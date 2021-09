An illustration of resilience and hope in the face of anti-Asian hatred

Brightly colored posters, murals and exhibits appeared at bus stops, subway stations and on iconic New York City buildings in the spring of 2021, as part of a project commissioned by the Commission Human Rights Council and titled “I Still Believe In This City,” featuring works by Ms. Phingbodhipakkiya, the Commission’s Artist-in-Residence.

“They elevate us as guardians”

Ms. Phingbodhipakkiya, an American neuroscientist turned artist, born in Atlanta to immigrants from Thailand and Indonesia, has long had a strong presence in the art world, and her explorations of feminism, science, and community have often gone beyond galleries and the media, for demonstrations and gatherings, as well as on buildings and road tunnels.

But his artistic response to the rise of anti-Asian hatred since the COVID-19[feminine La pandémie lui a apporté un public beaucoup plus large : « I Still Believe In This City » a été couvert par une multitude de grands médias, y compris la couverture du célèbre magazine Time, reflétant une nouvelle prise de conscience de la colère et de la violence dirigées contre les Américains d’origine asiatique. .

Alors que les œuvres, qui présentent des images de personnes du patrimoine asiatique et insulaire du Pacifique, communiquent une positivité et une perspective optimiste, le texte d’accompagnement donne au spectateur une perspective différente, contenant des informations sur le contexte plus sombre qui a inspiré ces pièces, telles que « Ceci est notre aussi chez moi”, “Je ne suis pas ton bouc émissaire” et “Je ne t’ai pas rendu malade”, ce dernier slogan reflétant le ciblage des personnes d’origine asiatique, au motif infondé qu’elles sont principalement responsables de la propagation du COVID-19.

Mme Phingbodhipakkiya dit que les personnages représentés sur les affiches et les peintures murales représentent « des gardiens résilients et pleins d’espoir, face à ces horribles attaques contre notre communauté. Ils nous élèvent en tant que gardiens, nous gardent en sécurité, nous encouragent à défendre nos droits ».

Art et droits de l’homme

L’exposition d’art public a été saluée par un boursier de l’ONU pour les droits de l’homme, Derrick Léon Washington, une anthropologue culturelle, danseuse et commissaire d’exposition basée à New York, qui estime que l’art est crucial pour la promotion des droits de l’homme : « L’art comme celui d’Amanda est un moyen important d’entamer des conversations difficiles. Il est lié à des expériences vécues et nous aide à atteindre et à toucher différentes communautés.

Les œuvres d’art, dit M. Washington, « parlent de la défiance des Américains d’origine asiatique face à la violence anti-asiatique. Cependant, ce n’est pas seulement une histoire de New York ou des États-Unis, et le secrétaire général de l’ONU a exprimé «profonde inquiétude« sur l’augmentation des attaques similaires dans le monde entier. »

« Le racisme contre les Asiatiques et les insulaires du Pacifique n’est pas un phénomène nouveau », déclare Carmelyn Malalis, présidente de la Commission des droits de l’homme de la ville de New York. “Nous avons tous des histoires de notre jeunesse, mais c’est vrai que l’année dernière a été particulièrement mauvaise, à cause de la pandémie.”

Mme Malalis souligne que l’augmentation des niveaux de haine anti-asiatique a eu lieu dans le contexte d’une augmentation de toutes les formes de racisme, à New York et au-delà. « Au cours de la dernière année, le mouvement Black Lives Matter a lutté contre les formes de xénophobie anti-noirs, et maintenant anti-asiatiques, antisémites et autres. C’est une ville très diversifiée, et nous voulons voir la solidarité entre toutes nos différentes communautés ».

Puissions-nous connaître notre propre force

En même temps que les œuvres d’art « I Still Believe in This City » étaient exposées à New York, Mme Phingbodhipakkiya a lancé une autre pièce, plus sombre, également en collaboration avec la Commission des droits de l’homme de New York, intitulée « May we know our propre force ». Cela s’est traduit par sa réaction à une fusillade de masse en mars 2021, qui a entraîné la mort de huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique.

«Cette installation s’est lentement développée à partir d’histoires partagées de violence contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique (AAPI), mais était ouverte à toute personne traversant quelque chose de difficile; c’était un espace pour qu’ils déposent leur fardeau ».

Les survivants d’agressions et d’autres formes d’abus ont posté anonymement leurs histoires, souvent profondément personnelles et poignantes, sur un formulaire de soumission en ligne. Chaque soumission a activé une imprimante dans la vitrine, qui a relayé les histoires sur des rubans de papier, tout en activant une ampoule à incandescence. Mme Phingbodhipakkiya a ensuite tissé les histoires en sculptures suspendues complexes.

L’artiste dit qu’elle espère que l’exposition a aidé à transformer la douleur et la perte de chaque histoire en «un nouveau chemin vers la paix et la douceur, et une nouvelle voie à suivre.

“Tellement souvent”, ajoute-t-elle, “quand on voit des actes atroces, on se détourne. Mais, en fermant la porte aux autres, nous fermons la porte à notre propre humanité. L’art peut le ramener.

Cet article fait partie d’une série de reportages multimédias publiés dans le cadre des commémorations entourant le vingtième anniversaire de la Déclaration de Durban de l’ONU, considérée comme une étape importante dans la lutte mondiale contre