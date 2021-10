Big Brother vous regarde, alors que la surveillance électronique domine la vie

Crédit : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

NATIONS UNIES, 22 oct (IPS) – Le roman “1984” du romancier britannique George Orwell a caractérisé une société dystopique où les gens étaient privés de toute pensée indépendante et étaient victimes d’une surveillance constante. Publié en 1949, c’était une prophétie du futur avec le thème sous-jacent : « Big Brother is Watching You »

Avance rapide jusqu’en 2021

Nous sommes de retour en “1984” où tous nos mouvements sont surveillés – cette fois par des caméras de surveillance installées dans les rues de la ville de New York, les autoroutes, les parcs publics, les métros, les centres commerciaux et les parkings – en violation de la vie privée et des droits civils.

Selon un article du New York Times le mois dernier, le département de police de New York (NYPD) a poursuivi sa surveillance de masse – qui a commencé à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 (9/11) sur le World Trade Center à New York ville– sans interruption.

Le Times a déclaré que les New-Yorkais vaquant simplement à leurs occupations quotidiennes rencontrent régulièrement des outils de surveillance numérique post-11 septembre tels que des logiciels de reconnaissance faciale, des lecteurs de plaques d’immatriculation ou des fourgonnettes mobiles à rayons X qui peuvent voir à travers les portières des voitures.

« Des drones de surveillance planent au-dessus des manifestations de masse et des manifestants disent avoir été interrogés par des agents antiterroristes après des marches ».

Mais les États-Unis ne sont pas seuls.

Peut-être est-ce en train de devenir rapidement un phénomène mondial – alors que la surveillance électronique se répand en Europe occidentale, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Dispositifs de surveillance électronique. Crédit : ONU Femmes

Selon une nouvelle étude de l’African Digital Rights Network, publiée le 21 octobre, une surveillance de masse est menée par les gouvernements de six pays d’Afrique – l’Égypte, le Kenya, le Nigéria, le Sénégal, l’Afrique du Sud et le Soudan – les lois existantes ne protéger les droits légaux des citoyens.

L’étude, décrite comme la première comparaison systématique des lois sur la surveillance en Afrique, intervient à un moment où l’on s’inquiète de plus en plus d’un « glissement de la surveillance » numérique alors que les technologies deviennent plus sophistiquées et plus intrusives dans notre vie de tous les jours.

« De nombreux gouvernements ont étendu leurs pouvoirs de surveillance et d’accès aux données personnelles pendant Covid-19 », note l’étude.

L’African Digital Rights Network est un réseau de 30 activistes, analystes et universitaires de 12 pays africains qui se concentrent sur l’étude de la citoyenneté numérique, de la surveillance et de la désinformation. Il est organisé par l’Institute of Development Studies (IDS), un groupe de réflexion mondial sur la recherche et les politiques.

Le Dr Tony Roberts, chercheur à l’IDS basé au Royaume-Uni et co-auteur du rapport, déclare que « les États ont besoin de pouvoirs de surveillance pour prévenir les atrocités terroristes, mais pour être cohérents avec les droits de l’homme, ces pouvoirs ne doivent être étroitement ciblés que sur le crime le plus grave, utilisé lorsque cela est strictement nécessaire et proportionné aux besoins ».

Il souligne que les citoyens doivent être plus conscients de leurs droits à la vie privée et des activités de surveillance entreprises par leurs gouvernements. La législation peut utilement définir des freins et contrepoids pour protéger les droits des citoyens et assurer la transparence.

« Mais la société civile a besoin de la capacité de surveiller les pratiques de surveillance et de tenir le gouvernement responsable devant la loi », a-t-il noté.

Lorsqu’on lui a demandé si la surveillance étatique était également répandue en Europe occidentale, le Dr Roberts a déclaré à IPS : “Oui, la surveillance étatique des citoyens est en augmentation en Europe occidentale.”

Il a souligné que les technologies numériques ont permis aux États de surveiller les citoyens beaucoup plus facilement et à moindre coût. Auparavant, il fallait toute une équipe de personnes pour implanter une cible, exploiter des lignes téléphoniques physiques, enregistrer, transcrire et analyser les données d’une seule cible.

“Maintenant, les recherches sur Internet et les communications mobiles sont automatisées à l’aide d’intelligence artificielle (IA) et d’algorithmes”.

Il a déclaré que le scandale de Cambridge Analytics a montré comment la surveillance des médias sociaux est utilisée par les partis politiques au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« Les révélations de Snowden ont montré comment les gouvernements d’Europe occidentale et des États-Unis mènent systématiquement une surveillance de masse sur les citoyens. L’affaire des logiciels espions Pegasus a montré comment les États utilisent des logiciels malveillants pour espionner le président français, les chefs de l’opposition, les juges et les journalistes », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la division du renseignement du NYPD, repensée en 2002 pour affronter les agents d’Al-Qaïda, utilise désormais des tactiques antiterroristes pour lutter contre la violence des gangs et la criminalité de rue à New York.

