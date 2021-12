COP26 defined by “reinvigorated multilateralism”

“The Glasgow Climate Pact to keep global warming at 1.5 ° C and other important commitments are a sign of progress ”, United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) President Collen Kelapile said at the special meeting.

Turning tragedy into opportunity

Since last month, more than five million people have lost their lives during the pandemic and for the first time in more than 20 years, extreme poverty has increased as inequality and gender-based violence has increased, he said.

Yet despite expressions of solidarity and commitment, vaccine equity remains elusive.

“While trillions are spent on COVID-19[feminine rétablissement, nous devons transformer cette tragédie en une opportunité historique… veiller à ce que les efforts de rétablissement soient alignés sur les Programme 2030 pour le développement durable et les objectifs de la Accord de Paris pour « mieux construire en avant » », a déclaré M. Kelapile.

Il a exhorté le monde à troquer les approches traditionnelles « en silos » contre une prise de décision intersectorielle et des solutions innovantes qui « libèrent des synergies entre les portefeuilles gouvernementaux, les secteurs de l’économie et les ODD ».

« Les plans de relance et les politiques pour faire face aux impacts de la pandémie doivent également renforcer l’action climatique et promouvoir les changements transformateurs nous devons réaliser les objectifs de Paris et de Glasgow ainsi que les ODD», a affirmé le chef de l’ECOSOC.

« Meilleur outil » en avant

Le président de l’Assemblée générale, Abdulla Shahid, a reconnu que les résultats de la COP26 n’étaient pas à la hauteur de ce qui était espéré.

« Nous l’avons vu dans un langage édulcoré et dans des objectifs climatiques qui n’avaient pas encore atteint l’ambition nécessaire…[and] in the wide gap between the promises and the policies needed to keep those promises, ”he explained.

On the flip side, he continued, solace has been found in the fact that steps have been taken to keep 1.5C alive and to ensure that humanity reaffirms its course.

“What we need now is to agree on the pace and implement the measures to accelerate and get there,” he said.

He also claimed that The results of COP26 remain “our best tool for moving forward”.

“Build a bridge”

The Executive Secretary of the United Nations Climate Change Body (UNFCCC), Patricia Espinosa, underlined that during COP26, parties “built a bridge” between good intentions and measurable actions to reduce emissions, increase resilience and provide much needed funding.

“Now we need to capitalize on this momentum to move actions forward in 2022,” she said.

Meanwhile, Selwin Hart, special advisor on climate action, noted that from strong commitments to meet the 1.5C target to doubling adaptation funding, Glasgow has shown “real progress”.

However, “we are still knocking on the door of climate catastrophe and must go into emergency mode to protect lives and livelihoods,” he argued, urging everyone to “get to work and make the 2020s a decade to accelerate climate action”.