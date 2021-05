Ces “ victimes oubliées ” du COVID en Inde sont-elles?

Rae Bareli, Uttar Pradesh – Richa Gupta pense que son père serait toujours en vie s’il avait été soigné plus tôt.

Le jeune de 17 ans qui vient de terminer ses études secondaires vit à Sultanpur Kheda, un village d’environ 6000 habitants situé à environ 18 km de la ville de Rae Bareli et à environ 385 km au sud-est de la capitale de l’Inde, New Delhi.

Son père de 47 ans, Awadhesh Gupta, était auparavant en bonne santé mais est décédé le 27 avril – Richa croit à propos du COVID-19. Cependant, comme il n’a jamais été testé pour le virus, personne ne peut être complètement sûr.

«Mon père était parfaitement en forme et bien», dit-elle. Mais le soir du 16 avril, il a développé une température. «Le lendemain, il a commencé à tousser», se souvient Richa.

Elle dit qu’il a acheté des médicaments à la pharmacie locale mais qu’ils n’ont pas fonctionné et que «sa température n’a cessé d’augmenter».

Selon Richa, son père a consulté le «charlatan» local – un «médecin» non enregistré auquel les villageois se rendaient souvent pour gagner du temps car les services de santé publique sont éloignés et souvent surpeuplés. Ces médecins ne sont pas officiellement autorisés, mais dans les zones rurales de l’Inde, les gens dépendent souvent d’eux. Ce “médecin” a prescrit plus de médicaments, dit Richa, ajoutant qu ‘”il les a pris pendant deux jours mais rien n’a fonctionné.”

Le 22 avril, Awadhesh s’est rendu dans un hôpital privé de Rae Bareli, mais on lui a dit de se rendre à l’hôpital gouvernemental de la ville parce qu’il avait des symptômes de type COVID. Là, les médecins lui ont prescrit encore plus de médicaments et lui ont conseillé de rester en quarantaine à domicile.

Richa pleure en expliquant qu’il n’a pas été testé pour le COVID-19 à l’hôpital. Elle est cependant certaine que c’est le virus qui l’a tué.

Richa Gupta tient une photo de son défunt père [Saurabh Sharma/Al Jazeera]

Awadhesh a commencé à souffrir d’essoufflement le 24 avril et, sur les conseils d’un ami qui était médecin, s’est rendu pour un scanner dans un laboratoire privé à Rae Bareli. «Après cela, nous avons appris que les poumons de mon père étaient fortement infectés et [we were sure] il avait COVID », explique Richa.

«Le rapport de tomodensitométrie a indiqué que l’un des poumons de mon père était totalement endommagé tandis que l’autre était endommagé à 50%. Mon oncle maternel l’a immédiatement emmené à l’hôpital de district d’où il a été référé à l’hôpital L2 dédié au COVID à Lal Ganj [around 20 miles from Rae Bareli city].

«Mon père y a été admis le 25 avril, mais il n’a reçu aucun traitement autre que le soutien en oxygène. Il a été déclaré mort le 27 avril », dit-elle.

En raison de la certitude de la famille qu’il avait un COVID, la mort d’Awadhesh a été enregistrée comme une mort COVID. Cependant, dans de nombreux cas où une personne malade n’a pas été testée pour le COVID, les autorités ont attribué leur décès à des causes «inconnues» ou «naturelles», ou à des «comorbidités» (problèmes de santé sous-jacents).

Richa pense qu’elle sait quand et où son père a contracté le COVID.

«Je suis très sûre que mon père a été infecté lorsqu’il est allé voter pour les élections du panchayat (conseil de village)», dit-elle.

Les élections au conseil de village dans l’État le plus peuplé d’Inde, l’Uttar Pradesh, se sont déroulées pendant quatre jours non consécutifs en avril – la première étant le 15 avril, lorsque Awadhesh est allé voter. Il y a eu des critiques sur le fait de ne pas imposer la distanciation sociale et le port de masques pendant les campagnes électorales et pendant le vote.

La maison d’Awadhesh Kumar Gupta, décédée le 27 avril [Saurabh Sharma/Al Jazeera]

Une “ fièvre mystérieuse ”

Vinod Tiwari était le chef (ou gram pradham) du village jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions lors des récentes élections. Il dit avoir entendu parler de 12 personnes qui sont décédées dans le village au cours des trois dernières semaines, mais que seuls deux des décès ont été enregistrés comme étant dus au COVID-19.