Selon le Times, le service de police a investi des ressources dans l’expansion de ses capacités de surveillance. Le budget du département pour le renseignement et la lutte contre le terrorisme a plus que quadruplé, dépensant plus de 3 milliards de dollars depuis 2006, et davantage grâce à des flux de financement difficiles à quantifier, notamment des subventions fédérales et la secrète Police Foundation, une organisation à but non lucratif qui verse de l’argent et de l’équipement au département. des bienfaiteurs et des donateurs.

Les fonctionnaires de police actuels et anciens affirment que les outils ont été efficaces pour déjouer des dizaines d’attaques potentielles. Et le département a l’obligation, disent-ils, de réutiliser ses outils de lutte contre le terrorisme pour lutter contre le crime au quotidien, a déclaré le Times.

Donna Lieberman, directrice exécutive de la New York Civil Liberties Union, aurait déclaré que son organisation était déjà préoccupée par la surveillance policière rampante dans les années 1990 ; peu de temps avant les attentats, le groupe avait cartographié toutes les caméras qu’il pouvait trouver dans la ville. Avec le recul, a-t-elle dit, l’exercice s’avérerait naïf.

«Nous avons fait une carte et nous avions des points – nous avions des épingles à l’époque – où il y avait des caméras. Et quand nous avons fait cela, il y en avait quelques milliers », a déclaré Lieberman. “Nous avons répété l’enquête à un moment donné après le 11 septembre, et il y avait trop de caméras pour les compter.”

Pendant ce temps, le nouveau rapport identifie également l’Égypte et le Soudan comme des pays où les droits des citoyens à la vie privée étaient les moins protégés. Cela est dû à une combinaison de protections juridiques faibles, de société civile faible pour demander des comptes à l’État et d’investissements accrus de l’État ou du gouvernement dans les technologies de surveillance.

En revanche, malgré le fait que le gouvernement sud-africain viole également la loi sur la protection de la vie privée, la forte société civile du pays, les tribunaux indépendants et les médias obligent avec succès le gouvernement à améliorer sa loi et ses pratiques de surveillance.

Dans l’ensemble, la recherche a identifié six facteurs qui signifient que la loi sur la surveillance actuelle ne protège pas les droits à la vie privée des citoyens dans chacun des six pays :

l’introduction de nouvelles lois qui étendent les pouvoirs de surveillance de l’État un manque de précision juridique et de protection de la vie privée dans la loi sur la surveillance l’offre accrue de nouvelles technologies de surveillance qui permettent une surveillance illégitime les agences de l’État effectuent régulièrement une surveillance en dehors de ce qui est autorisé par la loi impunité actuelle pour ceux qui commettent des actes illégitimes de surveillance société civile faible incapable de tenir l’État pleinement responsable devant la loi

Le Dr Roberts a déclaré à IPS qu’une surveillance accrue est une violation des droits civils, en particulier du droit à la vie privée.

« J’habitais à Londres à l’époque où la densité de vidéosurveillance était la plus élevée au monde. Désormais, Séoul, Paris et Boston détiennent ce record douteux. Et New York rattrape vite son retard”

Il a déclaré que les preuves suggèrent que les quartiers noirs sont plus fortement surveillés que les quartiers blancs. Le problème s’aggrave lorsque la technologie de reconnaissance faciale est combinée à la caméra de vidéosurveillance et liée à des bases de données d’identité pour effectuer une surveillance invasive omniprésente.

« La vie privée est un droit fondamental garanti par la loi. Toute surveillance est une violation de ces droits civils.

« Nous donnons à la police la capacité légale d’exercer une surveillance étroite et limitée des criminels les plus graves. Cependant, toute autre forme de surveillance non consensuelle (consentement préalable) viole les droits fondamentaux et la surveillance de masse des citoyens non accusés d’aucun crime n’est jamais justifiée en droit interne ou en droit international des droits de l’homme.

Ce n’est pas non plus inévitable. À Los Angeles, la prévalence des caméras de vidéosurveillance est relativement faible et la technologie de reconnaissance faciale est interdite, a déclaré le Dr Roberts.

Après le 11 septembre, la police de New York a également espionné les musulmans, y compris les rassemblements sociaux et religieux et les mosquées.

Juste après les attentats du 11 septembre aux États-Unis le 11 septembre 2001, deux agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont rendu visite à mes voisins pour vérifier mes « accréditations » – peut-être pour savoir si, en tant que journaliste, j’étais un « bon musulman ou mauvais musulman » selon les normes américaines.

J’étais à la fois musulman et journaliste – une double peine. À l’aéroport John F. Kennedy après les attentats du 11 septembre et à une époque de profilage racial généralisé, l’un des agents de sécurité a confisqué mon rasoir, pensant probablement qu’il pouvait être utilisé comme une arme dangereuse, qui était dans ma main. bagages lorsque j’ai embarqué sur un vol vers l’Europe.

Je l’ai regardé et j’ai dit avec un sourire malicieux : « Vous m’enlevez mon rasoir. Et si je me laisse pousser la barbe, vous m’appelez un fondamentaliste islamique. De toute façon, je perds.

