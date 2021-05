COVID-19 pandemic ‘fuels’ drivers of conflict and instability in Africa: Guterres

Ambassadors came together virtually to discuss how to tackle the root causes of conflict while promoting post-pandemic recovery in Africa.

Many communities and countries are already facing “a complex environment of peace and security,” said the UN chief, and challenges such as long-standing inequalities, poverty, food insecurity and disruption. climatic conditions, increase the risk of instability.

“One year after the COVID-19[feminine pandémie, alors que nous sommes confrontés à la possibilité d’une reprise inégale, il est clair que la crise alimente nombre de ces facteurs de conflit et d’instabilité », at-il mentionné.

Baisse tes bras

Depuis le début de la pandémie, le Secrétaire général a mis en garde à plusieurs reprises contre les risques qu’elle représente pour les personnes et les sociétés du monde entier, en particulier dans les pays touchés par un conflit.

«C’était la toile de fond de mon appel pour un cessez-le-feu mondial pour nous permettre de nous concentrer sur notre ennemi commun: le virus », a-t-il rappelé.

Avec la poursuite de la violence chronique dans certains pays et la réémergence d’anciens conflits dans d’autres, il a déclaré que l’appel était plus pertinent que jamais.

M. Guterres a souligné que les groupes extrémistes violents en Afrique occidentale et centrale et au Mozambique, y compris ceux associés à Al-Qaïda et à l’EIIL, ont continué et même multiplié les attaques contre les civils, créant des défis majeurs supplémentaires pour les sociétés et les gouvernements.

Opportunités perdues, aggravation des inégalités

Le Secrétaire général a énuméré certaines des retombées de la pandémie en Afrique.

La croissance économique a ralenti, les envois de fonds se tarissent et la dette augmente. Pendant ce temps, certains gouvernements ont également restreint l’espace civique, tandis que les discours de haine, les discours de division et la désinformation ont augmenté avec le nombre de cas.

«Le grave impact de la pandémie sur les jeunes – en particulier en Afrique, le plus jeune continent – contribue à une augmentation des risques. La perte d’opportunités d’éducation, d’emploi et de revenus entraîne un sentiment d’aliénation, de marginalisation et de stress pour la santé mentale qui peut être exploité par les criminels et les extrémistes », a-t-il averti.

Le COVID-19 aggrave également les inégalités entre les sexes existantes et menace les gains durement acquis dans la participation des femmes dans tous les domaines de la vie sociale, économique et politique, y compris les processus de paix.

Sortir du “ piège du conflit ”

«J’exhorte les États membres à faire des efforts proactifs pour inclure les femmes et les jeunes lors de l’élaboration du relèvement post-pandémique», a-t-il déclaré.

«Garantir l’égalité des chances, la protection sociale, l’accès aux ressources et aux services et une participation inclusive et significative à la prise de décision ne sont pas simplement des obligations morales et juridiques. Ils sont une condition nécessaire pour que les pays sortent du piège du conflit et s’engagent fermement sur la voie de la paix et du développement durable. »

© UNICEF / Milequem Diarassouba A health worker in Abidjan, Côte d’Ivoire becomes one of the first people to receive the COVID-19 vaccine as part of COVAX’s global deployment in Africa.

Vaccine inequity slows recovery

At the same time, Africa has received less than 2% of COVID-19 vaccines administered globally, the Secretary-General said.

He said that while African governments have shown determination to tackle the pandemic through a unified continent-wide approach, the limited supply and access to vaccines, as well as insufficient support for the response. pandemic, now hamper and delay recovery.

“Of the 1.4 billion doses administered worldwide today, only 24 million have reached Africa – less than 2%,” said Mr. Guterres.

The Secretary-General stressed that the equitable and sustainable deployment of vaccines around the world is the fastest way to recover quickly and equitably from the pandemic.

He said this requires countries to share doses, remove export restrictions, increase local production and fully fund global initiatives that promote equitable access to vaccines, diagnostics and therapies.