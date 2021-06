Appel à un resserrement politique pour éviter que la sécheresse ne devienne la prochaine pandémie

Dans les Ghâts orientaux de l’Inde, les communautés autochtones dirigent un ruisseau de colline pérenne dans le cadre du programme d’emploi rural pour traverser le milieu de leur village, les aidant à accéder aux besoins en eau des ménages à leur porte. L’eau en aval est collectée dans un étang pour l’irrigation de la ferme et le bain du bétail. Crédit : Manipadma Jena/IPS

BHUBANESWAR, Inde, 17 juin (IPS) – Le 17 juin est la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Un nouveau rapport montre que le changement climatique, la surexploitation et la conversion pour l’agriculture, les villes et les infrastructures, qui entraînent également la sécheresse et la désertification, ont déjà dégradé un cinquième de la superficie terrestre de la planète. “La sécheresse est sur le point de devenir la prochaine pandémie et il n’y a pas de vaccin pour la guérir.”

« La sécheresse a touché directement 1,5 milliard de personnes jusqu’à présent au cours de ce siècle et ce nombre augmentera considérablement à moins que le monde ne s’améliore dans la gestion de ce risque », a déclaré Mami Mizutori, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR). Mizutori s’exprimait avant le lancement du Rapport mondial d’évaluation sur la réduction des risques de catastrophe (GAR) Rapport spécial sur la sécheresse 2021, publié aujourd’hui le 17 juin.

Le changement climatique, la surexploitation et la conversion pour l’agriculture, les villes et les infrastructures, qui entraînent également la sécheresse et la désertification, ont déjà dégradé un cinquième de la superficie terrestre de la planète.

Ces dommages nuisent aux moyens de subsistance de près de la moitié de la population de la planète. En 2018, 170 pays étaient touchés par la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse selon le Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD).

La Journée de la désertification et de la sécheresse est célébrée chaque 17 juin par les pays membres de l’ONU. Le thème 2021 appelle à investir dans des activités qui protègent et restaurent les écosystèmes naturels pour stimuler la reprise après COVID-19 pour les communautés, les pays et les économies du monde entier.

« Une approche centrée sur la terre pour la récupération du COVID-19 peut changer le monde », a déclaré le secrétaire exécutif de l’UNCCD basée à Bonn, Ibrahim Thiaw. «Jusqu’à présent, les plus grandes économies du monde ont déjà dépensé 16 000 milliards de dollars dans les efforts de relance post-COVID. Investir un cinquième de ce montant, collectivement, par an, pourrait orienter les économies mondiales vers une trajectoire de durabilité. D’ici une décennie, l’économie mondiale pourrait créer près de 400 millions de nouveaux emplois verts, générant plus de 10 000 milliards de dollars de valeur commerciale annuelle », a-t-il déclaré.

L’ampleur du défi de la dégradation des terres

Depuis 2015, alors que seuls trois pays disposaient de plans complets et efficaces de réponse à la sécheresse, aujourd’hui 73 pays travaillent avec la Convention sur la désertification à l’élaboration d’une politique visant à garantir que la sécheresse est une survie, et non une catastrophe. A la rentrée 2021-2030 Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes plus de 115 pays se sont engagés à restaurer un milliard d’hectares de terres dégradées d’ici 2030 pour un coût de 1,67 billion de dollars.

S’il s’agit d’un progrès, ce n’est clairement pas suffisant. En 2018, 70 pays étaient régulièrement touchés par la sécheresse, ce qui coûtait des vies, tandis que 170 pays étaient touchés par la désertification, la dégradation des terres ou la sécheresse ou les deux.

UNE rapport par PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, publié début juin, dresse un tableau sombre si les politiques actuelles d’utilisation des terres ne sont pas modifiées. Entre 2015 et 2050, sans mesures de restauration des terres et combinée à l’intensification de l’agriculture, la productivité des sols devrait diminuer sur 12 pour cent de la superficie terrestre mondiale.

Pour répondre à la demande alimentaire croissante, l’expansion des terres cultivées d’environ 20 pour cent ou 300 millions d’hectares de terres serait défrichée d’ici 2050 au détriment des écosystèmes naturels. En conséquence, la biodiversité mondiale diminuerait de six pour cent avec 32 gigatonnes de carbone rejetées dans l’atmosphère et un déclin marqué de la santé des sols et de sa capacité à retenir l’eau entraînerait une augmentation de la sécheresse et des inondations.

Les décès dus à la sécheresse en Inde

Dans un pays de 1,4 milliard, 70 pour cent de ses ménages ruraux dépendent encore principalement de l’agriculture pour leur subsistance, 8 agriculteurs sur 10 sont petits et marginaux et avec 60 pour cent des terres cultivées dépendant de la mousson pour l’irrigation, la sécheresse peut tuer, littéralement.

Abinash Mohanty, chercheur-auteur d’un 2020 étude cartographier les points chauds climatiques extrêmes de l’Inde, a déclaré à IPS que “plus de 68% des districts indiens sont actuellement des points chauds de sécheresse”.L’étude, du Conseil de recherche à but non lucratif basé à Delhi sur l’énergie, l’environnement et l’eau (CEEW), révèle que le sous-continent indien a été témoin de plus de 478 événements extrêmes depuis 1970 dont la fréquence s’est accélérée après 2005.

