COP26 et NDC indias

NEW DELHI, Inde, 16 mars (IPS) – Le changement climatique est l’un des problèmes les plus urgents auxquels le monde est confronté collectivement en ce moment. Il est soutenu que le renforcement de la réponse mondiale est pertinent pour lutter contre la menace du changement climatique.

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée en 1992 et entrée en vigueur le 21 mars 1994, vise principalement à prévenir les interférences anthropiques dans le système climatique terrestre et à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Dans ce but, la Conférence des Parties * se réunit chaque année pour évaluer les progrès et examiner les documents des pays sur leurs plans de lutte contre le changement climatique.

COP et l’Accord de Paris

La Conférence des Parties (COP) est le principal organe décisionnel de la CCNUCC. Les Parties sont les États qui ont ratifié la Convention. Leur tâche consiste à examiner sa mise en œuvre en examinant les divers documents et inventaires des émissions soumis par les Parties.

Depuis la première réunion de la CdP tenue à Berlin, en Allemagne, en mars 1995, il y a eu 25 réunions à ce jour. La 26e réunion de la COP, 2020, devait se tenir à Glasgow, au Royaume-Uni, mais a dû être reportée en raison de la pandémie de COVID-19 et est maintenant prévue du 1er au 12 novembre 2021.

Les réunions de la CdP ont abouti à plusieurs décisions et accords importants. Par exemple, la COP 3 a été l’une des réunions les plus importantes tenues à Kyoto, au Japon, qui a conduit à l’adoption du Protocole de Kyoto. Il a appelé les pays développés à réduire leurs émissions de GES et a établi des obligations juridiquement contraignantes en vertu du droit international. De même, l’Accord de Paris a été adopté par 196 pays lors de la COP 21 à Paris en 2015.

Il s’agit d’un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique qui vise à limiter la température moyenne mondiale à bien en dessous de 2, de préférence à 1,5 degré Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels. Cependant, la mise en œuvre de cet accord nécessite une transformation économique et sociale globale. Il fonctionne sur un cycle de 5 ans d’objectifs et d’actions menées par les pays.

En 2020, les pays étaient censés soumettre leurs plans d’action climatique – connus sous le nom de contributions déterminées au niveau national ou CDN, qui ont été reportés à 2021 lors de la COP 26 en raison de la pandémie. Les CDN sont les objectifs et les actions que les pays communiquent dans le cadre de leur plan à entreprendre pour réduire leurs émissions de GES pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Moyens de mise en œuvre des CDN de l’Inde

L’Accord de Paris fournit un cadre pour le renforcement financier, technique et des capacités des pays qui en ont besoin. Financement climatique est particulièrement importante car elle est nécessaire pour les efforts d’atténuation et d’adaptation des pays.

En tant que tel, l’accord réaffirme la nécessité pour les pays développés d’offrir une aide financière à ceux qui en ont besoin pour réduire leurs émissions de GES et aussi dans leur poursuite d’un développement résilient au changement climatique. Les actions climatiques de l’Inde ont été principalement financées par des ressources nationales.

Cependant, pour atteindre les objectifs fixés, la mise à l’échelle substantielle des plans d’action pour le climat doit être complétée par des ressources financières et une assistance des pays développés. Des investissements supplémentaires seraient également nécessaires pour renforcer la résilience et la gestion des catastrophes.

L’Accord de Paris discute également développement et transfert technologique pour atteindre les objectifs de l’Accord. L’Inde a plaidé pour une collaboration mondiale dans la recherche et le développement (R&D), en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, en particulier dans les technologies propres. Il a également plaidé pour permettre leur transfert et la gratuité des droits de propriété intellectuelle (DPI) pour les pays en développement.

L’Accord met l’accent sur les Renforcement des capacités pour les pays en développement et exhorte les pays développés à étendre leur soutien à la même chose. Dans ce domaine, l’Inde vise une multiplication des objectifs du pays en matière d’énergies renouvelables et des objectifs de l’Inde en matière de changement climatique qui sont liés à la mise en œuvre de politiques telles que le programme sur les villes intelligentes, Swachh Bharat Mission (Clean India Mission) et le nettoyage des rivières.

Que sont les CDN de l’Inde?

L’Inde a ratifié l’Accord de Paris un an après la présentation de sa contribution nationale déterminée (INDC). Ses CDN pour la période 2021 à 2030 sont les suivantes –

Mettre en avant et propager davantage un mode de vie sain et durable basé sur des traditions et des valeurs de conservation et de modération.

Adopter une voie respectueuse du climat et plus propre que celle suivie jusqu’ici par d’autres à un niveau de développement économique correspondant.

Réduire l’intensité des émissions du PIB de 33% à 35% d’ici 2030 sous les niveaux de 2005.

Atteindre environ 40% de capacité installée cumulée d’énergie électrique à partir de ressources énergétiques non fossiles d’ici 2030 avec l’aide du transfert de technologie et de financements internationaux à faible coût, notamment du Fonds vert pour le climat (FVC).

Créer un puits de carbone supplémentaire (cumulatif) de 2,5 à 3 milliards de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (CO2) grâce à un couvert forestier et arboré supplémentaire d’ici 2030.

Mieux s’adapter au changement climatique en renforçant les investissements dans les programmes de développement dans les secteurs vulnérables au changement climatique, en particulier l’agriculture, les ressources en eau, la région himalayenne, les régions côtières, la santé et la gestion des catastrophes.

