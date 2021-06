Apocalypse maintenant ? Les fondamentalistes chrétiens et COVID-19

STOCKHOLM / ROME, 17 juin (IPS) – Comme la plupart des Suédois de mon âge, j’ai dû effectuer mon service militaire obligatoire pendant près d’un an. Dans ma caserne se trouvait un « chrétien né de nouveau » qui, lorsqu’il s’est mis en colère, a crié : « Maintenant, vous vous moquez de moi, mais quand le Jugement dernier sera venu, je m’assiérai au paradis et je vous souris pendant que vous brûlerez en enfer ! » Depuis, je me suis interrogé sur le dernier livre de la Bible, le Livre de la Révélation. Il a été écrit par un chrétien frustré qui, à la fin de 100 EC, par les autorités romaines, avait été déporté vers une île isolée où il a écrit une longue lettre aux congrégations chrétiennes d’Asie Mineure. Avoir du mal à respirer

difficile de croire en quoi que ce soit

du tout, mais la peur.

Pierre Gabriel, Mère de la violence

Après avoir réprimandé ses frères chrétiens, le langage de Jean est devenu de plus en plus déroutant, disant aux destinataires de sa lettre qu’une porte s’était ouverte dans le ciel, tandis qu’une voix puissante commandait : « Montez ici et je vous montrerai ce qui se passera ensuite. » Debout près du trône de Dieu, Jean est témoin de sa colère frappant la terre. Quatre cavaliers démoniaques déferlent. L’un d’eux, “suivi du Royaume de la Mort”, se voit confier le pouvoir sur un quart du monde, tuant ses habitants par la famine et la peste.

On est loin des enseignements du charpentier de Nazareth, le Jésus qui prêchait l’amour et la compassion, répondant à la violence en tendant l’autre joue et en déclarant que : « Tous ceux qui tirent l’épée mourront par l’épée. Cependant dans le Livre de la Révélation il est représenté portant une faux qu’il utilise « pour abattre sa récolte ». Le sang coule à travers la terre “dans un ruisseau d’environ 180 miles de long et aussi haut que la bride d’un cheval”. La mer se change en sang, tandis que le soleil brûle la terre. Dans l’angoisse, les humains se mordent la langue dans la chair ensanglantée, tandis que des anthrax recouvrent leur corps. La terre est fissurée par les tremblements de terre, la grêle mélangée au sang pleut et les étoiles filantes tuent les humains qui souffrent.

Page après page sont remplies d’horreurs, tandis que les «sauvés» se réjouissent. Non sans raison, les érudits qui, au cours du deuxième siècle de notre ère, ont sélectionné des livres à inclure dans la Bible chrétienne, avaient de sérieux doutes sur cette écriture vengeresse. Dionysos, patriarche d’Alexandrie, a écrit au début de 200 EC : « Certains avant nous ont mis de côté et rejeté complètement le livre, le critiquant chapitre par chapitre, et le prononçant sans sens ni argument, et soutenant que le titre est frauduleux. Car ils disent que ce n’est pas l’œuvre de Jean, ni une révélation, parce qu’elle est couverte de manière épaisse et dense par un voile d’obscurité.

Il est difficile de comprendre à quel point des gens gentils et pieux croient réellement que ce livre abominable et méchant est la « Parole de Dieu » sans équivoque. Je connais des personnes par ailleurs sensées qui croient que le vindicatif Révélation leur conseille d’éviter le vaccin COVID-19 et ainsi s’exposer – et pire encore – leurs semblables à un danger mortel.

Sur les sites Web, les pasteurs fondamentalistes et les prophètes apocalyptiques se réfèrent à leur écriture préférée – le Livre de la Révélation – en particulier son treizième chapitre, qui parmi tant de bizarreries proclame que « la seconde Bête » forcera « tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front, ainsi ils ne pouvaient ni acheter ni vendre à moins d’avoir la Marque, qui est le nom de la Bête ou le numéro de son nom. Cela demande de la sagesse. Que la personne perspicace calcule le nombre de la Bête, car c’est le nombre d’un homme. Ce nombre est 666. Il est douteux que cette déclaration “appelle vraiment à la sagesse”, c’est sûr qu’elle a appelé à l’idiotie.

Pendant plus de deux mille ans, les gens ont compté des lettres dans d’innombrables noms pour prouver que le porteur est en réalité une incarnation de la Bête. Quelqu’un a même supposé que l’ancien président américain Ronald Reagan était la bête, puisqu’un décompte de lettres de son nom complet – Ronald Wilson Reagan, a abouti à 666, alors que son adresse personnelle était le 666 St. Cloud Road. Ce ne sont pas seulement les personnes qui sont associées à 666 – Corona a six lettres et le projet de loi présenté à la Chambre des représentants des États-Unis pour fournir des fonds pour les tests COVID a été étiqueté par coïncidence HR 6666. N’importe qui pourrait trouver d’étranges coïncidences en combinant des chiffres et, par conséquent, certaines personnes. a essayé de trouver le message caché du Numéro de la bête. Ils ont par exemple souligné que si 666 s’écrit avec des chiffres romains il devient DCLXV et contient donc tous les chiffres romains sauf M (1000) alors que leur valeur diminue de 500 à 1, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1. Cela veut-il dire quelque chose ? Je ne pense pas.

