Combien de temps cet enfant vivra-t-il?

Personne ne peut dire ce que l’avenir réserve à Crispin Brake, né le mois dernier à l’hôpital du district de Bwaila au Malawi. Mais lui et les autres bébés nés au Malawi cette année ont une espérance de vie de plus de 65 ans – une perspective inimaginable il y a à peine deux décennies, alors que l’espérance de vie du pays n’était que de 44 ans.

Les gens vivent aujourd’hui 73 ans en moyenne dans le monde, soit plus de deux fois plus longtemps qu’il y a un siècle. Et aujourd’hui, partout dans le monde, le fossé entre pays riches et pays pauvres continue de se réduire.





Crispin Brake, quelques minutes après la livraison.

Mais les gains sont lents et au sein de certains pays riches, les disparités se sont persistées, voire se sont creusées. Les experts en santé mondiale affirment que de nouveaux progrès signifieront non seulement relever les pays pauvres, mais également veiller à ce qu’aucune population ne soit laissée pour compte.

Le New York Times Magazine a envoyé des photographes au Malawi, en Australie et en Grande-Bretagne pour capturer un filament ici, un fil là-bas, de la tapisserie de la santé et de l’espérance de vie dans le monde entier, y compris les agents de santé qui tentent de le rendre plus égal.







Tout progrès supplémentaire en matière d’espérance de vie mondiale devra faire des incursions en Afrique subsaharienne, qui continue d’être très en retard par rapport au reste du monde. Mais l’Éthiopie, le Malawi et le Rwanda sont quelques-uns des pays qui prouvent que des progrès sont tout à fait réalisables, même en l’absence de richesses et de ressources.

Aujourd’hui, grâce à l’engagement du gouvernement, à l’action internationale et à l’engagement communautaire, le Malawi, qui a le troisième produit intérieur brut par habitant le plus bas du monde, affiche une espérance de vie supérieure à celle d’une trentaine de pays plus riches.





Glory, 26 ans, en travail au Kawale Health Centre à Lilongwe, la capitale du Malawi.

Une grande partie de ce qui donne à Crispin Brake la perspective de vivre une vie longue et saine a déjà été déterminée. Sa mère a reçu des soins prénatals et a accouché dans un établissement médical, où les professionnels de la santé ont encouragé le contact peau à peau et l’allaitement.





Crispin Brake et sa mère, Eunice Soda, 24 ans, le lendemain de sa naissance.





Les nouvelles mères nourrissent leur bébé peau à peau à l’hôpital du district de Bwaila à Lilongwe.





La crèche de l’hôpital du district de Bwaila.

Après le retour de Crispin à la maison, les vaccins, les antibiotiques, les moustiquaires imprégnées d’insecticide et d’autres services de santé gratuits l’aideront à survivre au-delà de 5 ans, moment critique où les infections infantiles représentent une menace moins grave.

Bon nombre des améliorations de la santé au Malawi peuvent être attribuées aux investissements gouvernementaux et internationaux dans les soins primaires, la santé maternelle et infantile et la réduction et le traitement du VIH.





Brenda reçoit un examen prénatal au centre de santé de Kawale.

Au Malawi, bon nombre des programmes les plus efficaces ont tendance à être simples et communautaires, les villageois étant formés pour fournir des services de base: surveiller les ménages pour la malnutrition, donner des leçons de planification familiale.





Tuma, 22 ans, et son fils, qui était sous contrôle de malnutrition par un bénévole communautaire du village de Mutawale.





Recherche de signes d’œdème et de malnutrition au centre de santé Nsaru à Lilongwe.

Le pays a également adopté des opportunités de collaboration et innovantes; c’est l’un des trois pays à prendre part à un programme pilote pour un nouveau vaccin antipaludique, par exemple. Les vaccinations contre le coronavirus ont commencé là-bas en mars, avant plusieurs autres pays de la région avec des poches plus profondes et des systèmes de santé plus solides.





Une vaccination contre le coronavirus administrée au centre de santé de Kawale.

Bien entendu, la santé est étroitement liée au tissu socio-économique plus large d’un pays. Aucun médicament ne peut rendre ou garder en bonne santé quelqu’un qui n’a pas accès à de l’eau potable, à des aliments nutritifs, à un logement sûr ou à une éducation de qualité, parmi de nombreux autres déterminants.





Dans le village de Kunkhongo, Felesiya reçoit des conseils dans la préparation des repas dans le cadre du mouvement pour le renforcement de la nutrition.





