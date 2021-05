COVID-19: Rich nations urged to delay vaccines for young people and donate to solidarity program

Talk during WHOAt the bi-weekly press conference, agency chief Tedros Adhanom Ghebreyesus reiterated his warning against “vaccine nationalism” as low-income countries currently receive a paltry 0.3 percent of the supply.

Runoff vaccination is not an effective strategy to control a deadly respiratory virus. # COVID-19[FEMININE a déjà coûté plus de 3,3 millions de vies et nous sommes sur la bonne voie pour que la deuxième année de cette pandémie soit bien plus meurtrière que la première. #ACTogether pour #VaccinEquity à présent! – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 14 mai 2021

Stratégie “ Trickle Down ”

«Dans une poignée de pays riches, qui ont acheté la majorité de l’approvisionnement en vaccins, les groupes à faible risque sont maintenant vaccinés», il mentionné.

«Je comprends pourquoi certains pays veulent vacciner leurs enfants et adolescents, mais pour le moment, je les exhorte à reconsidérer et à donner plutôt des vaccins à COVAX. »

Tedros a signalé que l’approvisionnement en vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure n’a pas été suffisant pour même vacciner les agents de santé et de soins.

«La vaccination au ruissellement n’est pas une stratégie efficace pour lutter contre un virus respiratoire mortel», a-t-il déclaré.

Cette année pourrait être plus meurtrière

Vendredi, il y avait plus de 160,8 millions de cas de COVID-19[feminine globalement.

La maladie «a déjà coûté plus de 3,3 millions de vies et nous sommes sur la bonne voie pour que la deuxième année de cette pandémie soit bien plus meurtrière que la première», a déclaré Tedros aux journalistes.

L’Inde reste «extrêmement préoccupante», a-t-il dit, avec plusieurs États qui continuent de voir un nombre inquiétant de cas, d’hospitalisations et de décès. Le Népal, le Sri Lanka, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et l’Égypte font également partie des pays confrontés à des pics de cas et d’hospitalisations.

«Certains pays des Amériques ont encore un nombre élevé de cas et, en tant que région, les Amériques ont représenté 40% de tous les décès dus au COVID-19 la semaine dernière. Il y a aussi des pics dans certains pays d’Afrique. »

Développements bienvenus

Tedros a souligné que le seul moyen de sortir de la pandémie passe par une combinaison de mesures de santé publique et de vaccination, et non l’une ou l’autre.

Bien que l’approvisionnement en vaccins reste un défi majeur, il a souligné les nouveaux développements cette semaine pour résoudre les problèmes environnants.

Plusieurs pays ont annoncé qu’ils partageraient des vaccins avec COVAX. D’autres mesures comprennent de nouveaux accords sur les transferts de technologie pour intensifier la production de vaccins et les appels des dirigeants mondiaux à lever les barrières commerciales.

© UNICEF / Sonam Pelden A sixth-grade student at Drugyel Lower Secondary School in Paro, Bhutan shows the message on his mask: Heroes wear masks.

Unmasking the pandemic

Some authorities, including in the United States, lifting policies on wearing masks in public, WHO continues to recommend their use as part of a comprehensive control strategy coronavirus broadcast.

Dr Maria van Kerkhove, WHO COVID-19 Technical Officer, explained that mask warrants depend on key factors, primarily the intensity of virus transmission in a given area.

“It’s about the amount of virus circulating in a country. This is the amount of vaccines and vaccinations that are being deployed. These are variants of interest, variants of concern, that are circulating, ”she said, responding to a reporter’s question about updated guidance in the United States, published Thursday.

“We need to keep all of this in mind when thinking about how to adjust the policies associated with the use of masks.”

Keep the masks in the mix

Dr Michael Ryan, WHO Executive Director, echoed his statement, adding that “even in situations where immunization coverage is high, if you have a lot of transmission you will not take your mask off.

While high immunization coverage should also mean low community transmission of the virus, he said: “We are at a point where many countries are facing a situation where transmission is not completely over and people are not. not fully vaccinated.

Dr Ryan said that as long as authorities maintain public health measures while striving to increase immunization, “countries will be in a much stronger position when they reach high levels of immunization coverage to start. tell people, ‘You don’t have to wear a mask anymore. “