Conserver les tigres, les éléphants et les bisons, un réchaud GPL à la fois

Deux éléphants traversent un ruisseau à Malai Mahadeshwara Hills Wildlife Sanctuary. Grâce à un certain nombre de projets de conservation menés par diverses agences gouvernementales, des organisations non gouvernementales et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la population de la faune est à nouveau en plein essor. La forêt abrite aujourd’hui environ 500 éléphants et plusieurs autres gros gibiers, dont des bisons et des tigres. Crédits: Stella Paul / IPS

HYDERBAD, Inde, 1er avril (IPS) – Alors que le soleil se couche sur la canopée des arbres Albizia amara, une fine couche de brouillard commence à descendre sur les forêts du sanctuaire de faune de Malai Mahadeshwara Hills, situé à environ 150 km au sud de l’Inde. ville de Bangalore.

Il n’y a pas si longtemps, des panaches de fumée s’élevaient des hameaux parsemant les forêts alors que les femmes préparaient activement le dîner pour leurs familles sur des poêles à bois. Mais ce soir, le dîner sera une affaire sans fumée dans des dizaines de villages alors que les communautés ont opté pour l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL), un combustible propre qui a donné un coup de pouce à la santé et à la sécurité de la forêt et de ses habitants grâce à un projet de conservation unique.

Réparti sur une superficie de 906 km2 – légèrement plus grande que la capitale allemande Berlin – et niché le long de la frontière de deux États, le Karnataka et le Tamil Nadu dans le sud de l’Inde, Malai Mahadeshwara Hills (MM Hills) a été déclaré sanctuaire de la faune en 2013.

On estime que 2 000 éléphants et 150 personnes, pour la plupart des agents de police et de sécurité, ont été tués ici dans le passé à cause du braconnage endémique par un bandit infâme.

Mais grâce à un certain nombre de projets de conservation menés par divers organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et le Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la population d’animaux sauvages est de nouveau en plein essor. La forêt abrite aujourd’hui environ 500 éléphants et plusieurs autres gros gibiers, dont des bisons et des tigres.

Outre les animaux, le paysage forestier comprend également plus de 50 villages de peuples autochtones. Et dans un changement radical vers la durabilité, des milliers d’habitants de la forêt ont opté pour un combustible respectueux de la forêt pour sauver l’habitat de ces animaux sauvages grâce à un projet mené par Nature Conservation Foundation (NCF), une ONG locale, en partenariat avec l’UICN.

Préserver l’habitat naturel des éléphants

Financé dans le cadre du Programme intégré de conservation de l’habitat du tigre (ITHCP) de l’UICN, le projet vise à minimiser les conflits homme-faune et à promouvoir un mode de vie durable parmi les peuples de la forêt.

Le Dr Sanjay Gubbi, scientifique principal au NCF, décrit les premières années où son équipe a commencé à travailler à MM Hills.

Presque toutes les communautés villageoises de MM Hills pratiquent l’agriculture, mais elles étaient également tributaires des ressources forestières, notamment l’utilisation du bois de chauffage comme combustible.

Et la destruction d’un arbre en particulier, l’Albizia amara – également appelé arbre à tourteaux dans de nombreuses régions du monde – était importante pour la population sauvage.

«Nous avons mené une enquête et constaté que 53 pour cent du bois de chauffage utilisé par la communauté provenait de l’arbre Albizia amara. Les éléphants se nourrissent des écorces de ces arbres, donc à cause de la consommation de bois de chauffage, les éléphants ont été directement affectés. Nous avons donc décidé de commencer par aborder ce problème de bois de chauffage, en particulier le long des couloirs des éléphants (parcelles de forêt utilisées par les éléphants pour se déplacer d’une partie de la forêt à une autre) », explique Gubbi à IPS.

Les femmes de la forêt reçoivent un réchaud et une bouteille de GPL dans la réserve faunique de Malai Mahadeshwara Hills. Dans un changement radical vers la durabilité, des milliers d’habitants de la forêt sont passés à un combustible respectueux de la forêt pour sauver l’habitat des animaux sauvages du sanctuaire grâce à un projet mené par la Fondation pour la conservation de la nature (NCF) et l’UICN. Gracieuseté: Sanjay Gubbi / NCF

Une solution aux nombreux avantages

L’équipe s’est concentrée sur l’introduction d’une source alternative de carburant qui serait non polluante, accessible et abordable pour la communauté. De plus, cela devait être quelque chose qui aiderait les habitants de la forêt à adopter un mode de vie plus durable – l’un des principes de conservation fondamentaux pratiqués par l’UICN.

NCF a fourni à chaque famille un abonnement gratuit au GPL, qui était livré avec un réchaud, une bouteille et des accessoires, et coûtait environ 5300 roupies (71 $). En outre, ils ont formé la communauté à l’utilisation du poêle et les ont connectés à un distributeur de GPL à proximité, afin qu’ils puissent remplir leur approvisionnement en gaz de manière indépendante.

Changer la source de carburant de la communauté n’a pas été facile. Les villageois, dont la plupart n’avaient jamais vu de poêle GPL auparavant, avaient peur d’en ramener un chez eux. Leurs inquiétudes allaient de la croyance que les aliments cuits sur une cuisinière à gaz pourraient causer des douleurs gastriques, à la peur que les cylindres éclateraient et les tueraient. Chaque jour, les agents de terrain du NCF se rendaient dans les villages, confrontés à de nombreuses questions de la communauté.

