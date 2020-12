Corps des femmes, COVID-19 et chauvinisme masculin

STOCKHOLM / ROME, 11 décembre (IPS) – Le COVID-19 s’est transformé dans certains pays en un problème politique nocif. L’un des nombreux exemples inquiétants est la rhétorique du président brésilien.

Le 10 novembre, lorsque le nombre de morts au Brésil pour le COVID-19 a dépassé 162 000 victimes – les chiffres ont continué d’augmenter et sont maintenant à 179 032 seulement après 296 745 aux États-Unis – Jair Bolsanero a minimisé les effets du COVID-19 en déclarant: nous allons mourir un jour. Il ne sert à rien d’échapper à cela, d’échapper à la réalité. Nous devons cesser d’être un pays de sissies.

Bolsanero a effectivement dit fagots, qui aiment sissies est un argot pour les homosexuels. Les deux expressions indiquaient à l’origine «petites filles» – Marica est un diminutif de Maria et poule mouillée de «petite sœur». Bolsanero a ainsi défini l’homosexualité comme efféminement en associant les homosexuels à l’affection et à la lâcheté.

En reliant la maladie, la peur et la féminité, le président brésilien a non seulement ignoré la force et le courage dont les femmes ont fait preuve tout au long de l’histoire en endurant les accouchements et en prenant soin des autres, mais il montre également un profond mépris pour l’égalité des sexes et les droits des femmes et des homosexuels.

Dans plusieurs pays, l’égalité des sexes a progressé dans des domaines tels que l’éducation et la participation à la main-d’œuvre, bien que les inégalités en matière de santé entre les femmes et les hommes continuent de frapper plusieurs sociétés, où les filles et les femmes restent victimes d’idéologies et de pratiques qui les rendent plus vulnérables que les hommes aux maladies. provenant de la négligence, des mauvais traitements et des mauvais traitements. En outre, les femmes et les filles sont souvent soumises aux préjugés des médecins dans le diagnostic et le traitement, tandis qu’un accès limité à l’éducation et à un travail rémunéré peut les empêcher d’accéder à des services de santé adéquats.

Dans la plupart des sociétés, les femmes ont été considérées comme subordonnées aux hommes. Dans l’art comme dans la médecine, les femmes ont été vues et interprétées d’un «point de vue masculin». Qu’un «regard masculin» s’applique à la façon dont le corps des femmes est perçu est devenu évident pour moi lorsque, dans les années 80, j’ai lu Edward Shorter. Une histoire du corps des femmes. Shorter a décrit comment la religion et la médecine ont discriminé les femmes, principalement en ne tenant pas compte de leur santé physique et mentale.

J’avais en mémoire le livre de Shorter lorsque j’ai visité il y a plusieurs années les hautes terres andines et interviewé des femmes sur leur situation de vie. Ce qui m’a alors bouleversé, c’est l’état de santé déplorable des femmes que j’ai rencontrées, en supposant que c’est ma collaboration avec une sage-femme qui leur a fait révéler des douleurs et des problèmes physiques. Plusieurs maladies ont pour origine des difficultés pendant les grossesses, souvent vécues trop tôt dans la vie, et par la suite beaucoup trop fréquentes.

Les affections liées au corps féminin étaient alourdies par les préjugés, le chauvinisme et le sectarisme religieux et donc considérées comme honteuses et dissimulées. Ma rencontre avec ces femmes m’a fait comprendre que l’égalité des sexes n’est pas exclusivement une question de relations entre hommes et femmes – les différences physiques entre les sexes doivent également être prises en compte et traitées.

