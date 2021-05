Ces trois féministes changent l’Argentine de l’intérieur

Comment répondez-vous aux critiques qui disent que l’accent mis sur les femmes et l’égalité des sexes ne devrait pas être une priorité lorsque nous faisons face à une crise économique et à une pandémie?

Gomez Alcorta: Dès le premier jour de son administration, le président Fernández a déclaré qu’il allait commencer par le bas, avec les plus défavorisés, et il ne fait aucun doute que ce sont toujours les femmes qui sont les moins bien loties dans toutes les sociétés; en particulier les femmes pauvres.

Il peut y avoir des critiques mais où fais tu veux commencer? Et qui voulez-vous soutenir vos politiques? Le président a dit très clairement que cela est particulièrement important non seulement sur le plan institutionnel, mais aussi – si vous le regardez en termes d’investissement – chaque peso qui a été inclus dans les budgets de ces domaines contribue à rendre nos sociétés plus équitables.

D’Alessandro: Lorsque la pandémie a éclaté en Argentine et que le verrouillage a été mis en place, l’activité économique des hommes et des femmes a chuté de 10%. Lorsque les choses ont commencé à s’ouvrir, les hommes ont retrouvé leur emploi beaucoup plus rapidement que les femmes. Aujourd’hui, sur la base des données dont nous disposons pour le troisième trimestre de 2020, nous voyons que l’activité économique des femmes reflète leur activité économique de 2002 – nous sommes donc revenus deux décennies en arrière! Nous ne pouvons pas interrompre l’ordre du jour pour le moment – au contraire, nous devons le renforcer et continuer.

En août, le ministère de l’Économie a publié un rapport sur l’économie des soins non rémunérés. Il a constaté que les soins et le travail domestique non rémunérés représentaient près de 16 pour cent du PIB – ce qui en fait le plus grand secteur de l’économie argentine – et que 75 pour cent du travail de soin est effectué par des femmes. Quels sont vos plans pour combler l’écart entre les sexes dans le travail domestique non rémunéré et les soins?

Gomez Alcorta: Le Ministère de la femme, du genre et de la diversité a créé un bureau spécial chargé des politiques de soins. En février 2020, nous avons mis en place une commission interministérielle, comprenant 14 ministères et départements stratégiques, axée spécifiquement sur l’élaboration de politiques de soins.

Nous avons également annoncé la création de 800 jardins d’enfants, crèches et garderies à travers le pays, et nous voulons également examiner les politiques de congé à partager par les parents – donc les congés de paternité et de maternité – pour créer plus d’égalité sur le lieu de travail. Avant l’administration du président Fernández, nous n’avions aucune de ces choses que nous examinons actuellement.