COVID-19 pandemic motivates millions of tobacco users to quit, but they need support

According to the United Nations health agency, the finding that smokers were more likely to develop serious illness with COVID-19[feminine par rapport aux non-fumeurs, a poussé des millions de personnes à vouloir arrêter de fumer. Mais sans un soutien adéquat, arrêter de fumer peut être incroyablement difficile.

Au Journée mondiale sans tabac 2021, l’agence a rappelé que la nicotine présente dans le tabac crée une forte dépendance et crée une dépendance, et que les liens comportementaux et émotionnels avec la consommation de tabac – comme fumer une cigarette avec du café, avoir envie de fumer et ressentir de la tristesse ou du stress – rendent difficile l’élimination du tabac. habitude.

Cependant, avec un soutien professionnel et des services de sevrage, les fumeurs doublent leurs chances de réussir à arrêter de fumer. À l’heure actuelle, plus de 70 % des 1,3 milliard de consommateurs de tabac dans le monde n’ont pas accès aux outils dont ils ont besoin, et l’écart dans l’accès aux services de sevrage s’est encore exacerbé l’année dernière alors que le personnel de santé était mobilisé pour faire face à la pandémie.

« Les fumeurs ont un risque jusqu’à 50 % plus élevé de développer une maladie grave et de mourir du COVID-19, donc arrêter de fumer est la meilleure chose que les fumeurs puissent faire pour réduire leur risque. coronavirus, ainsi que le risque de développer des cancers, des maladies cardiaques et respiratoires », a rappelé dans un communiqué le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, QUI Directeur général.

« Nous exhortons tous les pays à jouer leur rôle en rejoignant la campagne de l’OMS et en créant des environnements sans tabac qui donnent aux gens les informations, le soutien et les outils dont ils ont besoin pour arrêter et arrêter pour de bon », a-t-il ajouté.

Le « Défi d’arrêt » est activé

Tedros announced that WHO is taking advantage of digital tools to help tobacco users and released the Leave the Challenge chatbot and the Florence, digital health worker in artificial intelligence.

the Leave the challenge gives daily notifications of advice and encouragement for up to 6 months to help people stay tobacco free. It is available for free on WhatsApp, Viber, Facebook Messenger and WeChat.

The agency also issued a “toolbox to quit smoking”Which includes these innovations, but also existing services such as short advice from healthcare professionals and national toll-free hotlines.

Globally, about 39% of men and 9% of women use tobacco. The highest smoking rates among men are currently found in the Western Pacific region at 49%, and among women in Europe at 19%.

As a member of “Commit to quitWHO calls for bold policies to promote smoking cessation; increase access to smoking cessation services; awareness of tobacco industry tactics; and support for consumers trying to stay away from tobacco.

Currently, 29 countries are working with the agency to support smoking cessation through national awareness campaigns, new digital tools, policy review, training of health workers, opening of specialized clinics, support for therapies nicotine replacement therapy and courses to quit smoking.

Some facts from WHO to help you quit