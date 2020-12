Après la guerre du Haut-Karabakh, les traumatismes, la tragédie et la dévastation

«Ça va être très difficile pour moi de leur pardonner», a déclaré Elmaddin Safarov, 47 ans, un ancien combattant de l’armée, à propos des Arméniens, alors qu’il regardait l’épave d’Aghdam, où 17 de ses proches sont morts.

Le conflit sur le Haut-Karabakh, une enclave ethniquement arménienne en Azerbaïdjan, a été l’un des conflits territoriaux les plus insolubles au monde. Une guerre de six ans a pris fin en 1994, l’Arménie revendiquant non seulement le Haut-Karabakh mais aussi de vastes étendues de territoire environnant, et poussant plus de 800 000 Azerbaïdjanais à l’exil.

L’Azerbaïdjan a repris le contrôle de Fizuli et d’Aghdam, partie du territoire que l’Arménie contrôlait, après six semaines offensive militaire fulgurante qui s’est terminé par un Trêve négociée par la Russie. La majeure partie du noyau du Haut-Karabakh reste aux mains des Arméniens, patrouillés par les soldats de la paix russes.

La violence de la guerre – le conflit le plus intense d’Europe ou de sa périphérie de ce siècle – a posé de nouveaux traumatismes et tragédies en plus de décennies de dévastation.