in Europe, where several countries impose lockdown amid growing cases.

PAHO Director Carissa Etienne said there were 880,583 new COVID-19 infections in the Americas in the past week and more than 15,000 deaths.

The majority of the new cases, Etienne said, were due to increased infections in the United States and Canada. In Central America, she said, there has been a 37% reduction in new infections.

Alors que les États-Unis entrent dans le mois d’hiver plus froids et la saison des vacances, où de nombreux Américains devraient voyager et organiser de grands rassemblements familiaux, les responsables craignent de plus en plus que le pays recommence à voir une propagation rapide de nouvelles infections, accablant les hôpitaux.

Les médias locaux ont rapporté que les voyages en avion devraient approcher les niveaux d’avant la pandémie avant les vacances de Thanksgiving jeudi.

According to official data, coronavirus cases are up 16% in the United States from last week and hospitalizations are up 5%. Meanwhile, deaths fell 2.4%.

Etienne said all South American countries except Brazil, Suriname and Venezuela were reporting an increase in cases, with Ecuador and Paraguay recording the highest jumps.

Meanwhile, in the Caribbean, the island of Trinidad and Tobago is experiencing its highest COVID-19 rates on record and hospitals have reported being near full capacity.

Etienne said the increase in cases in Europe as well as the Americas is largely due to the relaxation of public health measures, the Delta variant, as well as “large pockets of unvaccinated people.”

Vaccine resistance fueled by misinformation, as well as limited access to doses in the poorest countries of the region, have hampered vaccination efforts in the region.

In Latin America and the Caribbean, 51% of people have been fully immunized, she said, adding that 19 countries had not reached the 40% mark.

PAHO has set a goal of immunizing 70 percent of the population of each country in the Americas by mid-2022.