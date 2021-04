Comment le siège de Sarajevo a changé le journalisme

Ce mois-ci marque 29 ans depuis le début de la guerre de 1992-1995 en Bosnie-Herzégovine et le siège de Sarajevo, au cours desquels la ville a été encerclée militairement et soumise quotidiennement à des tirs de tirs, des mortiers et des bombardements, d’abord par l’armée populaire yougoslave (JNA ) et ensuite par l’armée de la Republika Srpska (VRS).

Le siège a duré 1 425 jours, ce qui en fait le siège le plus long de l’histoire moderne, et a tué plus de 11 000 personnes. De nombreuses institutions culturelles, monuments historiques, sites sportifs et infrastructures sociales et économiques les plus importantes de la ville ont été détruits ou gravement endommagés. Des citoyens ordinaires, déjà victimes des privations causées par la coupure des approvisionnements en gaz, en électricité et en eau, ont non seulement été pris entre deux feux, mais délibérément pris pour cible par des obus et des tireurs d’élite.

Le siège de Sarajevo est ainsi devenu une actualité mondiale. Les médias internationaux l’ont dépeint comme une lutte irrésistible entre David et Goliath; les défenseurs légèrement armés d’une ville encerclée par la puissance des vestiges de la VRS. À cela s’ajoutait l’imagerie viscérale d’un lieu que le grand public connaissait principalement comme la ville hôte des Jeux olympiques d’hiver de 1984. Et pour les correspondants étrangers qui ont rendu compte de Sarajevo pendant le siège, c’est devenu l’histoire la plus importante de leur carrière et un nombre important est resté attaché à l’histoire jusqu’à la levée du siège en février 1996.

Changer la façon dont les journalistes travaillaient

Si un certain nombre de journalistes expérimentés, tels que Martin Bell de la BBC et John F Burns, lauréat du prix Pulitzer, du New York Times, ont apporté des contributions significatives, ceux de la jeune génération étaient tout aussi remarquables. Kurt Schork de Reuters, Christiane Amanpour de CNN et Allan Little de la BBC ont été parmi ceux qui se sont fait un nom en Bosnie-Herzégovine, tandis que de nombreux journalistes et photographes jeunes et moins expérimentés, certains opérant en tant que pigistes, stringers ou «super-stringers» ont appris leur métier à Sarajevo, qui a considérablement changé au cours de cette période de quatre ans.

Le reportage de Kate Adie de la BBC depuis Sarajevo [Courtesy of Paul Lowe]

L’avènement du numérique a commencé à changer leur façon de travailler, l’utilisation de voitures blindées, de gilets pare-balles et de casques s’est généralisée, tout comme les émissions en direct par satellite et le chemin inexorable vers la «tyrannie du bidirectionnel». En effet, bon nombre des pratiques développées à Sarajevo pendant le siège deviendraient la norme dans les rapports de guerre par la suite. Et, dans ce contexte particulier, une démonstration de solidarité remarquable sous la forme du Sarajevo Agency Pool, qui a facilité la «mutualisation» des images afin que les équipes de télévision, en particulier, puissent limiter leur exposition à des risques inutiles.

L’aspect peut-être le plus remarquable du reportage sur le siège de Sarajevo était cependant le développement relativement rapide de l’infrastructure journalistique qui a facilité le travail de ces correspondants étrangers. Entre avril et juin 1992, il y avait peu d’infrastructures de ce genre, même si l’une d’entre elles émergerait et se consoliderait à la fin de l’été 1992.

À ce moment-là, Sarajevo était devenue une sorte de deuxième foyer pour de nombreux correspondants étrangers et la ville est devenue le principal objectif à travers lequel la plupart des étrangers voyaient la guerre en Bosnie-Herzégovine. En effet, en juillet 1992, des bâtiments tels que le Holiday Inn, la chaîne de télévision de Sarajevo – où l’Union européenne de radiodiffusion (UER) a établi un point d’alimentation par satellite – le bâtiment des PTT où les briefings de l’ONU ont eu lieu et l’aéroport de la ville d’où les journalistes pouvaient voler. et à partir de Sarajevo, faisait partie d’une infrastructure vitale que les journalistes utilisaient pour envoyer leurs rapports quotidiens sur les développements dans la ville assiégée.

Entrer à Sarajevo: de ‘Maybe Airlines’ à ‘Sniper Alley’

Dans les premiers mois du siège, les correspondants étrangers basés à Sarajevo étaient relativement peu nombreux et dispersés dans toute la ville – certains dans des logements privés, d’autres dans de petits hôtels qui étaient, à ce moment du moins, toujours opérationnels. La majorité, cependant, était basée dans le complexe hôtelier d’Ilidža, où l’UER avait établi son premier point d’alimentation par satellite, jusqu’à ce qu’ils soient forcés d’évacuer à la mi-mai 1992. En conséquence, il n’y avait qu’un petit nombre de journalistes étrangers. et des photojournalistes à Sarajevo pendant une bonne partie du mois suivant. C’était, en partie, parce qu’entrer et sortir de la ville dans les premiers mois du siège était à la fois difficile et plein de dangers. Ceux qui tentaient de le faire sont allés en voiture via la route Pale-Lukavica (puis à travers la piste exposée de l’aéroport) ou la route Kiseljak-Ilidža – qui présentaient tous deux des dangers importants et de nombreux points de contrôle pour naviguer – ou, plus tard, le mont Igman. route.

