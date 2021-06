Comment le monde a manqué de tout

Just In Time n’est rien de moins qu’une révolution dans le monde des affaires. En limitant les stocks, les grands détaillants ont pu utiliser davantage leur espace pour exposer un plus large éventail de produits. Just In Time a permis aux fabricants de personnaliser leurs produits. Et la production au plus juste a considérablement réduit les coûts tout en permettant aux entreprises de se tourner rapidement vers de nouveaux produits.

Ces vertus ont ajouté de la valeur aux entreprises, stimulé l’innovation et favorisé le commerce, garantissant que Just In Time conservera sa force longtemps après la fin de la crise actuelle. La démarche a également enrichi les actionnaires en générant des économies que les entreprises ont distribuées sous forme de dividendes et de rachats d’actions.