L’équipe a donc proposé une solution unique pour relever le double défi de briser le tabou et de convaincre les villageois d’embrasser le GPL: produire un court métrage dans lequel tous les acteurs étaient issus de la communauté elle-même.

le 16-minute film répond aux questions des membres de la communauté, apaise leur peur et les informe sur l’utilisation du GPL. Le film explique également les co-avantages de l’utilisation du GPL au lieu du bois de chauffage; les femmes passeront moins de temps à chercher et à ramasser du bois de chauffage, ce qui leur laissera plus de temps pour faire autre chose, améliorer leur santé pulmonaire et réduire leurs risques d’affronter les éléphants tout en ramassant du bois.

«Le film a été un grand succès et un excellent outil de communication», a déclaré Gubbi à IPS.

Lokkanahalli est l’un des villages où un grand nombre de personnes ont opté pour le GPL. Le village a une importance géographique car il est situé le long du couloir Doddasampige-Yediyaralli, l’un des chemins empruntés par les éléphants vers les collines Biligirirangana Ranganathaswamy, un sanctuaire faunique adjacent.

«J’avais peur (au début) d’utiliser le GPL car cela pouvait être nocif pour notre santé. Je pensais aussi que cela signifierait un coût supplémentaire pour notre famille (pour remplir la bouteille de GPL) et que nous ne pourrions peut-être pas nous le permettre », explique à IPS, Pushpa Vadanagahalli, 28 ans, une des femmes du village de Lokanahalli.

La recharge coûte environ 8 $.

«Mais après avoir reçu le premier cylindre et cuisiné avec, j’ai réalisé qu’il n’y avait rien à craindre. En fait, je pense que c’est beaucoup plus sûr que d’aller dans la forêt tous les jours et de ramasser du bois de chauffage, donc cela ne nous dérange pas de dépenser pour la recharge », dit Vadanagahalli.

Seethamma, 40 ans, avait bravé les éléphants et autres animaux de la forêt pendant plusieurs années alors qu’elle ramassait du bois de chauffage.

«Couper des arbres et les ramener à la maison n’est pas facile, j’avais mal au dos. Nous devons également faire attention aux gros animaux, en particulier aux éléphants. Cela prendrait également tellement de temps chaque jour. Maintenant, je n’ai plus à faire ça, donc je suis très soulagée », dit-elle à IPS de son choix de passer au GPL.

Une étude de cas pour une discussion mondiale sur la gestion des paysages pour la nature et les personnes

Selon Gubbi, au cours des quatre dernières années, près de deux mille familles de 44 villages de MM Hills et de sa forêt voisine Cauvery Wildlife Sanctuary ont renoncé à utiliser le bois de chauffage comme source de combustible.

La consommation de bois de chauffage a diminué de 65 pour cent parmi ces villageois.

Cependant, la communauté continue d’utiliser du bois de chauffage pour chauffer l’eau, mais pour cela, elle ramasse des résidus agricoles ou des branches et des brindilles sèches et mortes qui sont tombées sur le sol de la forêt. Nous devons maintenant aborder la question de la fourniture d’une alternative pour le chauffage de l’eau.

C’est une gestion harmonieuse du paysage à la fois pour la nature et pour les gens qui y vivent. C’est en fait l’un des thèmes de laCongrès mondial de la nature de l’UICN, qui se tiendra du 3 au 11 septembre à Marseille. Le Congrès sera un événement marquant pour la conservation, offrant une plate-forme aux experts et aux gardiens de la conservation, au gouvernement et aux entreprises, aux peuples autochtones, aux scientifiques et à d’autres parties prenantes.

Le succès du projet MM Hills and Cauvery prouve qu’un équilibre entre «l’intégrité écologique des paysages naturels, une prospérité partagée et la justice pour les gardiens des paysages fonctionnels dans les limites que la nature peut soutenir» – l’un des points de discussion du Congrès – est possible.

Comprendre comment «assurer un développement résilient au climat et économiquement viable, tout en conservant la nature et en reconnaissant ses droits» est l’une des questions autour du thème «gérer les paysages pour la nature et les hommes» qui sera discutée lors de la conférence. Congrès mondial de la nature de l’UICN.

Du braconnage à la protection

Une autre question est de savoir comment écouter les voix des gardiens de l’environnement, en particulier ceux qui sont souvent marginalisés comme les peuples autochtones et les femmes.

Le projet MM Hills apporte peut-être une réponse à cela. NCF a trouvé un moyen unique d’inclure les populations autochtones de la région dans leurs efforts de conservation. Et ils ont constaté que les femmes sont très majoritairement à la tête de ces efforts.

Avec chaque abonnement GPL fourni par NCF, un engagement écrit d’accepter de ne pas couper ou de détruire les arbres sauvages et de ne pas se livrer à des activités de chasse illégales est requis. Les signataires font partie du comité communautaire – un groupe communautaire axé sur la conservation et la protection de la forêt. Actuellement, 27 villages ont un groupe de protection des forêts, comprenant plus de 80 pour cent de femmes.

Vers un avenir durable

Les efforts de conservation à MM Hills et Cauvery se poursuivent. Sept ans après qu’elle soit devenue une forêt protégée, MM Hills abrite aujourd’hui 12 à 15 tigres et deviendra bientôt une réserve de tigres. Au début de cette année, le gouvernement du Karnataka et le gouvernement fédéral ont donné leur approbation et une annonce officielle devrait être faite prochainement.

On s’attend à ce que le statut officiel d’une réserve de tigres apporte plus de financement, ce qui pourrait encore aider à atténuer le conflit homme-faune et à convertir les communautés de cette région à un mode de vie plus durable.