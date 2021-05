Bhutan, the nation of immunization: the blog of a United Nations Resident Coordinator

Gerald James Daly, United Nations Resident Coordinator in Bhutan., By UN Photo

“Bhutan has been exemplary in the way it has responded COVID-19[feminine. Pratiquement toute la population adulte éligible de plus de 530000 personnes (toute personne au Bhoutan sans antécédent de réaction allergique aux vaccins COVID-19 est éligible) a reçu la première dose. Le lot initial de doses d’AstraZeneca était un cadeau de l’Inde, et l’ONU a contribué au plaidoyer et au soutien de la chaîne du froid.

L’une des caractéristiques du Bhoutan est le fait qu’il y a tant de communautés vivant dans des zones géographiques éloignées. Le gouvernement a coordonné son approche et a contacté toutes ces communautés éloignées souvent par hélicoptère, avec des vaccins, qui étaient ensuite souvent distribués à pied par des agents de santé, marchant parfois de village en village, à travers la glace et la neige.

Les volontaires sont un élément très important du succès du Bhoutan. Ils soutiennent le ministère de la Santé, par exemple, avec un soutien logistique pour les programmes de vaccination, et ils gèrent des installations de quarantaine. Ils ont également été très efficaces dans la mise en œuvre du verrouillage et ont également contribué à la distribution de vivres et de fournitures vitales pendant cette période.

Le programme national de volontariat du Bhoutan (De Suung, ou «Gardiens de la paix»), fonctionnait déjà depuis environ quatre ans avant la pandémie. Puis, avec le début du COVID-19, les gens ont réalisé que les volontaires pouvaient soutenir le ministère de la Santé et les autres ministères, et ils ont donc renforcé et renforcé le programme. En conséquence, ils sont devenus l’un des facteurs clés de succès dans la capacité du Bhoutan à répondre si efficacement au COVID.

Une période de quarantaine renforcée

Le Bhoutan a eu quelques 1300 cas confirmés, avec un seul décès, selon les chiffres publiés le 19 avril. Aucun agent de santé n’a été infecté.

En temps normal, il y a pas mal de mouvements à travers la frontière, mais le gouvernement assure actuellement des frontières incroyablement étroites: toute personne entrant dans le pays doit faire une quarantaine de 21 jours.

Au Bhoutan, il existe un réel engagement en faveur de la distanciation sociale. L’EPI est fourni partout et les rassemblements sont limités. Chaque fois qu’il y a même de petites poussées de virus, ces zones spécifiques sont verrouillées.

UN Photo / Gill Fickling Many people live in remote areas of Bhutan.

Support the vunerable

While Bhutan has managed to avert a health crisis, the economic impacts have been very severe. The country is heavily dependent on tourism and we know that the recovery of the sector will be slow: unemployment has risen to 14 percent.

In the meantime, the UN is supporting the most vulnerable and looking for ways to build self-reliance and resilience: we support the government’s strategy to increase domestic food production; we have programs that address the challenges of gender-based violence and mental health; and we support the government’s strategy to become financially sustainable by introducing, for example, a smarter tax system.

Bhutan is the land of “gross national happiness”. It is a core value of this country, and the moral and practical compass that the country follows. This often means that Bhutanese take care of each other, including the most vulnerable.

Constant vigilance

During the lockdown period, we saw this strong element of community support, as well as common sense on the part of the people: they admitted there were good reasons for the lockdown, and that everyone had to come together.

Despite the success we have had so far in dealing with the pandemic, with very low transmission rates and high vaccination rates, everyone understands the need to remain vigilant. Bhutan has a limited number of ventilators and oxygen: Bhutanese have seen what’s going on in the rest of the world, and they don’t want to go into this type of situation, so there is a very strong will on the part from everyone here. to maintain this constant vigilance against COVID complacency. “