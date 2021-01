COVID “ aurait pu être contenu ”: l’ancien ministre de la Santé de Taiwan

La pandémie de coronavirus aurait pu être contenue si les autorités de Wuhan avaient notifié plus tôt l’Organisation mondiale de la santé et permis à une équipe d’experts d’enquêter en décembre 2019, selon le Dr Chen Chien-jen, ancien vice-président et ministre de la Santé de Taiwan qui s’est fait connaître pendant le SRAS [Severe Acute Respiratory Syndrome] épidémie il y a près de 20 ans.

«La transparence et l’ouverture sont très importantes pour contenir les maladies infectieuses», a déclaré le Dr Chen à Al Jazeera dans une interview. «Si la situation à Wuhan a été très bien signalée à l’Organisation mondiale de la santé et que l’OMS a organisé une équipe et s’est rendue à Wuhan à la mi-décembre 2019, je pense que la maladie aurait pu être contenue et qu’aucun autre pays n’aurait souffert.

Cette semaine marque un an depuis que la ville centrale de la Chine a été bouclée et placée sous un strict verrouillage. Une équipe de l’OMS est maintenant à Wuhan et devrait commencer des enquêtes sur le terrain après avoir terminé une quarantaine de 14 jours.

Plus de 97 millions de personnes dans le monde ont maintenant reçu un diagnostic de COVID-19 et plus de deux millions sont décédées, selon l’Université Johns Hopkins.

Le Dr Chen était le ministre de la Santé de Taïwan pendant la crise du SRAS et a joué un rôle essentiel dans la refonte du système de riposte à l’épidémie de l’île, qui est crédité de son succès relatif à maintenir le coronavirus à distance.

Taïwan n’a jusqu’à présent enregistré que sept décès et a connu une séquence de huit mois sans infection locale pendant une grande partie de 2020, qui s’est terminée fin décembre.

Le Dr Chen Chien-jen était le vice-président de Taiwan jusqu’en 2020 et un ancien ministre de la Santé à qui on attribue les changements de politique qui ont aidé à garder COVID sous contrôle [File: Tyrone Siu/Reuters]

Al Jazeera s’est entretenu avec le Dr Chen dans son bureau de l’Academia Sinica, l’institution de recherche la plus renommée de Taiwan, où il travaille comme chercheur après avoir pris sa retraite de la politique. L’interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Quand verrons-nous les choses revenir à la normale?

Étant donné que la première série de vaccins a déjà été distribuée dans plusieurs pays – en particulier en Amérique du Nord et en Europe – je pense que cela dépend vraiment de la rapidité avec laquelle l’approvisionnement en vaccin peut être distribué dans le monde.

En Europe, je peux voir que si le programme de vaccination est suivi, peut-être qu’en juin, la situation en Europe deviendra soi-disant «normale». Mais je dis toujours que nous ne devrions pas revenir à l’ancienne normale, nous devrions établir une nouvelle norme – ce qui signifie que malgré le fait que nous avons maîtrisé la pandémie, nous devons toujours rester vigilants sur toute maladie infectieuse émergente à l’avenir.

Que pouvez-vous nous dire sur la nouvelle souche de virus au Royaume-Uni?

Ce n’est pas inattendu.

Coronavirus du SRAS-2 [COVID-19] est l’ARN [ribonucleic acid] virus et un virus à ARN sont très susceptibles d’avoir une mutation. La raison pour laquelle le virus COVID-19 a muté si rapidement est [because] il s’est répandu très largement et a traversé de nombreux humains, il était donc plus susceptible de se transformer en une souche hautement infectieuse.

Du point de vue du virus, le meilleur virus est hautement infectieux mais moins virulent. Cela n’entraînera pas la maladie grave d’un trop grand nombre de personnes avant de mourir. Le virus du SRAS était très virulent. Le taux de mortalité était aussi élevé que 10 pour cent, et de nombreuses personnes infectées par le virus du SRAS sont tombées très malades et ont dû se rendre à l’hôpital pour y être isolées et traitées. Une fois isolés à l’hôpital, il n’y avait plus moyen de [virus] se répandre.

Et c’est la raison pour laquelle le virus du SRAS a été contenu.

Je pense que pour la souche britannique, nous devons être très prudents car elle est très contagieuse et nous sommes donc en compétition pour le temps entre la vaccination et le taux de transmission. Si la transmission va beaucoup plus vite que le programme de vaccination, la vaccination échoue fondamentalement.

Il existe de nombreux vaccins différents en préparation, mais il y a eu beaucoup de scepticisme à propos du vaccin chinois. Pouvez-vous expliquer pourquoi?

Habituellement, il faudrait 10 à 15 ans à une entreprise pour développer un vaccin et obtenir son approbation. Cette fois, vous pouvez voir que dans seulement neuf à dix mois, nous avons déjà un vaccin et la raison en est que de nombreux pays, les gouvernements ont un énorme investissement dans le développement de vaccins.

