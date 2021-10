Comment la gestion des terres peut redonner espoir aux femmes du Kenya rural

Incapable de subvenir aux besoins de sa famille avec les revenus de sa ferme en raison de la dégradation des terres, Jennifer Kamba (à droite), une petite agricultrice du comté de Machakos au Kenya, travaille maintenant comme cuisinière et traiteur à temps partiel.

HYDERABAD, Inde, 14 octobre (IPS) – Jenifer Kamba, 33 ans, a toujours aimé l’agriculture – un amour que son défunt mari lui a transmis après leur mariage il y a 14 ans. Le duo de jeunes agriculteurs a cultivé du maïs, du poivre et des légumes dans leur ferme de deux acres à Kivandini, dans le comté de Machakos au Kenya. Même après la mort de son mari il y a cinq ans, Kamba n’a pas cessé de cultiver. Cependant, ces derniers temps, le sol semble sec et sa production a considérablement diminué.

« La terre n’est plus ce qu’elle était, dit-elle, il y a encore quelques années, mes légumes étaient magnifiques. Les citrouilles étaient grosses, juteuses et mon mari en vendait parfois au marché local. Mais maintenant, ils sont petits et de forme tordue. J’ai l’impression que quelque chose a aspiré la vie de ma terre.

Incapable de se nourrir elle-même et ses deux enfants scolarisés avec les revenus de sa ferme, Kamba entreprend maintenant des travaux saisonniers tels que la cuisine dans les maisons de ses voisins les plus riches.

Le facteur malade des terres de Kamba – la dégradation croissante due aux événements météorologiques extrêmes tels que les sécheresses et les précipitations inférieures à la moyenne – est un défi auquel les agriculteurs du monde entier sont aujourd’hui confrontés, lié au changement climatique.

Selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), plus de 2 milliards d’hectares dans le monde sont actuellement touchés par la baisse de la qualité ou de l’arabilité des terres. En Afrique, où les moyens de subsistance de 70 % de la population dépendent de l’agriculture, 22 millions d’hectares sont dégradés. Cela affecte directement le rendement, poussant les agriculteurs, en particulier ceux comme Kamba qui ont de petites propriétés foncières, dans la pauvreté.

La ferme de Jenifer Kamba. Auparavant, la ferme produisait suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille, mais maintenant elle a dû se tourner vers un emploi à temps partiel pour joindre les deux bouts.

Machakos, qui se trouve à 56 km à l’est de la capitale du pays, Nairobi, a été identifié par l’Autorité nationale de gestion de la sécheresse (NDMA) comme l’un des comtés les plus sujets à la sécheresse. Au cours des dix dernières années, le comté a connu au moins quatre sécheresses graves qui ont causé des dommages importants à la santé des sols.

« C’est quelque chose que nous prenons très au sérieux », déclare le Dr Ruth Kattumuri, directrice principale du développement économique, de la jeunesse et du développement durable à la Secrétariat du Commonwealth. « La dégradation des terres est un défi à double face car elle est à la fois causée par le changement climatique et y contribue. Soutenir nos pays membres dans leurs efforts de gestion durable des terres est de la plus haute importance pour nous.

Alors que le changement climatique aggrave les sécheresses et les précipitations irrégulières, entraînant la désertification et l’érosion des sols, Kattumuri ajoute que la déforestation et les pratiques agricoles non durables augmentent également les émissions en même temps.

« Les communautés rurales, les petits agriculteurs et les pauvres sont touchés négativement », dit-elle. Selon une étude de 2016 du Kenya Livestock and Research Institute, 22 % des terres kenyanes se sont dégradées entre 1982 et 2006, dont 31 % de terres cultivées. Le gouvernement kenyan a adopté diverses mesures pour lutter contre la dégradation des terres et promouvoir une gestion durable des terres.

En septembre 2016, le gouvernement a annoncé qu’il restaurerait 5,1 millions d’hectares de terres dégradées. Selon une estimation de la Institut mondial des ressources, 65 millions d’acres à travers le pays pouvaient être restaurés pour une utilisation future. Dans sa contribution déterminée au niveau national (NDC), soumise pour la première fois en 2015, le gouvernement s’est engagé à créer un couvert arboré sur au moins 10 % de sa superficie totale afin d’atténuer le changement climatique. Ensemble, ces mesures devraient améliorer les moyens de subsistance, freiner le changement climatique, sauvegarder la biodiversité et plus encore.

Mais le problème, disent certains, est que la mise en œuvre de ces mesures a été sporadique, et très peu des personnes les plus gravement touchées, en particulier les femmes, en sont conscientes.

L’histoire des agriculteurs de subsistance Ruth Mutinda, 41 ans, et sa sœur Beth, 37 ans, dans le village de Mwala à Machakos en est un exemple : les sœurs qui possèdent conjointement une petite ferme ont vu leur rendement en maise, en haricots et en pois cajan les six à sept dernières années.

Le village est proche de Kitui – un autre comté touché par des sécheresses successives, dont une l’année en cours. Selon la NDMA, la situation de sécheresse qui prévaut est principalement attribuée au début tardif des longues pluies de mars à mai.

Les sœurs Mutinda disent que l’insuffisance des pluies a augmenté la chaleur, qui, à son tour, a « volé l’humidité » de la ferme. En outre, le niveau d’eau de la rivière de leur village a également diminué en raison de la sécheresse et des activités aléatoires d’extraction de sable, les laissant sans autre moyen d’arroser leurs terres.