Après 2005, 79 districts en Inde ont connu des sécheresses extrêmes d’année en année affectant plus de 140 millions de personnes. Les zones microclimatiques se déplaçant dans diverses régions en raison du réchauffement climatique, les épisodes de sécheresse deviennent de plus en plus intenses, certaines parties de l’Inde qui étaient historiquement autrement, sont de plus en plus sujettes à la sécheresse, même les zones sujettes aux inondations deviennent sujettes à la sécheresse, selon l’étude de Mohanty.

Un été de canicules extrêmes suivi d’une mousson déficiente se transforme en sécheresses meurtrières comme en 2018.

Alors que l’étau de la sécheresse s’étend sur de plus en plus de terres en Inde, les incertitudes agricoles réclament des moyens de subsistance et des vies en milieu rural.

Les récoltes échouent année après année et les agriculteurs ruraux font des offres désespérées pour creuser des puits plus profonds et contracter des dettes intenables dans l’espoir qu’une bonne récolte puisse tout sauver. Ces coûts agricoles qui montent en flèche et leur incapacité à rembourser leurs dettes ont contraint de nombreux agriculteurs, métayers et ouvriers agricoles à salaire journalier en Inde à se suicider au cours de la dernière décennie.

En 2019, pas moins de 10 281 personnes impliquées dans le secteur agricole (5 957 agriculteurs et 4 324 ouvriers agricoles) se sont suicidées, ce qui représente 7,4% du total des suicides selon le gouvernement Bureau national des dossiers criminels.

Les militants disent que c’est une énorme sous-estimation. La majorité des 32 559 suicides de salariés journaliers ne sont autres que des travailleurs agricoles ruraux migrants chassés vers les centres urbains. La stigmatisation oblige les familles à ne pas révéler les suicides, et d’autre part les gouvernements locaux déclarent les suicides comme des décès pour la santé, l’alcool contrefait ou d’autres raisons.

Dans les Ghâts orientaux de l’Inde, les petits exploitants indigènes de Kondh construisent des réservoirs de stockage d’eau surélevée dans le cadre du programme d’emploi rural, pour conserver l’eau. L’eau d’un étang est pompée vers ces réservoirs de stockage pour l’irrigation goutte à goutte au lieu de pomper un débit plus élevé directement vers les cultures. Crédit : Manipadma Jena/IPS

Des solutions existent s’il y a une volonté politique

Plus de cinq milliards d’hectares de terres dans le monde peuvent être restaurés grâce à une combinaison de restauration et de protection – une amélioration de la gestion des terres.

“Ce ne sont pas des scénarios utopiques”, a déclaré Thiaw, “il est pleinement dans nos capacités d’atteindre ce scénario des plus ambitieux. Mais il faut de la détermination parmi les dirigeants du monde pour le faire.

S’exprimant lors de la conférence de presse hybride de pré-lancement de GAR 2021, le chef de l’UNDRR basé à Genève, Mizutori a déclaré aux journalistes : « La science nous dit que le coût de la prévention de la sécheresse ou de toute autre catastrophe est bien inférieur à celui de réagir après. Mettre ce dollar supplémentaire dans la résilience des gouvernements ne se produit pas parce que les politiciens voient davantage leurs politiques dans la courte période de leurs cycles électoraux. »

«Et il n’y a pas de gloire dans la prévention. Lorsque vous réussissez à empêcher qu’un danger ne devienne une catastrophe, vous ne pouvez vraiment pas le montrer », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi nous (UNDRR) disons maintenant que pour les catastrophes complexes comme la sécheresse, nous avons besoin d’un système de gouvernance complet, de règles et de réglementations (fermes). »

L’Inde renforce sa résilience à la sécheresse avec les migrants de retour d’une pandémie

Lorsque L’Inde est entrée dans un verrouillage complet en mars 2020, une migration inverse de masse d’environ 23 millions de travailleurs migrants (cette estimation varie considérablement) sont retournés dans leurs foyers ruraux, ils ont été immédiatement employés dans le cadre de la programme de garantie d’emploi en milieu rural. De mars 2020 à mars 2021, 3,44 milliards de jours-personnes de travail ont été générés, soit 44% de plus que la période correspondante avant la pandémie. Une bonne partie de cette main-d’œuvre de masse a été employée dans la construction d’infrastructures rurales de conservation de l’eau et d’irrigation.

Que ces actifs d’adaptation à la sécheresse construits par la communauté soient efficaces, est établi par un étude par l’organisation de recherche à but non lucratif basée à Delhi, le Centre pour la science et l’environnement (CSE). Selon les archives du gouvernement, au cours des 15 dernières années, plus de 30 millions d’actifs écologiques liés à la conservation de l’eau ont été créés, totalisant quelque 50 structures hydrauliques dans chaque village indien. Les calculs montrent que ces structures ont potentiellement conservé environ 29 000 millions de mètres cubes d’eau au cours de cette période et ont le potentiel d’irriguer quelque 19 millions d’hectares, selon l’étude. Cependant, l’entretien de la moitié de ces ouvrages hydrauliques a été négligé, réduisant ainsi les services publics à long terme.

« Les sécheresses font partie des aléas climatiques les plus complexes et les plus graves rencontrés, avec des impacts étendus et en cascade sur les sociétés, les écosystèmes et les économies », a déclaré Mizutori.

« Les sécheresses sont des catastrophes, mais elles ne doivent pas nécessairement être dévastatrices », a-t-elle déclaré.