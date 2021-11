Comment faire face à la crise de l’emploi en Afrique

Jeunes à la mairie de Grand Médine à Dakar, Sénégal. Le Sénégal compte une importante population de jeunes, dont la moitié a moins de 18 ans. D’ici 2025, 376 000 jeunes devraient entrer sur le marché du travail qui n’offre que 30 000 emplois. Et ce nombre passera à 411.000 en 2030, selon le Wilson Center. Crédit : Samuelle Paul Banga/IPS

ACCRA, Ghana, 25 novembre (IPS) – La pandémie de Covid-19 a aggravé la crise de l’emploi déjà grave en Afrique. La solution réside dans une transformation politique et économique à long terme.

L’Afrique est confrontée à une grave crise de l’emploi. Mais si rien n’est fait pour trouver une solution, cela pourrait empirer dans un avenir pas si lointain, car Banque mondiale les projections de 2017 montrent : d’ici 2035, la population africaine en âge de travailler augmentera de 450 millions.

Dans le même temps, cependant, seuls 100 millions d’emplois devraient être créés au cours de la même période. Et c’était avant que la pandémie de Covid-19 ne frappe : l’Afrique a été durement touchée et ses économies ont connu une contraction de 2 % en 2020. L’UNECA estime que presque 30 millions d’Africains ont été poussés sous le seuil de l’extrême pauvreté.

Dans les années qui ont précédé la pandémie, notamment entre 2016 et 2020, l’Afrique avait connu croissance économique solide. Pourtant, cette croissance a été principalement tirée par les prix élevés des matières premières et ne s’est pas traduite par la création d’emplois durables. C’est particulièrement préoccupant lorsqu’on examine la démographie de l’Afrique.

D’ici 2050, la jeunesse africaine (15-35 ans) devrait doubler pour atteindre 830 millions de personnes et la population totale du continent atteindra environ 2,5 milliards de personnes. Aujourd’hui, l’Afrique est le continent le plus jeune du monde – en 2020, son âge médian était 19,7 ans. Et l’Afrique restera le continent le plus jeune du monde pour les décennies à venir.

Johann IvanovDans ce contexte, les estimations actuelles montrent que l’Afrique a besoin de créer entre 10 et 18 millions d’emplois par an uniquement pour absorber les jeunes qui entrent sur ses marchés du travail. Cependant, seuls environ trois millions d’emplois formels sont créés à l’heure actuelle et la majorité de la jeunesse africaine est destinée à rester dans l’économie informelle, qui comprend plus de 80 pour cent de la main-d’œuvre du continent.

Une approche progressive de l’emploi

C’est une tragédie des temps modernes que des millions de jeunes Africains ne soient pas en mesure de trouver un emploi, d’avoir suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins de leur famille ou de réaliser leur plein potentiel. Et bien qu’il existe un débat international très actif et informé autour de la création d’emplois, il ne semble pas générer de solutions viables qui conduiraient à des changements significatifs dans la situation de l’emploi.

Trop souvent, les gouvernements semblent ne prêter que du bout des lèvres aux processus et institutions démocratiques.

La crise de l’emploi en Afrique est si complexe qu’elle nécessite une réflexion fondamentale sur l’orientation de la transformation structurelle sur le continent. Les approches d’industrialisation progressive qui ont fonctionné pour l’Asie de l’Est fonctionnent-elles également en Afrique ?

Dans quelle mesure le libre-échange fait-il partie du problème et non de la solution à la crise de l’emploi ? Comment peut-il y avoir un réel changement si les gouvernements sont antidémocratiques, corrompus et anticipent les réformes ?

Une approche progressive pour lutter contre la crise de l’emploi en Afrique, qui pourrait inspirer et informer à la fois les dirigeants africains et les décideurs politiques européens, se fait attendre depuis longtemps. Cette approche progressiste repose sur deux ensembles de principes interdépendants – politiques et économiques. Voici quelques idées.

L’aspect politique signifie avant tout la mise en place d’institutions démocratiques solides pour organiser et superviser la transformation structurelle et les réformes économiques. Trop souvent, les gouvernements semblent ne prêter que du bout des lèvres aux processus et institutions démocratiques.

Sans responsabilité, imposée par des institutions démocratiques, la volonté populaire ne sera pas reflétée dans le modèle de développement. Sans la fonction correctrice de la démocratie, le développement conduira à plus d’inégalités et ne profitera qu’à quelques privilégiés.

Les réformes politiques doivent également inclure une position audacieuse contre la corruption. Les Africains en ont assez des gouvernements qui se préoccupent avant tout de rester au pouvoir pour empocher les ressources de l’État.

La captation de l’État doit être confrontée au transfert du pouvoir de l’exécutif à un pouvoir judiciaire politiquement indépendant et efficace, capable de faire respecter la responsabilité et les principes démocratiques.

Fondamentalement, il est de la responsabilité de l’État, contrôlé par des institutions démocratiques et une société civile active, de veiller à ce que la croissance économique se traduise effectivement par la création d’emplois.

