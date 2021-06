António Guterres obtains second term as UN Secretary-General and calls for a new era of “solidarity and equality”

Taking an oath in the General Assembly Hall, Mr. Guterres said he was aware of the immense responsibilities entrusted to him at this critical moment in history.

I am deeply honored and grateful for the confidence placed in me to serve as Secretary-General of the United Nations for a second term. In the service of @A is an immense privilege and a most noble duty. – Antonio Guterres (@antonioguterres) June 18, 2021

The world at a crossroads

“We are really at a crossroads, with significant choices ahead of us. Paradigms are changing. The old orthodoxies are overthrown, ”he said. Told ambassadors.

“We are writing our own history with the choices we are making right now. It can go both ways: collapse and perpetual crisis or breakthrough and the prospect of a greener, safer and better future for all. There are reasons to be hopeful. ”

Mr. Guterres was the only candidate among the 193 UN member states to fight for his top post. His first five-year term began in January 2017.

He was nominated by his native Portugal, and appointed by acclamation by the General Assembly, after prior UN approval. security Council, for a second term that runs from January 2022 to December 2026.

Reverse

Speaking in a mixture of English, French and Spanish – three of the six official UN languages ​​- Mr. Guterres explained how COVID-19[feminine a coûté des vies et des moyens de subsistance, tout en exposant les inégalités. Dans le même temps, les pays sont confrontés à des défis tels que le changement climatique et la perte de biodiversité.

Il a déclaré qu’il était crucial que la sortie de la pandémie, ainsi que la reprise socio-économique, se fassent sur une base beaucoup plus équitable, à l’avenir.

“Notre plus grand défi – qui est en même temps notre plus grande opportunité – est d’utiliser cette crise pour inverser la tendance, pivoter vers un monde qui tire des leçons, promeut une reprise juste, verte et durable et montre la voie via une coopération internationale accrue et efficace. coopération pour faire face aux problèmes mondiaux », a-t-il déclaré en français.

Moment de transformation

La voie à suivre étant remplie de tâches colossales, le Secrétaire général s’est dit convaincu qu’elles pourraient être menées à bien, en partie grâce à l’engagement incroyable du personnel des Nations Unies à travers le monde, tout en soulignant la nécessité d’une amélioration continue, notamment grâce à de meilleures données et analyses, et une réduction de la « bureaucratie inutile ».

Bien que le monde ait beaucoup changé, les promesses de l’ONU restent constantes, mais les pays doivent travailler ensemble de manière entièrement nouvelle pour les maintenir en vie.

Il a appelé à saisir l’élan nécessaire à la transformation, tout en soulignant la nécessité de faire entendre d’autres voix, notamment la société civile, le secteur privé et les jeunes.

L’équité vaccinale maintenant

« En fin de compte, cette transformation est liée à la solidarité et à l’égalité », a déclaré M. Guterres, cette fois en espagnol.

« Mais l’équité doit commencer maintenant : les vaccins doivent être disponibles pour tout le monde partout et nous devons créer les conditions d’une reprise durable et inclusive à la fois dans le monde développé et en développement. Et il y a encore un long chemin à parcourir. »

M. Guterres a averti que les pays doivent surmonter leur “déficit de confiance” actuel pour y parvenir.

« En particulier, nous devons faire tout notre possible pour surmonter les divisions géostratégiques actuelles et les relations de pouvoir dysfonctionnelles. Il y a trop d’asymétries et de paradoxes. Ils doivent être traités de front », a-t-il conseillé.

« Nous devons également être conscients de la façon dont le pouvoir se joue dans le monde d’aujourd’hui en ce qui concerne la distribution des ressources et de la technologie. »

Favoriser la confiance, inspirer l’espoir

M. Guterres a promis d’utiliser son deuxième mandat pour œuvrer à «l’épanouissement de la confiance entre et parmi les nations» et à s’engager dans le renforcement de la confiance.

Il cherchera également à inspirer l’espoir que les choses peuvent être inversées, ou que l’impossible pourrait être rendu possible.

“L’attitude est de ne jamais abandonner”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas idéaliste ou utopique, mais fondé sur la connaissance de l’histoire lorsque de grandes transformations se sont produites et guidé par la croyance fondamentale en la bonté inhérente des gens. Que des percées sont possibles quand on s’y attend le moins et contre toute attente. C’est mon engagement indéfectible.