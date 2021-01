Apprendre des peuples autochtones: mon journal au Maroc

BONN, 11 janvier (IPS) – Une fois par an, le 9 août, la Journée internationale des peuples autochtones du monde est commémorée, célébrant leur culture et leurs connaissances uniques. Cela se fait principalement à distance, de nos maisons dans des pays (nominalement) développés. Mais sommes-nous aussi développés que nous prétendons l’être? Sur cette question, j’ai réfléchi un moment, en me souvenant encore d’une expérience particulière et personnelle d’avoir passé plusieurs jours avec une famille berbère indigène au Maroc.

Quelle était la raison de cette visite spéciale au Maroc? J’ai eu la chance et l’opportunité incroyable de participer à un cours de perfectionnement, connu sous le nom de programme d’exposition. Au cœur de ce programme se trouvait un séjour de trois jours chez une famille appartenant à une tribu berbère du Maroc, à 40 km d’Essaouira, la célèbre ville située sur l’océan Atlantique.

Qu’est-ce que je savais à l’avance de cette tribu? Les Berbères sont réputés pour leurs tapis et leur huile d’argan, utilisée en cosmétique et en cuisine. Je dois admettre que j’avais peu de connaissances sur leurs traditions et leur culture avant de les visiter, à part savoir qu’ils vivent dans les montagnes de l’Atlas du Maroc et bien que j’avais vu leurs produits dans des magasins en Allemagne, j’étais un ignorant de leur vie culturelle .

Mais tout cela a changé l’année dernière. Dans ce programme d’exposition, une collègue et moi avons eu la rare et incroyable expérience de participer à la vie quotidienne d’une famille berbère de dix personnes – un couple de personnes âgées, leurs deux fils, tous deux avec de jeunes femmes et de jeunes enfants. Avec le couple âgé se trouvait une petite fille de neuf ans qui restait pendant la semaine dans la maison traditionnelle des grands-parents afin de fréquenter l’école voisine. Bien que son domicile soit situé à environ 6 km, les mauvaises routes et le manque de moyens de transport ont rendu ce voyage presque impossible.

Pendant la journée dans ce petit village berbère près d’Essaouira, nous étions accompagnés de Mohamed, un cousin des fils, qui travaillait comme enseignant dans une école voisine et parlait arabe, français et tamazight, la langue locale. Mohamed a traduit nos conversations en français, facilitant une meilleure compréhension de nos hôtes et pour que nous soyons compris. Auparavant, nous avons suivi un cours d’initiation pendant deux jours avant de rester avec la famille. C’était pour que nous puissions nous familiariser avec la culture et les antécédents de la famille qui avait accepté de participer au programme, la participation n’étant autorisée qu’une seule fois.

Nous sommes arrivés en voiture dans une rue pour laquelle vous auriez vraiment besoin d’un SUV. Secoué par les nids-de-poule sur la route, un peu nerveux mais tout de même excité. À quoi pouvons-nous nous attendre au cours des trois prochains jours et nuits que nous devions partager la vie de cette famille inconnue? Notre nervosité s’est apaisée lorsque la famille nous a accueillis chaleureusement à bras ouverts.

Ma première impression de la maison était qu’elle ressemblait à une forteresse – avec des murs épais, dans laquelle vous entrez par un couloir et dans un atrium ouvert avec toutes les pièces situées autour d’elle. Devant la porte d’entrée se trouvaient les deux chiens de la famille, qui les protégeaient et vivaient des restes. Tout d’abord, nous avons pris le thé avec du miel, à genoux sur les tapis, les enfants nous regardant avec curiosité. Ensuite, des bonbons traditionnels ont été servis et la glace a été immédiatement brisée parmi nous lorsque nous avons commencé à nous parler, même si cela a pris un peu de temps en raison de la traduction consécutive du tamazight au français et du français au tamazight, tous gérés par Mohamed. Bientôt, il était midi et nous avons pris un délicieux déjeuner avec toute la famille, toujours dans le salon sur des tapis, assis ou à genoux sur le sol.

Au cours des trois jours suivants, nous nous sommes familiarisés avec notre famille d’accueil. Nous étions censés participer à leur vie quotidienne et ne pas être traités comme des invités venant pour une courte visite. Nous étions censés rejoindre cette famille, manger, travailler et dormir chez eux et, surtout, parler avec eux tous. D’une certaine manière, nous avons été acceptés comme membres de la famille et avons pris en charge des tâches comme n’importe quel membre de leur famille.

Qu’avons-nous fait pendant ces jours? Premièrement, nous avons connu tous les membres de la famille et les animaux – vaches, moutons, chèvres, poulets et canards et un âne. Nous avons également vu la ruche, rendu visite à des voisins qui plus tard sont également venus nous voir dans notre nouvelle maison à court terme. Bien sûr, nous sommes allés à l’école et à la mosquée à proximité. Comme seuls les hommes étaient autorisés à entrer dans la mosquée, nous n’avons pas eu la possibilité d’y entrer.

Le cycle de la journée était divisé en trois parties, matin, soir et nuit. Matin: Nous nous sommes levés tôt, nous lavant avec de l’eau dans un seau car il n’y avait ni eau courante ni salle de bain; il n’y avait pas de miroir comme nous en avions l’habitude; et une toilette squat avec une lumière électrique (fonctionnant la plupart du temps, mais pas toujours). Le rituel consistait alors à prendre une tasse de porridge local et à accompagner la grand-mère à l’étable voisine où elle traitait la vache. Pendant la journée, nous avons travaillé dans les champs, labourant la terre et semant du maïs avec l’aide de l’âne et de l’âne des voisins, car les deux animaux étaient nécessaires. Le sol étant très rocailleux, les plus grosses pierres ont dû être ramassées et jetées sur le côté du champ. Certaines de ces pierres étaient très lourdes.