Mobiliser des fonds nationaux et nouveaux et supplémentaires des pays développés pour mettre en œuvre les mesures d’atténuation et d’adaptation ci-dessus afin de combler le déficit de ressources.

Renforcer les capacités, créer un cadre national et une architecture internationale pour une diffusion rapide des technologies climatiques de pointe en Inde et pour la recherche et le développement collaboratifs pour ces technologies futures.

Budget de l’Union 2021-2022

Pour atteindre les objectifs ci-dessus, l’Inde a commencé à avancer sur les objectifs de promotion d’une variété d’énergies renouvelables, comme par l’introduction de technologies plus récentes, plus efficaces et plus propres dans la production d’énergie thermique, la réduction des émissions des industries, du secteur des transports et des bâtiments. et appareils électroménagers, déchets, etc.

La mise en œuvre de la mission Green India reste une priorité. Cette mission est un programme complet de développement environnemental durable grâce auquel le pays peut protéger, restaurer et améliorer le couvert forestier et d’autres programmes de boisement, ainsi que la planification et la mise en œuvre d’actions et de programmes visant à renforcer la résilience climatique et à réduire la vulnérabilité au changement climatique.

Le budget de l’Union a été présenté par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman le 1er février 2021. Certaines des principales propositions visant à renforcer les efforts globaux de protection de l’environnement de l’Inde comprennent: la mission Hydrogen Energy en 2021-2022 pour la production d’hydrogène à partir de sources d’énergie verte; Infusion de capital de 1 000 crore à la Solar Energy Corporation of India; 1 500 crore à l’Agence indienne de développement des énergies renouvelables; Programme d’air pur du Centre avec un fonds de 2 217 crores pour le contrôle de la pollution atmosphérique dans 42 villes d’un million d’habitants et plus; Politique de mise au rebut volontaire des véhicules pour éliminer les véhicules anciens et inaptes; Mission Swachh Bharat 2.0: Allocation de 141 678 crore sur une période de cinq ans de 2021 à 2026; Allocation de 4 000 euros à Deep Ocean Mission pendant cinq ans; Lancement de Jal Jeevan Mission (Urban), avec une dépense de? 2,87 000 crores à mettre en œuvre sur 5 ans pour l’approvisionnement universel en eau dans les 4 378 collectivités locales urbaines avec 2,86 crores de branchements ménagers, ainsi que la gestion des déchets liquides dans 500 villes AMRUT.

Les progrès de l’Inde jusqu’à présent

Même si les émissions de GES de l’Inde ont plus que doublé entre 1990 et 2015, lorsque l’Inde est entrée dans sa période de libéralisation, elles restent inférieures à celles des autres pays du G20. Parmi les pays du G20, l’Inde a l’un des objectifs les plus ambitieux de réduction des GES.

Les experts estiment que l’Inde est restée sur la bonne voie pour atteindre son NDC d’ici 2030, qui sera catalysé par l’adoption de son plan national d’électricité, qui vise à atteindre 47% de sa capacité à partir de sources non fossiles d’ici 2027.

Aucune complaisance ne peut être tolérée. Une diminution de la dotation budgétaire du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique de 3100 euros en 2020-2021 à 2869 euros n’est pas un signal encourageant.

Cela est particulièrement vrai pour le secteur des énergies renouvelables où l’Inde doit intensifier sa planification et sa mise en œuvre alors que nous nous dirigeons vers la réalisation de l’Agenda 2030. Étant donné que le secteur de l’énergie contribue massivement à la production de GES, s’attaquer à ce domaine pourrait contribuer à la réalisation de ses CDN .

L’Inde a besoin d’un plan d’atténuation consolidé qui devrait inclure la réduction des subventions aux combustibles fossiles, l’élimination progressive du charbon, une meilleure coordination entre les gouvernements central et des États et l’augmentation de l’autosuffisance de la fabrication nationale dans le secteur des énergies renouvelables.

En ce qui concerne la NDC sur la création d’un puits de carbone supplémentaire, peu de choses sont faites dans le secteur du boisement / reboisement. Il y a un manque de données concernant la mission de l’Inde verte et les rapports montrent que la mission a constamment manqué ses objectifs en raison d’un manque de financement au niveau du centre et de l’État.

Il doit y avoir un ministère ou un comité dédié responsable du boisement, qui devrait être financé de manière adéquate et prendre les recommandations d’un groupe d’experts sur la cartographie et la planification. Le programme Clean Air pour le contrôle de la pollution atmosphérique dans 42 villes de plus d’un million d’habitants et la mission Hydrogen Energy ont le potentiel de réduire l’empreinte carbone de l’Inde sont des pas importants dans la bonne direction.

L’Inde est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs climatiques à l’horizon 2030. Cependant, il doit faire plus dans le secteur de l’atténuation et de l’adaptation en créant un plan d’atténuation holistique. La pandémie COVID-19 et les événements environnementaux extrêmes tels que les cyclones Fani et Amphan et les sécheresses dans plusieurs régions du pays mettent en évidence des revers importants en termes de réalisation des objectifs annuels et des objectifs globaux d’ici 2030.

Même si le verrouillage induit par la pandémie COVID-19 a temporairement réduit les émissions dans une certaine mesure où nous avons été témoins de la nature sous sa forme immaculée, il continuera à augmenter à moins qu’un plan de stratégie de rétablissement vert COVID-19 ne soit créé et suivi.