Avec la réouverture de l’aéroport de Sarajevo à la fin de juin 1992, après que la FORPRONU en eut pris le contrôle, les journalistes pouvaient accéder plus facilement à la ville. Une fois en possession d’un laissez-passer de presse de l’ONU, ils pouvaient voler directement à l’aéroport de Sarajevo. Ainsi, le «pont aérien» qui permettait d’acheminer l’aide vers la ville servait également de service de navette pour les correspondants porteurs de cartes et à partir de début juillet 1992, nombre de ceux qui arrivaient dans la ville le faisaient via les vols d’aide de l’ONU – surnommé sardoniquement «Maybe Airlines» – de Zagreb et Split en Croatie ou Ancône en Italie.

L’un des véhicules blindés de la BBC à Sarajevo [Courtesy of Sean Maguire]

Voler dans la ville, généralement sur un Hercules C-130, impliquait une «approche Khe Sanh», une technique développée par l’US Air Force pendant la guerre du Vietnam dans laquelle l’avion plongeait dans une forte descente et se stabilisait juste avant l’atterrissage. Une fois à l’aéroport, les journalistes ont dû se rendre dans la ville en empruntant la route perfide de l’aéroport pour rejoindre ce qui est devenu connu sous le nom de «Sniper Alley», l’artère principale de Sarajevo. De nombreux journalistes ont été tués ou grièvement blessés en empruntant cette route, y compris David Kaplan, le principal producteur de nouvelles d’ABC, qui a été mortellement blessé par la balle d’un tireur d’élite le 13 août 1992, quelques minutes après son arrivée à Sarajevo et la caméra de CNN, Margaret Moth, qui a été grièvement blessé sur Sniper Alley le 23 juillet 1992. Tous deux voyageaient dans des véhicules à «peau douce», qui n’offraient que peu ou pas de protection. À la fin de l’été 1992, un plus grand nombre de journalistes achetaient des véhicules blindés, qui étaient de plus en plus considérés comme nécessaires pour opérer dans une ville assiégée.

The Holiday Inn: “ l’hôtel de guerre ” de Sarajevo

Chaque conflit a son «hôtel de guerre» et à Sarajevo c’était le Holiday Inn, qui est devenue la maison de nombreux correspondants étrangers et équipes de télévision, à quelques exceptions notables près – l’Associated Press était, par exemple, basée à l’hôtel Belvedere – et un nœud de réseautage crucial. L’hôtel, qui avait été la base temporaire de Radovan Karadžić et de la direction du Parti démocratique serbe (SDS), avait été fermé après le 6 avril 1992, lorsque des tireurs d’élite du SDS ont tiré sur une foule de manifestants pacifiques rassemblés devant le parlement bosniaque avant l’hôtel a été pris d’assaut par les forces spéciales bosniaques. L’intérieur du bâtiment a été gravement endommagé par les événements de ce jour-là, mais à la fin du mois de mai 1992, ce qui restait du personnel de l’hôtel est retourné au travail pour préparer sa réouverture fin juin.

L’Holiday Inn n’était pas un refuge pour ses invités de guerre, dont la plupart étaient des journalistes. Il a été dangereusement exposé aux tirs de mortier et de tireurs d’élite et situé non seulement dans les lignes de siège, mais directement face à la ligne de front et dans ce qui est devenu connu sous le nom de «Sniper’s Corner», la partie la plus dangereuse de Sniper Alley. De nombreuses parties du bâtiment ont été exposées aux tirs de tireurs d’élite, les fenêtres du hall n’étaient rien de plus que des éclats de verre suspendus ou des espaces ouverts recouverts de bâche, et pratiquement toutes les fenêtres du bâtiment avaient été endommagées par des coups de feu.

De gauche à droite: Jonathan Landay, Martin Dawes, John F Burns et Chris Helgren dans la salle à manger Holiday Inn [Courtesy of Paul Lowe]

Néanmoins, en juillet 1992, le Holiday Inn était devenu un centre de communication crucial pour les journalistes étrangers et le personnel local – traducteurs, réparateurs, chauffeurs – qu’ils embauchaient. Alors que la vie n’y était pas, à proprement parler, confortable, les invités ne subissaient pas les privations quotidiennes vécues par les citoyens de Sarajevo. L’hôtel disposait d’un parking souterrain où les véhicules pouvaient être gardés en toute sécurité, et il fournissait de la nourriture et un approvisionnement relativement stable en eau et en électricité. Cela le rendait cependant très coûteux et inaccessible aux pigistes, qui avaient tendance à résider dans des logements privés moins chers.