De larges coalitions sociétales, y compris des syndicats démocratiques, des ONG, des militants, des groupes environnementaux et des dirigeants politiques progressistes doivent ici prendre l’initiative et exprimer leurs revendications pour un virage démocratique vers plus de responsabilité. En particulier, les femmes doivent jouer un rôle clé dans ce processus car elles sont affectées de manière disproportionnée par le scénario actuel de l’emploi.

Ensemble, ces groupes doivent exercer plus de pression sur les gouvernements pour impliquer activement la société civile, les universités, les représentants des travailleurs et le secteur privé dans l’élaboration de stratégies pour créer des emplois et surveiller l’exécution des programmes d’emploi. Il ne s’agit pas seulement d’un exercice peu pratique, mais d’une tentative cruciale d’améliorer la qualité des décisions et des résultats politiques.

Les principes économiques doivent être poursuivis et revendiqués avec la même énergie que les principes politiques. Fondamentalement, il est de la responsabilité de l’État, contrôlé par des institutions démocratiques et une société civile active, de veiller à ce que la croissance économique se traduise effectivement par la création d’emplois.

Pour que cela réussisse, les systèmes de mobilisation des revenus doivent être améliorés. Premièrement, l’accent pourrait être mis sur le secteur des matières premières – une source majeure de revenus dans de nombreux pays africains. Beaucoup exportent du pétrole, de l’or, des métaux, du cacao mais peinent à négocier des accords garantissant une part équitable de ces exportations.

Davantage de fonds pourraient être extraits des multinationales opérant en Afrique. De plus, certaines parties de la vaste économie informelle en Afrique, restant dans le secteur informel pour des raisons d’évasion fiscale – comme certains professionnels des économies urbaines –, pourraient être une autre source de revenus. Les échappatoires du système fiscal doivent également être comblées de manière proactive.

Les États africains doivent investir massivement dans les biens publics tels que l’éducation, la santé, l’énergie et la numérisation. L’infrastructure de base est la clé de la transformation des économies.

Le secteur de la construction, par exemple, pourrait être l’un des domaines où d’importants emplois peuvent être générés. Dans les appels d’offres publics pour les grands projets d’infrastructure, financés soit par des pays africains soit par des institutions financières internationales, les entreprises africaines devraient bénéficier d’un traitement préférentiel.

Des investissements importants de l’État sont nécessaires dans des programmes de travaux publics bien conçus à travers le continent. Il s’agit à la fois d’une stratégie de réduction de la pauvreté et de création d’emplois. Une évaluation constante des programmes de travaux publics et des stratégies de sortie raisonnables sont nécessaires pour maîtriser les coûts.

De plus, les États doivent déployer des programmes pour fournir des comptes bancaires à tous les citoyens – le transfert du revenu de base pourrait être un élément de soutien direct.

Un projet de plusieurs décennies

C’est une illusion de croire que tous les défis de l’emploi ne peuvent être résolus que par les États. La principale source d’emplois restera le secteur privé et la plupart des emplois seront créés dans les zones urbaines, principalement dans le secteur des services.

Ainsi appelé ‘industries sans cheminées‘, à savoir le tourisme, l’agro-industrie, les services de bureau à distance, les industries créatives, ont un certain potentiel de création d’emplois. Pour générer des emplois durables à long terme et des emplois décents, cependant, il faudra un transfert important de connaissances et de technologies des pays développés vers les pays africains.

Enfin et surtout, le commerce entre les pays africains – accéléré grâce à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui a commencé ses opérations le 1er janvier 2021 – pourrait avoir des effets sur la croissance économique et l’emploi. Dans le même temps, le libre-échange peut avoir des effets négatifs sur les industries immatures en Afrique.

C’est pourquoi des poches d’industries devraient plutôt être entretenues et protégées contre la concurrence. En outre, les zones qui vont être affectées par les effets négatifs potentiels de la ZLECAf, doivent être indemnisés pour leurs pertes.

S’attaquer à la crise de l’emploi en Afrique est un processus qui prendra des années, voire des décennies. Les petits pas sont plus réalistes que les fantasmes à saute-mouton. Trop souvent, cependant, la conversation politique est préoccupée par une insistance à courte vue sur la façon dont des facteurs économiques favorables peuvent stimuler la création d’emplois.

Mais il est essentiel de comprendre que des principes politiques et économiques solides, supervisés par les personnes principalement affectées par la transformation, doivent aller de pair, car tous deux déterminent une approche progressive de la croissance économique et de la création d’emplois en Afrique.

Johann Ivanov est le directeur résident du bureau Friedrich-Ebert-Stiftung au Ghana et coordinateur du Centre de compétence en politique économique (EPCC) pour l’Afrique subsaharienne opérant à partir du Ghana. Auparavant, il a travaillé en tant que directeur résident adjoint chez FES India et responsable de bureau au siège social de FES à Berlin. Il est titulaire d’un BA en sciences politiques de la Freie Universität Berlin et d’un MSc en théorie politique internationale de l’Université d’Édimbourg.

Source : Politique internationale et société (IPS)-Journal publié par l’Unité d’analyse politique internationale de la Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastrasse 28, D-10785 Berlin