Linda, qui sert du thé à la citrouille à sa fille, est en mesure de nourrir ses six enfants de son jardin.

Éducation, par exemple: au Malawi, le taux de scolarisation dans le primaire a atteint 91% en 2019, tandis que la moyenne en Afrique subsaharienne était plus proche de 80%. L’éducation est cruciale pour la santé des ménages. Un enfant né d’une mère alphabétisée a 50% plus de chances de survivre après l’âge de 5 ans.





L’unité de soins prénatals du centre de santé Chitedze à Lilongwe.





Justina, 22 ans et enceinte de son deuxième enfant, au centre de santé de Chitedze.

Une durée de vie plus longue a tendance à aller de pair avec le développement économique, mais cela ne signifie pas que tout le monde dans les pays à revenu élevé vit plus longtemps. «Dans l’ensemble, l’espérance de vie nationale peut masquer l’inégalité de ces gains», déclare Ashish Jha, le doyen de la Brown University School of Public Health.

En réalité, la santé d’un pays est aussi bonne que la santé de ses habitants les moins en bonne santé. Les experts en santé mondiale avec lesquels j’ai parlé, qu’ils soient ou non des États-Unis, voulaient tous parler des inégalités flagrantes et de la récente baisse de l’espérance de vie en Amérique. Ce qui est inquiétant, c’est que certains de ces schémas observés aux États-Unis sont présents ou émergents dans quelques autres pays à revenu élevé, si ce n’est encore aussi brutal.







En Australie, où les gens dans l’ensemble peuvent espérer vivre jusqu’à 83 ans, la population autochtone – en particulier ceux qui vivent dans des régions éloignées comme la communauté aborigène de Yarrabah dans le Queensland rural – a longtemps été confrontée à des problèmes de santé comparativement pires.





Jamahl Creed, 30 ans, se rafraîchit après le travail à Yarrabah.





Une maison à Yarrabah. Il y a une crise du logement dans les communautés autochtones à travers l’Australie.





Royston Dabah et Iris Davidson devant leur maison à Yarrabah – une cabane de pêche.

L’espérance de vie des deux groupes autochtones – les Autochtones, qui constituent la majorité, et les insulaires du détroit de Torres – est inférieure de plus de huit ans à celle des Australiens non autochtones, et leurs nourrissons et tout-petits meurent deux fois plus vite.

Les cardiopathies rhumatismales, une maladie souvent enracinée dans la pauvreté et qui reflète un manque d’accès aux services de santé de base, surviennent presque uniquement chez les jeunes autochtones d’Australie, mettant en lumière les disparités de santé extrêmes du pays.





Finette Mundraby, 33 ans, chez elle à Yarrabah avec sa plus jeune fille, Reannan Kynuna, 3 ans. Mundraby souffre d’une cardiopathie rhumatismale.





John Gordon, 13 ans, souffre d’une cardiopathie rhumatismale et a subi une intervention chirurgicale pour remplacer ses valvules cardiaques.

Les différences de mortalité sont principalement attribuables aux maladies cardiovasculaires, au diabète et au cancer. Mais la santé mentale pose également un problème épouvantable: les Australiens autochtones meurent par suicide deux fois plus vite que leurs homologues non autochtones – et parmi les adolescents, cette disparité double presque.





James Noble, 50 ans, chez lui à Yarrabah. Il a perdu sa jambe à cause des complications d’un caillot sanguin et souffre également d’une cardiopathie rhumatismale.





Maxwell Sexton, un jeune de 17 ans atteint de cardiopathie rhumatismale et de diabète de type 1, chez son cousin à Yarrabah.

De nombreuses communautés autochtones d’Australie ont pris en charge leurs propres soins de santé, par le biais de plus de 300 cliniques de soins primaires conçues pour se concentrer sur leur culture et leurs valeurs.





Jimmy Perry, 68 ans, vu par un agent de santé au centre de santé Gurriny Yealamucka à Yarrabah.





Mina Andrews, 67 ans, subit une dialyse rénale à la clinique de soins primaires de Yarrabah. Les maladies rénales sont une cause majeure de maladie et de décès chez les Australiens autochtones.

L’initiative nationale Closing the Gap a été lancée en 2007 dans le but d’éliminer la différence d’espérance de vie entre les Australiens autochtones et non autochtones en une seule génération. Mais l’écart s’est rétréci de seulement trois ans environ au cours de la dernière décennie, ce qui signifie que l’objectif est peu susceptible d’être atteint.







