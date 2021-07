Call for “dignity, equality, justice and human rights” sounds on Mandela Day

“Each year, on Nelson Mandela’s birthday, we pay tribute to this extraordinary man who embodied the highest aspirations of the United Nations and of the human family”, Secretary General António Guterres said in his post commemorating the July 18 celebration of South Africa’s first black head of state.

True message today

Affectionately known as Madiba, his calls for solidarity and an end to racism are particularly relevant today, as social cohesion around the world is threatened with division.

With the rise of hate speech and disinformation blurring the truth, questioning science and undermining democratic institutions, societies are becoming increasingly polarized, the UN chief said.

And the continuous COVID-19[feminine La pandémie a non seulement aggravé ces maux, mais a également fait reculer des années de progrès dans la lutte mondiale contre la pauvreté.

“Comme toujours en temps de crise, ce sont les marginalisés et discriminés qui souffrent le plus, souvent en étant blâmés pour des problèmes qu’ils n’ont pas causés”, a déclaré M. Guterres.

Facteur COVID

La pandémie a montré “l’importance vitale de la solidarité et de l’unité humaines”, valeurs défendues et illustrées par Nelson Mandela dans son combat de toute une vie pour la justice, a ajouté le chef de l’ONU.

Notant que personne n’est en sécurité tant que tous ne sont pas en sécurité, il a déclaré que tout le monde peut jouer son rôle.

Exhortant le monde à honorer l’appel à l’action de M. Mandela et à s’appuyer sur son héritage, le Secrétaire général a déclaré : « Laissons-nous inspirer par le message de Madiba selon lequel chacun de nous peut faire la différence en promouvant la paix, les droits de l’homme, l’harmonie avec nature et dignité pour tous ».

Règles Mandela

En 2015, l’Assemblée générale a élargi le champ d’application de Journée Nelson Mandela promouvoir des conditions d’incarcération humaines, sensibiliser à la nécessité de garantir que les détenus restent dans la société et valoriser le travail du personnel pénitentiaire en tant que service social d’une importance particulière.

Grâce à sa résolutionA/RES/70/175l’Assemblée a non seulement adopté l’Ensemble de règles minima révisé des Nations Unies pour le traitement des détenus, mais a également approuvé qu’elles soient connues sous le nom de “Règles Nelson Mandela” pour honorer l’héritage de feu le président sud-africain, qui a passé 27 ans en prison au cours de son combat.