Nous pouvons utiliser des vaccins à ARN: Moderna, BioNTech et Pfizer, ce sont des «vaccins à ARN messager». Certaines entreprises développent un vaccin à ADN, puis il y a le vaccin à sous-unité protéique, comme Medigen à Taiwan. Il y a un vaccin contre l’adénovirus, c’est AstraZeneca et l’Université d’Oxford, puis il y a un vaccin inactivé et c’est essentiellement le vaccin chinois. Les sociétés chinoises de vaccins fabriquent beaucoup de vaccins inactivés.

La chose la plus importante que quelle que soit la plate-forme que vous utilisez, les agences de réglementation vont faire un examen. Une chose importante est la transparence et l’ouverture. Toutes les entreprises doivent publier toutes leurs données d’essais cliniques pour gagner la confiance du public envers le vaccin et c’est la raison pour laquelle l’OMS n’a jusqu’à présent approuvé que Moderna et Pfizer-BioNTech. Même AstraZeneca n’a pas encore reçu l’approbation de l’OMS car ils doivent recevoir toutes leurs données de recherche et les données d’essais cliniques.

C’est la raison pour laquelle les gens pourraient avoir des doutes sur le vaccin chinois, car nous n’avons pas vu d’informations transparentes pour l’examen. Cela incitera les gens à s’inquiéter de l’efficacité et de l’innocuité du vaccin.

Taïwan a eu l’une des stratégies les plus efficaces pour lutter contre le COVID. Pensez-vous qu’une partie de cela a à voir avec votre vitesse et le fait que vous y avez répondu tôt?

Nous gardons toujours une surveillance très vigilante de toute pandémie dans cette région, car nous avions le SRAS, le H5N1 de Chine continentale et aussi la grippe porcine africaine.

Le 31 décembre 2019, l’un de nos officiers CDC s’est rendu aux PTT [Bulletin Board System] et ils ont vu des messages sur [an] pneumonie atypique à Wuhan. À cette époque, il n’y avait que sept cas, mais sept cas de pneumonie atypique sont importants pour nous car la pneumonie atypique équivaut au SRAS.

Le même jour, nous avons commencé la quarantaine à bord des passagers de Wuhan. À la mi-février, nous avions déjà un contrôle aux frontières pour les passagers en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao.

Début janvier, nous [also] a commencé à nommer COVID-19 comme une maladie à déclaration obligatoire. Nous avons mobilisé plus de 20 000 chambres d’isolement pour les patients et 12 000 ventilateurs pour la demande éventuelle de la maladie infectieuse émergente.

Après le SRAS, nous avons également demandé à tous les hôpitaux de disposer d’un stock d’un mois d’EPI – équipement de protection individuelle. Lorsque j’étais ministre de la Santé, j’ai créé un centre national de commandement de la santé. Une fois qu’il y a une épidémie ou une pandémie, elle est réactivée, donc tout cela avait été fait au cours des deux premières semaines de janvier de l’année dernière.

Une infirmière vérifie les radiographies pulmonaires à la recherche de signes de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) au centre de traitement de la fièvre en plein air de l’hôpital universitaire national de Taiwan à Taipei en mai 2003. Taiwan a révisé sa réponse épidémique et sa préparation après le SRAS – une maladie moins infectieuse mais plus mortelle que COVID [File: Richard Chung/Reuters]

Et le 22 janvier, la présidente Tsai Ing-wen a convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale, elle a demandé ce qui avait été fait et s’il y avait quelque chose que nous devions ajouter. J’ai dit que nous n’avions pas de masques adéquats et elle a demandé au ministre des Affaires économiques de réquisitionner 73 usines de masques faciaux et d’établir 92 lignes de fabrication. Donc, la troisième chose qui est importante est le déploiement précoce.

(Il) est également très important de gagner la confiance du public et le soutien du public. Nous avons amélioré notre centre de commandement au niveau du cabinet, puis nous avons tenu des conférences de presse quotidiennes et nous étions assez ouverts et nous avions des informations transparentes sur [our] opérations.

Ainsi, une action prudente, une réponse rapide, un déploiement précoce, la transparence et la solidarité sont tous très importants, pas seulement une détection précoce.

Pouvez-vous décrire à quoi ressemblait le SRAS il y a 20 ans et ce que Taiwan a appris de cette expérience?

Au tout début, nous avons eu les premiers cas de SRAS, et à ce moment-là nous nous sommes sentis assez confiants car tous les cas étaient pris en charge dans le centre médical et ils avaient un très bon équipement et une bonne connaissance et expérience pour prendre en charge les patients. avec les maladies infectieuses émergentes.

Donc, nous avons pensé: “Oh, nous sommes assez bons, nous n’avons aucun problème.” Mais lorsque vous faites face à des maladies infectieuses émergentes, les virus ne respectent aucune frontière. Si vous êtes assez arrogant et que vous les ignorez, il est fort probable que vous échouiez.

Ce que nous avons fait pour COVID-19, c’est de suivre notre expérience et les connaissances que nous avons apprises du SRAS.