En Grande-Bretagne, l’augmentation de l’espérance de vie globale a presque stagné. Et tout comme aux États-Unis – où, selon les termes d’Ashish Jha, «votre code postal est votre destin» – les disparités peuvent varier considérablement d’un quartier à l’autre.





Le Legion of Mary Wayside Club, dans le centre de Glasgow, propose des repas aux sans-abri et aux nécessiteux.





Des agents du National Health Service visitent Michael Wood, 71 ans, diabétique et insulino-dépendant, à Blackpool, en Angleterre.





Shannon D., 20 ans, s’injecte de l’héroïne dans un espace sécurisé privé et géré par des bénévoles pour les consommateurs de drogues à Glasgow.

Les habitants de Westminster, en Angleterre, peuvent s’attendre à vivre environ une décennie de plus que ceux de Glasgow, qui est l’endroit où la durée de vie est la plus courte dans les quatre pays britanniques – «l’effet Glasgow», comme on l’a appelé. Une disparité similaire est évidente lorsque Westminster est comparé à Blackpool, l’une des zones les plus défavorisées d’Angleterre elle-même.





Connie Morrison, 97 ans, et une infirmière au Loveday Chelsea Court Place, une maison de soins de la mémoire de luxe à Londres.





Roy Dantzic, 76 ans, s’entraîne avec Louise Appel chez lui à Westminster.





Lalla Hurst, 92 ans, après une séance de psychothérapie danse-mouvement au Loveday Chelsea Court Place.

Michael Marmot, directeur de l’Institute of Health Equity de l’University College London, a publié il y a dix ans un rapport sur les inégalités en matière de santé dans le pays. «L’Angleterre vacille», écrivait-il l’année dernière.

Dans toute la Grande-Bretagne, les taux de mortalité augmentent dans certaines des zones les plus défavorisées sur le plan socio-économique, ce qui montre que les inégalités en matière de santé reflètent les inégalités dans la société.





Mick Fleming, 55 ans, un pasteur en convalescence après avoir consommé de la drogue et de l’alcool, rend visite à Kayleigh Hacking, 34 ans, et à son partenaire à Burnley, en Angleterre.





Jamie Smith, 44 ans, vit dans une tente le long de la promenade de Blackpool.

Les économistes Anne Case et Angus Deaton ont noté qu’aux États-Unis, les Blancs en âge de travailler sans diplôme universitaire ont fait face à une augmentation des taux de mortalité au cours des dernières années. Les «décès dus au désespoir» – dus à la drogue, à l’alcool, au suicide – sont maintenant également observés dans d’autres groupes.





Robert Griffiths, 44 ans, s’injecte de la cocaïne à Glasgow. Il consomme de la drogue depuis l’âge de 13 ans.





Sylvia McGrath, 66 ans, devant son domicile à Glasgow. Elle souffre d’emphysème et a perdu ses deux parents et un frère à cause de la maladie.





Eileen Hopkins souffrait de nombreuses maladies. Elle est décédée à 67 ans, quelques jours après la prise de cette photo.

«En termes simples», prévient Michael Marmot, «si la santé a cessé de s’améliorer, c’est le signe que la société a cessé de s’améliorer.»





Fleming offrant une bénédiction à Patrick Marren, 56 ans, toxicomane à Burnley.





The Amazing Graze Soup Kitchen à Blackpool fournit des repas chauds et des colis alimentaires à ceux qui en ont besoin.





Une infirmière du National Health Service s’occupe de Doris Winston, 75 ans, diabétique et confinée à la maison, à Blackpool.

Comme le montrent ces photographies, prolonger la durée de vie ne nécessite pas de technologies de pointe ni de soins spécialisés avancés. Dans certains endroits, les meilleurs retours sur investissement dans la santé proviennent de l’amélioration des naissances, de la prévention des infections chez les enfants et de la fourniture d’autres services médicaux de base.

Mais même dans les pays les plus riches, qui jouissent d’une espérance de vie moyenne élevée, les chiffres peuvent masquer la façon dont certains segments de la population sont laissés pour compte.

Surtout, ces photographies doivent être source d’inspiration et de vigilance. Ils montrent à quel point il est possible d’élargir considérablement la promesse d’une longue vie – mais aussi à quel point ces années supplémentaires peuvent être extrêmement fragiles.





Une famille élargie à Glasgow.