Presque tous les symboles ont été interprétés par l’une ou l’autre manivelle comme le Marque de la bête. Au cours des cinquante dernières années, tout numéro de série ; les numéros de sécurité sociale, les numéros de carte de crédit, les numéros de passeport, les codes postaux, les comptes bancaires, les cartes SIM, ainsi que les codes à barres comme le Code produit universel (UPC), et une grande variété de marquages ​​similaires comme le Code aztèque, matrices de données, QR codes et une multitude de désignations et de symboles ayant des fonctions similaires, ont été interprétés comme Marques de la bête.

Il est presque inconcevable de voir comment les fondamentalistes religieux préfèrent des illusions et des déceptions invraisemblables au lieu de simples explications. Comme toute autre lettre, John’s Révélation a été écrit dans un contexte temporel et géographique précis. Si nous regardons le mot grec charagme, que John utilise pour “marque”, cela équivaut à toute marque gravée, imprimée ou marquée, ainsi qu’aux documents et pièces estampés.

Du vivant de Jean, les chrétiens ont été persécutés pour ne pas avoir fait d’offrandes pour le bien-être de l’empereur, qui était officiellement considéré comme un être divin. L’empereur contemporain de Jean et féroce persécuteur des chrétiens était sans aucun doute une « bête » insensible. Suétone (70-122 CE) a décrit Domitien, empereur romain 81-96 CE, comme étant « haï et craint partout ». Un mégalomane qui a exigé d’être appelé “Seigneur et Dieu”. Une fois, il vint et dîna avec son intendant du palais, le prodiguant de bienveillance, pour le crucifier le lendemain, histoire de prouver qu’« il pouvait le faire ».

Avec raison, Jean et ses frères chrétiens considéraient Domitien comme « l’Antéchrist » et l’adorer serait adorer la bête. Lorsque Jean écrit que les gens « ne pouvaient ni acheter ni vendre à moins d’avoir la marque », cela pourrait en fait signifier les pièces de monnaie romaines, qui étaient estampillées de l’image de Domitien, ainsi que les documents officiels et les contrats portant son sceau. Cependant, Jean a en outre déclaré que la “marque” serait placée sur la “main droite ou le front”. Cette prophétie trouve sa source dans les écritures juives Psaumes de Salomon, qui mentionne comment une marque est estampée sur les méchants, bien que visible uniquement par Dieu et ses anges.

Comment ces notions anciennes peuvent-elles être liées à un vaccin COVID-19 introduit en avril 2021, alors que le concept de « vaccin » n’existait pas avant 1796, lorsqu’Edward Jenner l’utilisait pour nommer son remède contre la variole ? L’attrait du Marque de la bête est qu’il peut être appliqué à presque n’importe quoi, quelque chose que le Père de l’Église Irénée avait déjà découvert à la fin de 100 EC. N’importe quel ennemi, n’importe quelle peur, peut y être connecté, plus récemment ce qu’on appelle la RFID.

Identification radiofréquence (RFID) a permis tout récemment de lire à distance des informations contenues dans une étiquette. Une étiquette peut être une micropuce suffisamment petite pour être injectée sous la peau à l’aide d’une seringue. Une telle puce peut être utilisée pour suivre une personne et peut également contenir des informations essentielles à son sujet – une amélioration extrêmement avancée des numéros de sécurité sociale et des UPC. Les puces RFID étaient à l’origine utilisées dans les mains, mais peuvent désormais être injectées dans presque tous les tissus corporels. Ce pendant Neuralink Corporation, une société de neurotechnologie fondée par le milliardaire Elon Musk, développe un dispositif « semblable à une machine à coudre » pour implanter des fils microscopiquement minces dans le cerveau humain afin de créer une « couche numérique au-dessus du cortex ». Cet ajout au cerveau est censé améliorer la matière grise grâce à une « symbiose » entre l’intelligence biologique et artificielle. Pour un fondamentaliste chrétien, ces efforts peuvent indéniablement être liés à la l’Apocalypse prophétie sur le Marque de la bête comme étant placé sur la « main droite ou le front ».

Cependant, les puces électroniques n’ont rien à voir avec la vaccination contre un tueur comme COVID-19. Relier la nanotechnologie à une phrase d’un texte extrêmement alambiqué vieux de deux mille ans, qui par ailleurs s’acharnait contre les ennemis de la vraie foi, est une manière néfaste d’appliquer des croyances tordues et carrément dangereuses aux problèmes de santé. Relier les théories du complot à des réflexions vindicatives non prouvées, qui ont d’ailleurs été considérées comme fausses par plusieurs pères fondateurs du christianisme, frise le comportement criminel puisqu’il peut entraîner la mort d’au moins des milliers de personnes.

Pendant des milliers d’années, les fanatiques ont connecté avec imagination les Livre de la Révélation avec les problèmes actuels, qui sont aujourd’hui les vaccins, les implants à puce et les cartes SIM. Pour le bien de l’humanité, au lieu d’être victimes de spéculations ridicules, veiller à ne pas confondre convictions personnelles et sens supposés d’un ancien texte religieux. Si nous sommes enclins à la religion, il vaudrait mieux adhérer à la règle d’or de traiter les autres comme nous voulons être traités nous-mêmes. Une notion qui est en fait courante dans l’hindouisme, le judaïsme, le christianisme, l’islam, le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme et de nombreuses autres religions.

Jan Lundius détient un doctorat. sur l’histoire de la religion de l’Université de Lund et a été expert en développement, chercheur et conseiller à l’ASDI, l’UNESCO, la FAO et d’autres organisations internationales.