Grâce à son intention de relier la peur de l’infection au COVID-19 avec la lâcheté et l’effémination, la rhétorique de Bolsanero révèle non seulement une tendance à l’homophobie et à la misogynie, mais démontre en outre un manque de connaissances sur le rôle crucial des femmes dans le développement médical. Tout en étant professionnellement engagé dans les questions de genre, j’ai souvent été confronté à une vision qui met presque exclusivement l’accent sur les injustices sociales causées par le chauvinisme masculin. Bien entendu, il s’agit d’un problème grave qui ne peut être ignoré. Néanmoins, cela ne doit pas permettre d’oublier le fait que le corps des femmes se distingue de celui des hommes. La négligence de la constitution physique unique des femmes a, pendant des siècles, causé des souffrances inutiles et limité le bien-être des femmes. L’accouchement est une expérience féminine unique qui exclut les hommes, qui ne peuvent pas éprouver les douleurs et les dangers qu’elle peut entraîner. Depuis des temps immémoriaux, l’accouchement touche presque exclusivement les femmes – la femme enceinte, la sage-femme, les amies et les parents. Les hommes étaient généralement exclus du processus. Ce que les sages-femmes manquaient dans l’apprentissage formel et académique, elles le compensaient par l’expérience et les traditions anciennes,

Avec l’émergence d’une profession médicale fondée sur le plan académique et avec elle un intérêt accru pour les activités génératrices de revenus de la sage-femme, les médecins de sexe masculin sont devenus au cours du 19ème siècle de plus en plus intéressés par l’obstétrique et généralement opposés à la sage-femme. Avant les interventions masculines, les femmes accouchaient généralement dans des positions partiellement debout, soutenues par d’autres femmes. L’une des raisons à cela était que l’accouchement était considéré comme une préoccupation sociale et que la technique facilitait le processus tant pour la mère que pour la sage-femme puisqu’elles pouvaient utiliser la gravité. Cependant, les obstétriciens de sexe masculin préféraient que les femmes, pendant l’accouchement, restent alitées. En conséquence, les obstétriciens étaient en France, et dans le reste de l’Europe, appelés accouchers, du français á coucher, aller au lit.

Il a été affirmé que les chirurgiens étaient mieux formés à la médecine scientifique que les sages-femmes, qui s’appuyaient sur les traditions médicales populaires. Dans plusieurs pays, les sages-femmes ont été progressivement sanctionnées en faveur des hommes médecins. Dans son livre, Shorter a soutenu que l’obstétrique de plus en plus dominée par les hommes était au départ préjudiciable, causant des inconvénients et des souffrances inutiles. En outre, en plus de faciliter la procédure d’accouchement proprement dite, les sages-femmes ont également offert un soutien et une aide pendant la grossesse et le suivi. Contrairement aux hommes, elles étaient généralement des mères elles-mêmes et pouvaient donc considérer les maux et les dangers du point de vue féminin. Plusieurs d’entre eux savaient également comment soulager les douleurs de l’accouchement et comment prévenir les grossesses non désirées et, dans certains cas, même expérimentés dans les avortements. Les sages-femmes ont ainsi pu, à travers leurs expériences personnelles et collectives, bien connaître le fonctionnement d’un corps féminin et réagir à divers types d’interventions.

La suppression de la profession de sages-femmes n’est qu’un des nombreux exemples de la façon dont les femmes ont été systématiquement marginalisées lorsqu’elles guérissent et soignent les malades et les blessés. Cela ne signifie pas que leur prise en charge n’a pas été décisive. Au contraire, prendre soin des autres a plutôt été considéré comme un devoir féminin, voire de nature féminine. Une perception qui signifiait le rôle des femmes dans les soins de santé était tenue pour acquise et on ne leur offrait ni éducation ni rémunération. Dans l’Europe catholique, c’était jusqu’à tout récemment, des religieuses non rémunérées qui prenaient soin des malades et étaient censées acquérir leurs connaissances par la pratique.

Au début du XXe siècle, les médecins étaient presque exclusivement des hommes et les infirmières leur étaient subordonnées en tout (jusqu’en 1955, les hommes n’étaient pas autorisés à servir comme infirmiers dans l’armée américaine). De plus, les infirmières étaient bien moins bien rémunérées qu’un médecin. Hommes en blanc étaient, et sont généralement encore, considérés comme des redevances hospitalières. Quelque chose s’est encore manifesté dans plusieurs hôpitaux ‘ gros tours lorsque le médecin-chef, accompagné de médecins en formation, rend visite aux patients alités, tandis que les infirmières restent discrètement en retrait.