«Tous les décès survenus dans le village ne sont pas [officially] en raison du COVID-19 », dit-il. «Deux personnes du village sont décédées dans les hôpitaux qui étaient positives au COVID tandis que deux à trois autres présentaient des symptômes de type COVID. La cause du décès pour les autres n’est pas connue, mais les gens disent qu’ils étaient des personnes comorbides [those with underlying health issues]. »

D’autres pensent que le nombre de morts est plus élevé. Sudeep Shukla, un agriculteur du village, tient un registre informel de chaque personne décédée. Il met le nombre à 18 au cours des trois dernières semaines. Tout le monde est malade et pourtant rien n’est fait pour résoudre cette «fièvre mystérieuse» qui prend vie après vie, dit-il. Il est certain que c’est COVID-19.

«Le cousin est malade. Le voisin est malade. Le gars de la minoterie est malade. Le propriétaire de l’épicerie est malade. Le gars d’en face est malade. Tout le monde est malade. Tout le monde tousse et, à ce jour, 18 personnes sont décédées en l’espace de trois semaines. Nous n’avons jamais vu un si grand nombre de décès en si peu de temps. La mort de personnes âgées semble normale, mais la mort de personnes d’âge moyen n’est pas normale. Cela devrait prendre fin maintenant. Assez de fièvre et de virus », dit Sudeep.

Sudeep Shukla dit que 18 villageois sont morts au cours des trois dernières semaines [Saurabh Sharma/Al Jazeera]

Vinod Tiwari dit que les villageois soupçonnent que le pic de décès est lié aux élections au conseil de village. «De nombreuses foules ont été vues lors de toutes les activités liées aux élections, que ce soit le dépôt de la candidature, la campagne électorale, le vote ou même le décompte des élections», explique-t-il.

«Les indigènes du village qui vivent dans d’autres villes sont venus au village pour exercer leur droit de vote. Ils ont emprunté les transports en commun et aucun dépistage ni test n’a été effectué. Dieu sait s’ils portaient le virus avec eux, mais peu de temps après, les gens ont commencé à mourir.

L’établissement médical public le plus proche est le centre de santé communautaire du village de Jatua, à environ 10 km. Mais il n’est pas équipé pour traiter des cas complexes comme COVID. Ceux qui présentent des symptômes sont référés soit à l’hôpital gouvernemental de la ville de Rae Bareli, soit à l’hôpital dédié au COVID à Lal Ganj où Awadhesh est décédé. Il dispose de 10 ventilateurs et de 250 lits, dont 112 avec support d’oxygène, selon le directeur de l’établissement, le Dr BR Yadav. Il y a 15 médecins et 30 ambulanciers, assez pour soigner tout le monde, dit le directeur.

Une patiente est soutenue par ses enfants tandis que des compagnons portent une bouteille d’oxygène derrière elle alors qu’elle entre à l’hôpital dédié au COVID à Lal Ganj dans le district de Rae Bareli [Saurabh Sharma/Al Jazeera]

Les petites entreprises comme les épiceries et l’agriculture constituent l’économie primaire du village – dont le nord est principalement occupé par des villageois des castes plus privilégiées tandis que l’ouest abrite en grande partie des membres de castes moins privilégiées.

Le village abrite également trois «charlatans», mais tous les trois ont désormais «disparu» du village, disent les habitants. Ils pensent que ces médecins non enregistrés sont entrés dans la clandestinité par crainte que des responsables du département de la santé ne viennent à cause des cas de COVID. La seule pharmacie du village est devenue un guichet unique pour les villageois à la recherche d’une aide médicale immédiate pour leurs symptômes de type COVID. Il appartient à Manoj Verma, qui est dans la trentaine.

«Les installations gérées par l’État ne sont pas d’une grande utilité parce que les villageois ont pris l’habitude de visiter les médecins locaux, mais ce sont des médecins non enregistrés. Ces médecins ont cessé de regarder les patients en raison de la pandémie et de la flambée des cas de COVID-19 et maintenant les gens viennent dans mon magasin pour les médicaments », explique-t-il.

«Pour obtenir des médicaments, [a] la prescription est un must, mais maintenant les gens viennent demander des médicaments comme des analgésiques, des aspirines, des antibiotiques, des antiparasitaires et pour ces médicaments [a] la prescription n’est pas requise et je les donne mais avec un avertissement de consulter d’abord le médecin et de ne prendre le médicament que s’il a été conseillé par le médecin. “

Mais il y a un autre problème dont Manoj dit qu’il est témoin – «les gens ont peur de se faire tester pour le COVID-19, même après avoir développé des symptômes graves comme l’essoufflement. [and] tousser… parce qu’ils sentent qu’ils pourraient être rejetés par la société », explique-t-il.