Les ânes attendaient des commandes claires. Notre hôte a utilisé un sifflet et un mot d’ordre que nous avons essayé d’imiter – les ânes semblaient assez amusés. Nous avons visité la grange de la famille à côté de la maison, sommes allés dans leurs champs, assis sur de petits bancs à l’arrière d’un pick-up de motocyclette. Nous avons appris à qui appartenait la terre, cueillant les mauvaises herbes mais ne les jetant pas car elles étaient utiles pour nourrir la vache et ses deux veaux.

Notre chauffeur, le fils aîné de la famille, nous a expliqué que la pluie était rare dans la région en raison du changement climatique. Ses champs n’avaient pas de système d’irrigation car il n’y en avait pas dans la région. Il a expliqué qu’ils prient simplement pour la pluie et que seul le Prophète sait quand elle viendra. Nous étions accompagnés du garçon de quatre ans qui copiait tout ce que faisait son père, étant tout à fait capable de garder les moutons et de faire beaucoup d’autres choses. Il n’a jamais demandé de jouet, mais a apprécié la vraie vie. En passant devant la maison de leur petite sœur, nous avons constaté qu’elle se sentait très mal et pouvait à peine s’occuper de son petit bébé, son mari étant absent à Casablanca pour le travail. Elle a immédiatement accepté de se joindre à nous pour se rendre chez ses parents, où sa fille aînée était très heureuse de la voir.

Soir: Au coucher du soleil, nous sommes retournés à la maison, essayant d’aider la grand-mère à faire la lessive ou les deux jeunes femmes dans la cuisine, où elles préparaient le dîner. Il n’y avait pas de tabouret autour et tout le travail était fait debout. La cuisine sentait la menthe fraîche et les herbes. Les jeunes femmes étaient très habiles, l’une faisant cuire du pain dans le four extérieur, une autre coupait de la viande ou du poisson, coupait des légumes en dés. Leurs efforts combinés ont produit des plats frais et délicieux tels que les fameux Tajines ou les sardines à la menthe dont je me souviens encore.

Après le dîner, il y avait encore du travail, surtout pour les femmes. Une fois la vaisselle de 12 personnes terminée, la grand-mère nous a appris à produire de l’huile d’argan. C’est un processus long et intensif car ces petits fruits, semblables aux amandes, sont durs comme des noyaux. Vous devez d’abord casser la coque, retirer la noix, la cuire et alors seulement l’huile peut être extraite par la tâche ardue de pressage.

Le travail des femmes comprend également la fabrication de tapis – ce que nous n’avons pas fait pendant nos trois jours en famille. Les soirées étaient très agréables, cependant, car toute la famille s’est réunie et a parlé de ce qui s’était passé pendant la journée. Un fils a partagé des histoires du marché voisin où il vendait du miel et de l’huile d’argan faits maison, rencontrait des amis et des clients.

Riant et relaxant après une journée de travail, les femmes étaient intéressées par l’éducation et nous ont dit qu’elles espéraient davantage d’éducation pour leurs enfants, car elles n’avaient passé que quelques années à l’école. La grand-mère et le grand-père étaient analphabètes. Mohamed a traduit du tamazight vers le français et inversement, mais pas toujours. Parfois, nous nous regardions simplement et comprenions l’essence des conversations, sans avoir besoin de mots du tout. Le garçon de quatre ans et le bambin se sont endormis sur le tapis lorsqu’ils étaient épuisés.

Nuit: Les nuits étaient froides dehors, comme en février. Mon collègue et moi partagions le même coin nuit dans une petite pièce avec des matelas au sol, recouverts de nombreuses couvertures, tout comme la famille. Après la journée de travail, principalement dans les champs, j’étais vraiment fatiguée et j’ai dormi profondément. Mais si je me réveillais la nuit en ayant besoin d’aller aux toilettes, je traversais l’atrium et pouvais voir les étoiles – froides, mais assez romantiques!

À la fin, ces trois jours sont passés si vite et les gens m’ont beaucoup impressionné. Ce que j’ai appris de cette famille indigène près d’Essaouira, c’est: 1. Être humain n’a rien à voir avec l’enseignement supérieur. Les actes peuvent être accomplis par tout le monde, tous les jours. 2. Le respect mutuel et le fait de compter sur vos tâches respectives aident chacun à survivre. 3. N’utilisez pas le mot «berbère» pour les Tamazight, car ils se sentent offensés par cela – et ils ont raison de l’être si vous consultez l’étymologie. 4. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez simplement à votre voisin; ils peuvent avoir un âne ou tout ce dont vous pourriez avoir besoin. 5. Si votre hôte vous demande si vous souhaitez manger du poulet, un coq ou une poule doit être tué et vous pourriez être invité à regarder dans les yeux de l’animal avant de le manger! 6. La préparation de repas frais et sains prend au moins deux heures par jour. 7. L’intégration des enfants dans le travail quotidien des adultes, lorsque cela est possible, peut les rendre fiers de leurs capacités et leur donner de l’estime de soi. Être un modèle pour eux est de la plus haute importance. 8. Si vous avez une famille, le soutien et les soins de santé sont toujours proches. 9. Prendre soin des personnes âgées peut être un plaisir, si votre attitude culturelle vous aide à comprendre dès le plus jeune âge que vous faites partie de ce cycle de vie. 10.Profitez-vous les uns des autres, avec une excellente nourriture, des boissons et de la musique.

L’auteur est chef de la division 412 – Droits de l’homme; égalité des sexes; inclusion des personnes handicapées, BMZ, Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, République fédérale d’Allemagne