Taiwan n’était pas bien préparé à un défi pandémique, nous avons donc commencé notre transformation du CDC de Taiwan [Taiwan Centers for Disease Control], le ministère de la Santé de Taiwan, notre loi sur le contrôle des maladies transmissibles, notre système de soins médicaux pour les maladies infectieuses, et mis en place notre centre national de contrôle de la santé épidémique.

Après cela, nous avons également eu un défi de la Chine continentale contre la grippe aviaire H5N1 et la pandémie H1N1 en 2009-2010. Le peuple taïwanais et le gouvernement taïwanais ont beaucoup appris des défis précédents.

Les troupes de guerre chimique de l’armée taïwanaise désinfectent la salle d’urgence de l’hôpital municipal Ho Ping de Taipei en mai 2003. Selon le Dr Chen, le SRAS a montré que Taiwan a appris que les virus ne respectent aucune frontière et que l’arrogance conduit à l’échec [File: Simon Kwong/Reuters]

Comment la réponse de la Chine au COVID-19 se compare-t-elle au SRAS?

J’ai été surpris par Wuhan.

À l’origine, nous pensions que la pratique de Wuhan [must be] plutôt bien car la Chine était le pays le plus gravement touché par le SRAS. Les gens là-bas auraient dû apprendre beaucoup. Mais quand nous avons envoyé deux experts à Wuhan – nous avons demandé à y aller le 6 janvier et ils ont permis à nos experts de s’y rendre le 11 janvier – et ils ont posé des questions: «Ce sont les patients hospitalisés, et leurs contacts étroits? Qu’en est-il des membres de leur famille, de leurs collègues au travail ou de leurs élèves à l’école? » Et ils ont dit: «Non, ils [the contacts] n’ont pas de pneumonie, donc ils ne sont pas pris en charge.

Après leur retour, nous avons dit: «Oh mon dieu. C’est vraiment mauvais.”

La raison en est que pour tout type de pandémie, le traitement est bon pour le patient, mais le traitement n’est pas assez bon pour contenir une épidémie. Si vous voulez contenir une épidémie, vous devez certainement faire plus attention aux contacts étroits, car les contacts étroits sont ceux qui sont le plus susceptibles de propager le virus dans la communauté. Ils sont en période d’incubation. Ils n’ont aucun type de symptôme, cependant, ils sont capables de transmettre le virus.

C’est la raison pour laquelle à Taiwan, nous avons accordé beaucoup d’attention pour obtenir les noms de tous les contacts étroits des cas confirmés. Ensuite, nous leur demandons de rester à la maison pendant 14 jours et nous utilisons un système de clôture électronique pour les surveiller.

D’où pensez-vous que le virus est venu? Le premier virus du SRAS aurait été retracé dans une seule grotte de chauves-souris dans la province du Yunnan.

Du point de vue de l’épidémiologiste des maladies infectieuses, la maladie doit provenir de la première zone d’épidémie. Il ne peut jamais se trouver dans une zone et ensuite être transmis à une autre zone pour y provoquer une épidémie. C’est assez improbable.

Au moins, la transmission de personne à personne aurait dû se produire à Wuhan, peu importe si le premier patient zéro est infecté par une chauve-souris au Yunnan ou ailleurs. Il est beaucoup plus facile de blâmer un animal sauvage, mais comment une chauve-souris du Yunnan peut-elle infecter les gens de Wuhan? Alors peut-être au Huanan Seafood Market, non? S’ils ont mangé beaucoup de chauves-souris, c’est probable, mais les gens soupçonnent également que le virus provient du laboratoire P4 [Wuhan National Biosafety Lab.] S’ils ont utilisé une chauve-souris pour essayer d’attraper le virus, c’est une autre possibilité. Il a besoin d’enquête et de transparence pour découvrir l’origine du COVID-19.

Le marché de gros de fruits de mer de Huanan à Wuhan, où les premiers cas liés au COVID sont apparus en décembre 2019. Il a été fermé, nettoyé et désinfecté peu de temps après la fermeture de la ville. [File: Dake Kang/AP Photo]

Croyez-vous en la théorie que COVID-19 a été faite dans un laboratoire?

Sorte de. C’est l’une des possibilités. Si les gens ne font pas leurs recherches avec soin, ils risquent de contracter l’infection. Il y avait un scénario à Taiwan. En décembre [2003], dans notre Institut de médecine préventive qui appartient au National Defense Medical College, un laboratoire P4, un colonel menait une étude mais il se précipitait à Singapour pour assister à une réunion. Alors il s’est occupé de tout, mais il a vu dans la poubelle qu’il y avait un déchet, et il a juste utilisé ses mains nues pour le sortir et le mettre dans le bac de désinfection. Puis il est allé à Singapour pour assister à une conférence internationale sur le SRAS, mais il a été infecté après son retour. Il ne l’a transmis à personne mais il a créé [political] turbulence parce que 100 personnes étaient à la conférence.

C’était une personne très prudente et un très bon scientifique et encore une petite erreur et il était infecté. Il n’est pas rare que les travailleurs de laboratoire contractent une infection. C’est une possibilité, donc il faut une enquête.