“ Une structure en béton gris ”: le bâtiment de la télévision de Sarajevo

À l’instar de l’Holiday Inn, le bâtiment de la télévision de Sarajevo était également un élément essentiel de l’infrastructure utilisée par la presse étrangère; et s’il y avait du matériel de communication dans l’hôtel, c’est à partir de la chaîne de télévision que la grande majorité des reportages de journalistes étrangers ont été déposés ou transmis. Construit dans les années 1970 mais agrandi avant les Jeux olympiques d’hiver de 1984, cette grande structure en béton gris était parmi les moins esthétiques, bien que l’un des bâtiments les plus solidement construits de la ville.

En avril et mai 1992, la chaîne de télévision était principalement le siège de la Radio Télévision de Bosnie-Herzégovine (RTV-BiH). Mais après que l’UER ait évacué sa base – et laissé son équipement – à l’hôtel Ilidža en mai 1992, une petite «équipe d’opérations spéciales» de l’UER est revenue à Sarajevo en juin et a établi un nouveau «point d’alimentation» dans la chaîne de télévision. Cela est devenu un élément essentiel de l’infrastructure journalistique, où les équipes de télévision, les journalistes de la radio et les journalistes de la presse écrite envoyaient tous leurs images par satellite ou dictaient des reportages à l’aide de téléphones satellites.

Chris Helgren de la BBC et téléphone satellite à l’Holiday Inn, Sarajevo [Courtesy of Paul Lowe]

La chaîne de télévision était considérée comme l’un des bâtiments les plus sûrs de la ville et sa construction robuste lui permettait de résister aux bombardements et aux attaques de mortier qu’elle subissait régulièrement. Il est resté, tout au long du siège, une partie extrêmement importante de l’infrastructure de reportage, sans laquelle les images télévisées du siège de Sarajevo et des privations des citoyens n’auraient pas été aussi largement diffusées auprès du public international.

La pire des attaques contre la chaîne de télévision est survenue le matin du 28 juin 1995, lorsqu’une grande explosion, provoquée par une «bombe aérienne» improvisée tirée depuis Ilidža, a tué un et blessé des dizaines de locaux et d’étrangers travaillant dans le bâtiment. . De nombreux bureaux utilisés par des agences de presse étrangères ont été gravement endommagés, y compris la salle de montage et le point d’alimentation de l’UER – même si, incroyablement, leur équipement fonctionnait toujours.

Les ‘Nine O’Clock Follies’

Le bâtiment des postes, télégraphes et téléphones (PTT), où l’ONU a tenu ses points de presse, était également un élément important de l’infrastructure plus large utilisée par les journalistes. La FORPRONU avait utilisé un étage du bâtiment entre mars et mai 1992, bien que la majorité de son personnel se trouvait dans ce qu’elle appelait «l’hôtel Rainbow» – une maison nouvellement construite pour les personnes âgées peinte de couleurs vives – avant leur retrait temporaire en Mai 1992. Ce bâtiment avait été gravement endommagé en juin 1992, c’est pourquoi, après leur retour, ils ont établi une base dans le bâtiment des PTT Engineering dans le quartier d’Alipašino polje.

Les équipes de tournage lors d’un briefing de l’ONU dans le bâtiment des PTT à Sarajevo [Courtesy Paul Lowe]

L’un des rituels quotidiens de la presse étrangère à Sarajevo était d’assister à ces briefings quotidiens, surnommés les «Nine O’Clock Follies», une pièce de théâtre sur les «Five O’Clock Follies» livrée par l’armée américaine à l’hôtel Rex en Saigon pendant la guerre du Vietnam. C’étaient souvent des affaires plutôt houleuses, les journalistes rassemblés critiquant parfois le rôle de l’ONU. Des séances d’information à l’intention de la presse ont également eu lieu dans le bâtiment de la présidence bosniaque, qui est également devenu l’un des principaux endroits où les journalistes peuvent recueillir des informations.

Cette infrastructure journalistique garantissait donc que l’histoire du siège de Sarajevo, à la fois en termes de développements militaires et d’expériences des citoyens, puisse continuer à être transmise à un public mondial, même si la presse internationale était consternée que leurs reportages n’a pas conduit à une intervention qui mettrait fin au siège.

La création de cette infrastructure était une entreprise logistique et technologique importante entreprise dans les circonstances les plus difficiles. La réaffectation des bâtiments clés de la ville en tant que lieux où les médias pourraient recueillir des informations officielles ou utiliser des équipements de communication pour archiver des copies ou transmettre des images, l’utilisation croissante de véhicules blindés pour naviguer plus en toute sécurité dans la ville et un véritable engagement envers l’histoire, tous combinés faire en sorte que le siège reste, quoique périodiquement, à l’ordre du jour des actualités internationales jusqu’à sa levée en février 1996.