« Il y a une petite rivière au bord de notre village. Auparavant, nous y allions chercher de l’eau pour nos fermes. Mais maintenant, nous ne pouvons aller chercher que quelques seaux pour le lavage et la cuisine. Alors, s’il n’y a pas d’eau, comment la terre peut-elle redevenir bonne ? demande Beth.

Bien que la NDMA ait mentionné plusieurs mesures pour soutenir les agriculteurs touchés par la sécheresse à travers le pays, y compris Machakos et Kitui, le duo sœur ne semble pas être au courant de celles-ci. Ils n’ont pas non plus entendu parler d’initiatives de restauration des terres et pensent que l’irrigation régulière est le seul moyen d’augmenter la fertilité des sols.

Le seul soutien externe que Beth et Ruth aient jamais reçu était quelques jeunes arbres fruitiers du Rural Resource Centre – une ONG locale. Mais le sol sec de la ferme ne pouvait pas soutenir leur croissance.

L’apparente «déconnexion» entre la politique et ses bénéficiaires visés est évidente dans la restauration des terres dégradées et l’action climatique en général, explique Leonida Odongo, directrice exécutive de l’ONG Haki Nawiri Afrika basée à Nairobi. Son organisation se bat pour les droits des communautés marginalisées à la justice climatique et alimentaire.

Elle soutient que les solutions au changement climatique omettent souvent d’envisager de combien de manières les femmes en première ligne sont affectées.

« En Afrique, la crise climatique signifie que les femmes parcourent de plus longues distances à la recherche d’eau ; cela signifie la violence basée sur le genre dans le ménage ; cela signifie un conflit alors que les communautés se battent pour les pâturages et l’eau ; cela signifie l’émergence de camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI). Cela signifie la mort de personnes et d’animaux et la réinstallation forcée. Il est temps d’agir et d’éviter sa crise », déclare Odongo.

Ceciele Ndjebet, présidente du Réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts (REFACOF) au Cameroun, estime que les femmes ne bénéficient pas des avantages de l’action climatique, notamment de la gestion durable des terres, car elles n’ont pas accès au financement. Cela s’applique particulièrement aux ONG et aux organisations communautaires qui connaissent directement les défis climatiques des femmes et peuvent combler le fossé entre les politiques et les communautés mais ne peuvent pas fournir de solutions en raison de la bataille difficile pour accéder au financement.

« J’ai beaucoup entendu parler du Fonds vert pour le climat (FVC) et d’autres, qu’il existe des financements disponibles. Mais ce financement est-il disponible pour les organisations de la société civile ? Je doute. Tous les processus d’accréditation sont compliqués ; nous pensons qu’il faut une volonté politique pour tous ceux qui veulent reconnaître ce que la société civile a à dire ou le rôle à jouer. Nous avons besoin de cette volonté politique de notre gouvernement pour reconnaître que nous devons faire partie de la solution », a déclaré Ndjebet.

Vue paysage du village de Mwala dans le comté de Machakos. La Charte du Commonwealth Living Land, qui vise à amener les pays membres à intégrer la gestion durable de l’utilisation des terres dans leurs plans d’action nationaux pour le climat, en se concentrant sur des solutions basées sur la nature, pourrait aider les zones touchées par le changement climatique.

Les Charte des terres vivantes du Commonwealth pourrait aider à répondre à ces préoccupations. La charte est une proposition d’initiative du Commonwealth qui vise à amener ses pays membres à intégrer la gestion durable de l’utilisation des terres dans leurs plans d’action nationaux pour le climat, en se concentrant sur des solutions fondées sur la nature.

Sous la proposition Appel à l’action du Commonwealth sur les terres vivantes, le Secrétariat du Commonwealth aidera les États membres à accéder à des financements pour mettre à l’échelle des solutions basées sur la nature dans la mise en œuvre de leurs CDN qui traitent de la dégradation des terres.

« Nous menons des consultations avec nos pays membres et nos régions. L’objectif est de combler les écarts entre les politiques relatives au changement climatique, à la nature et à la dégradation des terres. Nous voulons nous assurer que ce que nous proposons finalement à nos chefs de gouvernement pour adoption puisse servir de base à une gestion des terres inclusive et durable », a déclaré Unnikrishnan Nair, responsable du changement climatique au Secrétariat du Commonwealth. « Cela inclut les femmes, les communautés rurales et d’autres populations vulnérables – nous ne devons laisser personne de côté. »

La Charte des terres vivantes, si elle est adoptée par les dirigeants du Commonwealth, servira d’accord entre les 54 pays membres pour travailler à une gestion des terres résiliente au changement climatique et durable en intégrant les objectifs des trois Conventions de Rio – le Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 (UNCBD ), les objectifs de neutralité en matière de dégradation des terres (UNCCD) et l’Accord de Paris (UNFCCC).

Les domaines prioritaires à explorer comprennent l’agriculture résiliente au climat, la conservation et la gestion des sols et de l’eau, la couverture verte et la biodiversité durables, et l’engagement actif des peuples autochtones.

L’action combinée devrait propulser les progrès dans la réalisation des objectifs de développement durable, y compris l’ODD 15 – La vie sur les terres.

Cette nouvelle initiative pourrait-elle aider les femmes des communautés de première ligne face au changement climatique, y compris les sœurs Kamba et Mutinda, à apporter un soutien financier et technologique indispensable ?

Le temps nous le dira.

En attendant, Jennifer Kamba ne perd pas encore espoir sur sa terre : « J’espère juste que quand mes enfants grandiront, cette terre produira encore de la nourriture pour eux », dit-elle, avec une lueur de rêves pour l’avenir dans les yeux.

