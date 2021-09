According to the World Meteorological Organization (Social Assistance Act) Air quality and climate bulletin, Southeast Asia recorded a 40% reduction in the level of harmful airborne particles caused by traffic and power generation in 2020.

China, Europe and North America have also recorded emissions reductions and improved air quality in the first year of the pandemic, while countries like Sweden have recorded less dramatic improvements as the existing air quality contained comparatively lower levels of harmful microparticles (PM2.5) (SO2). , nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO) and ozone (O3).

Atmospheric experience

Dr Oksana Tarasova, Head of Social Assistance ActThe Atmospheric Environment Research Division of, explained that while the development of clean air was welcome for many people with breathing difficulties, the absence of harmful microparticles left the way for ozone. of natural origin, “which is one of the most dangerous pollutants”.

“So despite such an unexpected experience with atmospheric chemistry, we noticed that in many parts of the world, even if you removed transport and some other emissions, the air quality would not meet the Organization’s requirements. world health (WHO), ”She told reporters in Geneva.

Storm “Godzilla”

Although emissions of air pollutants of human origin have declined over the COVID-19[feminine les restrictions de mouvement et le ralentissement économique mondial qui l’accompagne, les conditions météorologiques extrêmes alimentées par les changements climatiques et environnementaux ont déclenché des tempêtes de sable sans précédent, notamment le nuage de poussière “Godzilla” de juin 2020 – la plus grande tempête de poussière africaine jamais enregistrée – et des incendies de forêt de l’Australie à la Sibérie, qui ont aggravé l’air qualité de manière significative.

“Cette tendance se poursuit en 2021”, a déclaré l’OMM, soulignant les incendies de forêt dévastateurs en Amérique du Nord, en Europe et dans la toundra russe, qui ont “affecté la qualité de l’air pour des millions de personnes, et les tempêtes de sable et de poussière (qui) ont recouvert de nombreuses régions et traversé continents ».

4,5 millions de victimes de pollution

L’agence des Nations Unies a noté que la pollution de l’air a un impact significatif sur la santé humaine. Les estimations de la dernière évaluation de la charge mondiale de morbidité montrent que la mortalité mondiale est passée de 2,3 millions en 1990 – dont 91 pour cent dus aux particules, neuf pour cent attribués à l’ozone – à 4,5 millions en 2019 – 92 pour cent à cause des particules, huit pour cent cent de l’ozone).

Les Bulletin sur la qualité de l’air et le climat – la première de l’OMM – est basée sur l’étude des principaux polluants atmosphériques à partir de plus de 540 stations d’observation dans et autour de 63 villes de 25 pays, à travers les sept régions géographiques du monde.

L’analyse a montré des diminutions allant jusqu’à 30 à 40 % dans l’ensemble des concentrations de PM2,5 pendant le verrouillage complet en 2020, par rapport aux mêmes périodes en 2015-2019.

L’OMM a toutefois noté que les niveaux de PM2,5 « présentaient un comportement complexe même au sein de la même région, avec des augmentations dans certaines villes espagnoles, par exemple, qui étaient principalement attribuées au transport à longue distance de la poussière africaine et/ou à la combustion de la biomasse ».

Les changements dans les concentrations d’ozone variaient considérablement d’une région à l’autre, allant de l’absence de changement global à de petites augmentations – comme en Europe – et à des augmentations plus importantes (jusqu’à 25 % en Asie de l’Est et jusqu’à 30 % en Amérique du Sud).

Selon le Bulletin de l’OMM, les concentrations de dioxyde de soufre étaient de 25 à 60 % inférieures en 2020 à celles de 2015-2019 pour toutes les régions. Les niveaux de monoxyde de carbone étaient inférieurs dans toutes les régions, avec la plus forte baisse en Amérique du Sud, pouvant atteindre environ 40 %.

Cooling against forest fires

Ironically, as intense forest fires generated ‘abnormally high’ microparticle pollution in several parts of the world in 2020, WMO explained that forest fires in southwest Australia in December 2018 and January 2019 “also caused a temporary cooling in the southern hemisphere, comparable to that caused by ash from a volcanic eruption.”