Comment Facebook n’a pas réussi à endiguer les abus racistes contre les joueurs de football anglais

Les organisations de football anglaises ont continué à rencontrer Facebook. Cette année, les organisateurs ont également fait participer Twitter aux conversations, formant ce qui est devenu le groupe de travail sur la haine en ligne.

Mais les responsables du football sont devenus frustrés par le manque de progrès, ont-ils déclaré. Rien n’indique que les principaux dirigeants de Facebook et Twitter étaient au courant de l’abus, a déclaré Edleen John, qui dirige les relations internationales et les affaires commerciales de la Football Association, l’organe directeur anglais du sport. Elle et d’autres ont commencé à discuter de l’écriture une lettre ouverte à Mark Zuckerberg et Jack Dorsey, les PDG de Facebook et Twitter.

« Pourquoi n’essayons-nous pas de communiquer et d’organiser des réunions avec des personnes au sommet de l’organisation et de voir si cela apportera un changement ? » Mme John a déclaré dans une interview, expliquant la pensée.

En février, les directeurs généraux de la Premier League, de la Football Association et d’autres groupes ont publié une lettre de 580 mots à MM. Zuckerberg et Dorsey les accusant d’« inaction » contre les abus raciaux. Ils ont exigé que les entreprises bloquent le contenu raciste et discriminatoire avant qu’il ne soit envoyé ou publié. Ils ont également poussé à la vérification de l’identité des utilisateurs afin que les contrevenants puissent être déracinés.

Mais, a déclaré Mme John, « nous n’avons pas obtenu de réponse » de M. Zuckerberg ou de M. Dorsey. En avril, les organisations, joueurs et marques de football anglais ont organisé une boycott de quatre jours des médias sociaux.

Twitter, qui a refusé de commenter, a déclaré dans un article de blog sur le racisme mardi qu’il avait été “consterné par ceux qui ont ciblé des joueurs de l’équipe de football d’Angleterre avec des abus racistes après la finale de l’Euro 2020”.