Malgré le pic de décès, certains villageois ne portent pas de masques [Saurabh Sharma/Al Jazeera]

‘Ils ont apporté le virus avec eux’

Les informations officielles sur le bilan des morts dans le village sont confuses. Interrogé sur l’augmentation du nombre de morts dans le village, Anshika Dikshit, un responsable administratif du district en poste dans le district de Rae Bareli, a déclaré à Al Jazeera: «Selon mes informations, des gens sont morts mais pas au cours des deux ou trois dernières semaines, mais deux derniers mois. Peu de décès étaient dus au COVID, tandis que le reste des décès étaient naturels et dans de nombreux cas, les gens avaient des comorbidités.

Le médecin-chef du district de Rae Bareli, le Dr Virendra Singh, a cependant déclaré à Al Jazeera par téléphone qu’il n’était au courant que de quatre ou cinq décès dans le village – dont trois étaient dus au COVID.

De nombreux États indiens ont imposé des verrouillages stricts au cours du mois dernier, tandis que d’autres ont imposé des restrictions à la circulation et fermé des cinémas, des restaurants, des pubs, des écoles, des instituts d’enseignement et des centres commerciaux.

Un travailleur décharge des bouteilles d’oxygène à l’hôpital L2 de Lal Ganj [Saurabh Sharma/Al Jazeera]

Brian Wahl, épidémiologiste au département de la santé internationale de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health à New Delhi, affirme que l’infrastructure de santé dans les régions rurales de l’Inde n’est pas équipée pour une telle augmentation des cas.

«Nous savons que dans les zones rurales, l’accès à des services de qualité est difficile et ces zones dépendent fortement des agents de santé de première ligne uniquement. Nous savons qu’un rassemblement de masse a le potentiel d’être un événement très répandu… », a-t-il déclaré.

Le Dr Harjit Singh Bhatti, président national du Progressive Medicos & Scientists Forum (PMSF) à New Delhi, est d’accord.

«Auparavant, les gens venaient dans les villes en crise, mais maintenant, vu l’augmentation du nombre de cas, ils n’ont nulle part où aller. Le plus triste, c’est que nous ne pourrons jamais savoir combien de personnes sont décédées et quelle a été leur cause de décès », explique-t-il.

«Dans la vague précédente, les villages indiens étaient en sécurité, mais cette fois, en raison des élections au conseil de village et aussi en raison du festival de Kumbh Mela [which around 3.5 million people attended], COVID a atteint la campagne. »

Bhatti pense que cette situation aurait pu être évitée et que de nombreuses vies auraient pu être sauvées si une décision en temps opportun avait été prise de reporter les élections.

«Les élections renforcent la démocratie…. [But] les gens des grandes villes sont allés dans leurs villages pour exercer leur franchise et avec eux le virus a également voyagé et maintenant nous voyons le résultat sous la forme d’un grand nombre de morts », dit-il.

“ Ils ont dit que son essoufflement était de l’asthme ”

Pendant ce temps, à Sultanpur Kheda, une autre tragédie se déroule. En face de la maison de la famille Gupta, une femme d’âge moyen vêtue d’un sari gris pleure sous une hutte au toit de chaume devant une maison de deux étages. Sa petite-fille de 12 ans essaie de la consoler. Ils s’enfuient dans la maison lorsqu’on leur demande ce qui ne va pas.

Mais le fils de la femme, Indrajeet Sahu, 26 ans, explique que son père de 52 ans, Ram Sajeevan Sahu, est décédé le 27 avril.

«Il est tombé malade après les élections au conseil de village», explique Indrajeet.

«Il avait une température élevée et à partir du 23 avril, il a commencé à se plaindre d’essoufflement. Pour sa température, il a pris des médicaments à la pharmacie locale, mais il lui a été conseillé de consulter immédiatement un médecin.

Indrajeet Sahu et sa mère devant leur maison dans le village [Saurabh Sharma/Al Jazeera]

Le 25 avril, la famille a emmené Ram Sajeevan au centre de santé communautaire du village de Jatua. Mais le centre de santé ne l’a pas testé pour le COVID – la famille dit ne pas savoir pourquoi.

«Les médecins lui ont donné des médicaments, disant que l’essoufflement pouvait être dû à l’asthme, alors nous avons pris les médicaments et sommes rentrés à la maison. Le problème a continué et nous avons entendu dire que d’autres hôpitaux à proximité n’avaient pas d’oxygène et le matin du 27 avril, il est décédé chez lui », raconte Indrajeet.

Il explique que son père l’aidait à gérer un chariot de nourriture de rue, mais que maintenant qu’il est décédé, Indrajeet doit subvenir seul financièrement à toute la famille.

«C’est très douloureux de voir votre père mourir sous vos yeux. Le plus douloureux [thing is not being able to help him [in] en tous cas. Il n’y avait pas d’oxygène dans aucun des hôpitaux et les choses allaient très mal. Maintenant que mon père est parti, il semble que tout a disparu », dit-il, les larmes aux yeux.