Ce n’est que lors des massacres sanglants de la guerre du XIXe siècle que les infirmières ont acquis un rôle plus important et que des écoles d’infirmières ont été créées pour les former aux soins de santé. Cependant, l’éducation était principalement basée dans les hôpitaux et avait bien dans le XXe siècle un accent sur l’expérience pratique. Au cours du siècle dernier, les guerres ont continué à améliorer la position des femmes dans les soins de santé. Pendant la Première Guerre mondiale, les infirmières ont été intégrées à l’effort de guerre et, pendant la Seconde Guerre mondiale, les pays en guerre ont créé des unités avec des infirmières qualifiées. Par exemple, les nazis, qui par ailleurs hésitaient à engager des femmes dans l’industrie de guerre, ont recruté plus de 40 000 infirmières pour leurs armées.

Le développement rapide récent de la science médicale est probablement la plus impressionnante réussite humaine jamais réalisée. Elle n’a pas seulement été bénéfique pour le bien-être humain, elle a également contribué à accroître la compassion et à réduire la brutalité de la vie quotidienne. Ce développement n’aurait probablement pas été amorcé sans une attention portée à la santé des femmes. En raison de la douleur immense et du risque d’infections mortelles, les interventions chirurgicales ont été pendant des millénaires limitées aux interventions superficielles, ainsi qu’aux amputations et trépanations. C’est grâce aux soins obstétricaux masculins que des percées en matière de stérilité ont eu lieu. Les premières étapes vers la découverte du rôle des bactéries et des virus dans les infections ont eu lieu en 1846 lorsque l’obstétricien autrichien Ignaz Semmelweiss a découvert que plus de femmes mouraient dans les maternités dotées de chirurgiens masculins que celles soignées par des sages-femmes. Semmelweiss a retracé la cause de la mortalité accrue chez les étudiants en médecine de sexe masculin ne se lavant pas les mains après avoir disséqué des cadavres. Bien que les recommandations sanitaires de Semmelweis aient été largement ignorées et qu’il ait lui-même été conduit à la folie, il est aujourd’hui reconnu comme un pionnier de l’asepsie et de la prévention des infections nosocomiales.

La présence de médecins de sexe masculin à la naissance leur a fait prendre conscience de l’immense douleur causée par des voies nerveuses perturbées et les a incitées à poursuivre des anesthésiques plus efficaces. Des avancées qui, associées aux aseptiques, ont finalement permis des interventions chirurgicales à l’intérieur du corps. C’est lors d’une naissance à Édimbourg en 1847 que James Young Simpson a eu recours à l’anesthésie au chloroforme et, après que la même méthode en 1853 ait été utilisée lorsque la reine Victoria a donné naissance au prince Leopold, l’anesthésie s’est répandue dans le monde entier. Après que Robert Koch en 1879 eut sans aucun doute établi que les infections se propagent par des bactéries, et en 1881 introduit la stérilisation thermique de tous les instruments chirurgicaux, la science médicale ne sera plus jamais la même.

Par conséquent, qualifier l’état de santé général de préoccupation pour les «maricas» n’est pas seulement un signe de ridicule machisme, mais aussi une manifestation d’une profonde ignorance. Lorsque Jair Bolsanero a égalé «la peur du COVID-19» avec effémination, il a fait preuve de mépris pour la bravoure et le professionnalisme dont les hommes homosexuels ont fait preuve en tant que médecins et infirmiers, et il a rabaissé les femmes qui, au cours des siècles, ont combattu la maladie et les blessures mortelles, ainsi que les soins. pour la maison et la famille et endurer des naissances douloureuses. En plus de cela, Bolsanero a révélé une profonde ignorance des fondements de la science médicale moderne et de ses fondements sur le bien-être des femmes.

